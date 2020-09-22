苹果12什么时候上市 苹果新机iPhone12mini更值得关注

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 数码 > 关键词 > 苹果12最新资讯 > 正文

苹果12什么时候上市 苹果新机iPhone12mini更值得关注

2020-09-22 15:49 · 稿源：站长之家

苹果今年的旗舰手机iPhone12是近期大家十分关注的一款手机，原因是这是苹果第一款5G手机，拥有庞大用户群的iPhone用户肯定对这款手机十分期待。同时近日爆料消息称，苹果新机将有一款命名为iPhone12mini

iPhone11Pro，苹果

Apple iPhone 11 (A2223) 128GB 白色 移动联通电信4G手机 双卡双待
京东自营
￥5899

iPhone12mini手机的尺寸为5.4英寸，今年另外三款iPhone为6.1英寸iPhone12、6.1英寸iPhone12Pro以及6.7英寸iPhone12 Pro Max，其中两款入门版的iPhone会在10月份率先上市发售，其他两款则可能会在晚一点的时候发售。

iPhone12mini为何更值得关注呢，原因之一就是这个手机芯片也是使用A14，后置双摄像头、刘海屏设计，只是在屏幕方面略微更小、参数性能略低了一点点，其他方面基本和6.1英寸iPhone12差不多，使用体验不会差很多。

苹果推出这么小屏幕的手机，这和目前市场的购买主力看起来不太一样，毕竟现在大多数的手机尺寸都是大于6英寸，几乎已经没有手机厂商推出小屏幕的手机。

苹果推出iPhone12mini这么小屏幕的手机，可能是看到了这几年很多小屏手机用户的呼声，很多人还是喜欢单手使用手机，手机对这一部分用户来说，主要还是通话和聊天，没有很多的娱乐需求，因此屏幕不一定需要很大。同时在今年年初发布的iPhoneSE（二代）取得了不错的销量，也说明小屏手机还是有一定的市场空间，苹果正是看重了这一点才推出5.4英寸的iPhone12mini。

至于这款手机最终会有怎样的市场表现，我们在10月份手机上市后就会知晓了。

网友热搜:

苹果iPhone手机iphone,苹果,ios,ipad,psd印度拒绝苹果销售翻新iPhone高仿山寨苹果iphone5苹果向降速门iPhone用户每人赔偿25美元iPhone12将错峰发布苹果市值蒸发掉1.5亿部iPhoneiPhone6Smini版苹果iPhone手机涉嫌侵犯他人专利苹果iphone x手机苹果公司iPhone受益5G版iPhone12
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
iPhone12mini Vue 华为Mate40Pro 华为P40 小米 字节跳动 花小猪 WeCom 2020中关村论坛 A14

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM