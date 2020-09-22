苹果12什么时候上市 苹果新机iPhone12mini更值得关注

苹果今年的旗舰手机iPhone12是近期大家十分关注的一款手机，原因是这是苹果第一款5G手机，拥有庞大用户群的iPhone用户肯定对这款手机十分期待。同时近日爆料消息称，苹果新机将有一款命名为iPhone12mini。



iPhone12mini手机的尺寸为5.4英寸，今年另外三款iPhone为6.1英寸iPhone12、6.1英寸iPhone12Pro以及6.7英寸iPhone12 Pro Max，其中两款入门版的iPhone会在10月份率先上市发售，其他两款则可能会在晚一点的时候发售。

iPhone12mini为何更值得关注呢，原因之一就是这个手机芯片也是使用A14，后置双摄像头、刘海屏设计，只是在屏幕方面略微更小、参数性能略低了一点点，其他方面基本和6.1英寸iPhone12差不多，使用体验不会差很多。

苹果推出这么小屏幕的手机，这和目前市场的购买主力看起来不太一样，毕竟现在大多数的手机尺寸都是大于6英寸，几乎已经没有手机厂商推出小屏幕的手机。

苹果推出iPhone12mini这么小屏幕的手机，可能是看到了这几年很多小屏手机用户的呼声，很多人还是喜欢单手使用手机，手机对这一部分用户来说，主要还是通话和聊天，没有很多的娱乐需求，因此屏幕不一定需要很大。同时在今年年初发布的iPhoneSE（二代）取得了不错的销量，也说明小屏手机还是有一定的市场空间，苹果正是看重了这一点才推出5.4英寸的iPhone12mini。

至于这款手机最终会有怎样的市场表现，我们在10月份手机上市后就会知晓了。