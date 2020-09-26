外滩大会今日收官，压轴议题是“蚂蚁保护大象“

9 月26日，全球顶级金融科技论坛外滩大会迎来收官，绿色和公益话题成大会压轴议题。大会从着重探讨绿色金融、科技和人与自然的关系。由于当天是周六，现场还有很多上海的小学生、中学生和家长们来到展区参观互动。

图： 7 岁小学生为破解人象冲突提出解决方案

科技公益分论坛上，全场最小嘉宾代表、一位7岁小学生为解决人象冲突大开脑洞，提出给大象戴上“耳环”和“帽子”，用IOT技术跟踪大象，并用安装蜂鸣器的的无人机喷洒辣椒水驱赶大象。上海交大一名大学生表示，可以绘制野象觅食行为地图，主打野象觅食观察，缓解人象冲突的同时为村民创收，还提出可以用虚拟现实与脑科学技术教育大象，实现人与大象沟通。

会议同期，一款周长超 3 米的大象智能项圈引发大量参会者围观。通过卫星技术和地面网络结合，该项圈能对野生亚洲象活动进行精准定位跟踪，其内置的电子围栏还能根据大象所处区域灵活调整信息采集和上报频率，以更加高效地帮助管理部门了解大象活动，及时发布预警。这一项圈由蚂蚁集团联合专业团队特意为解决人象冲突设计，是国内首个专为亚洲象设计的智能项圈，是“蚂蚁保护大象”计划的关键一步。

图：大象智能项圈引参会者围观

图：科技公益分论坛

绿色也成为外滩大会最后一天的热门关注点。蚂蚁集团董事长井贤栋表示，过去10年是史上最热10年，但和未来相比，可能是最凉快的10年;如果气候环境持续变暖，每 4 月人类会有一种新的传染病，未来10年有四分之一已知物种消失……而通过破解绿色发展的覆盖、激励及可信难题，金融科技正在创新性、变革性地促进绿色发展，未来还有很多绿色魅力值得挖掘。

世界自然保护联盟IUCN对蚂蚁森林的中期评估结果显示，截至当前，蚂蚁森林已带动5. 5 亿中国网友“手机种树”2. 23 亿棵，GEP(生态系统生产总值)达到111. 8 亿元。其中，上海网友通过蚂蚁森林已种下近 2000 万棵真树，种植棵树、参与人数与低碳生活积累的绿色能量，均在全国排名第1。

“除了蚂蚁森林，金融科技还有更多绿色魅力可挖。在垃圾分类、绿色消费、绿色信贷、绿色经营……金融科技让一切皆可绿色。”井贤栋说。

蚂蚁集团社会公益及绿色发展事业群总裁彭翼捷表示，公益普惠是蚂蚁集团近年来一直在推动和探索的方向，科技和公益的结合，正在改变人们表达善意的方式，把新的生活方式带到了我们身边。

她同时透露，此次举办的外滩大会从最开始的设计上，就充分考虑了绿色的因素，不仅在活动设计和布展上充分考虑绿色因素，观众电子购票等低碳行为还可以领绿色能量，最终在荒漠中种下一棵棵真树。“希望外滩大会，不仅是全球顶级金融科技大会，更是一个绿色的大会。”

大会同期，英国权威智库发布最新全球金融中心排名，上海国际金融中心排名实现新突破，首次跻身全球前三，与纽约、伦敦一起，成国际金融中心前三甲。