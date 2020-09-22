快手快接单正式改名为“磁力聚星”

9 月 21 日，快手宣布旗下达人生态营销平台快接单正式改名为“磁力聚星”，并宣布磁力聚星达人作品在保留私域分发的基础上，正式接入公域流量，同时在用户关注页和发现页展现。
9 月 21 日，快手宣布旗下达人生态营销平台快接单正式改名为“磁力聚星”，并宣布磁力聚星达人作品在保留私域分发的基础上，正式接入公域流量，同时在用户关注页和发现页展现。根据MCN及第三方平台数据显示，快手磁力聚星达人作品进入快手公域分发一周以来，短视频播放量最高提升 20 倍，公域流量占比超过80%，每天有接近 30 只短视频成为播放量超过 1000 万的爆款视频，客户满意度持续提升。快手磁力聚星相关人士表示：“我们希望
作为快手达人生态营销平台，快接单自上线以来，实现了品牌与快手达人之间更高效、更智能地对接，帮助他们轻松实现品牌营销、商业变现等目标。为持续赋能各领域广告主和达人，近日快接单围绕撮合能力的提升进行产品升级，对达人筛选、达人推荐、达人建联等功能进行优化升级，大幅提升广告主与达人沟通效率。基于多元和智能的大数据，在达人筛选上，快接单对达人广场进行全面改版、对达人主页进行升级迭代，帮助广告主高效匹配达人，
短视频平台从“出道”至今一直占据着互联网的头部流量，也成为广告主们的必争之地。为更好的提升投放效率，提升客户体验，近日快手快接单对客户投放资质全面升级，涵盖开户、下单、审核等投放环节，升级后流程更加简化、规则更加明确，极大提升了投放效率。据了解，本次升级后支持多种角色下单，并且资质审核规则也更清晰。在客户下单方面，快接单打通原有链路，可支持自助下单、代理下单和代客下单三种场景下快速下单。客户可通过
近日，快手发布了 8 月“超级快接单商业大赏”榜单。除了“MCN榜”、“红人榜”和“黑马榜”外，本次榜单新增快视频和快直播榜单，更精准地呈现各营销场景下达人和机构的商业价值，为广告主决策提供有力依据。其中，在快直播红人榜单中，凭借专业的主持能力及出色的口才，华少名列第一。从本月总榜单具体排名来看，“古麦嘉禾”“胜道传媒”“合乐文化”三家机构分列“MCN机构榜”前三名；“轮胎粑粑”和“KSGirls-火线妹”也保持?
如何快速提升直播带货销量？如何更有效获取精准流量？如何利用“短视频+直播”玩转新营销？品牌商家的诸多疑问和需求，目前均可以通过快手商业化旗下的“快接单”平台得到有效解决。“快接单”作为快手官方推出的达人与客户撮合平台，已经为创作者带来超过 10 亿元的收入分成，且达人类型已覆盖游戏、电商、网服、汽车、快消、美妆等30+领域。这些快手达人通过定制商业短视频或直播等形式，帮助客户更高效、有效且灵活地实现电商下
近日，快手发布了 8 月“超级快接单商业大赏”榜单。除了“MCN榜”、“红人榜”和“黑马榜”外，本次榜单新增快视频和快直播榜单，更精准地呈现各营销场景下达人和机构的商业价值，为广告主决策提供有力依据。其中，在快直播红人榜单中，凭借专业的主持能力及出色的口才，华少名列第一。从本月总榜单具体排名来看，“古麦嘉禾”“胜道传媒”“合乐文化”三家机构分列“MCN机构榜”前三名；“轮胎粑粑”和“KSGirls-火线妹”也保持?
快手商业化产品升级持续加速，进一步赋能平台合作伙伴。 8 月 31 日，针对 2020 年快接单产品全面升级，快手快接单平台联合代理商酷炫网络共同举办主题为“蓄势勃发，磁力全开”的 2020 年快接单客户峰会。在此次峰会上，快手及酷炫网络相关负责人详细介绍了 2020 年快接单产品功能及要点，以及客户如何依托快接单实现达人商业价值的充分挖掘等内容。同时，众多客户也重点分析了升级后的快接单的行业优势所在。目前，快手磁力引擎?
9 月 3 日，米读宣布已与快手达成战略合作，将发挥双方平台的内容和资源优势，共同探索网络文学和短视频平台的创新合作模式。米读CEO杨骥表示，此次与快手的合作模式是在行业内的一次全新尝试，开辟了免费网文平台的IP孵化新思路，有效解决了传统IP孵化模式中开发周期长、投入成本高等痛点。目前米读已初步搭建出一个流量积累及内容生态营造并行的新模式，并将逐步推动IP产业的良性循环，进一步放大IP价值。 伴随用户在线时长向短
当下，在快手孵化新账号，粉丝数从 0 到百万量级需要多长时间？快手账号“大圣说英语”的回答是——四个月。据了解，从今年 4 月 1 日正式发布第一条短视频以来，截止目前，“大圣说英语”已拥有102万粉丝，且一直保持着十分稳定的涨粉速度。而另一个新账号“婉大王聊英语”， 7 月底时粉丝数还仅为 3 万+，一个月后就已涨至21万+。以上两个账号如何在短时间内做到快速涨粉？近日，“大圣说英语”和“婉大王聊英语”两大账号所属的
今日，音乐商用发行商VFineMusic与快手达成音乐企服合作，为后者旗下快手app、开眼快创app、快影app、一甜相机app提供短视频音乐企服方案。根据合作，VFineMusic将为快手旗下产品提供UGC音乐素材，为广告主提供商用音乐曲库，并根据API数据与用户画像每季度更新曲库。
在互联网时代，没有人不想当网红。 今年受疫情的影响，直播带货这种新型的电商模式开始真正爆发。随着李佳琦、薇娅、辛巴等头部网红带货效应显现，直播带货已经成为这个疫情年的新风口，也对传统零售带来了实实在在的颠覆。董明珠、梁建章、张朝阳、丁磊等商界大佬也纷纷走进直播间，而风口的代名词罗永浩同样没有缺席。据商务部统计， 2020 年一季度，全国电商直播超过 400 万场。另一方面，主播已经成功“转正”，教育部最新的?
先是为华为手机直播带货过程中临时改变主意，以“宠粉”为由要求品牌方送耳机，在对方拒绝后又号召粉丝退货，“我就一句话说给荣耀老板，就说给你听的，我亏了 4000 万交你这个品牌，都没交下，不好意思我不交了。”后来又在其他直播中吐槽张雨绮“装大方”，曾和自己联合直播时答应补贴粉丝，却在事后只字未提补贴的事，“她随口一说的承诺，害我补了 1200 万”。
“万花筒点缀你炫目的瞳孔，湛蓝天空会因为你而出现彩虹。”此刻唱这首《为你唱首歌》的，不是痛仰乐队，而是来自贵州海拔 3600 米的山上、有“最高学府”之称的海嘎小学的“未知少年”乐队。乐队的成员是这所小学的学生，一架架子鼓坐镇后方，三位吉他手一字排开，主唱手持话筒，Vocal满分，飒爽姿态，各个有模有样。
快手和抖音一路从短视频打到了支付领域。继字节跳动拿下支付牌照之后，快手也在支付领域蠢蠢欲动。根据Tech星球报道，近日快手也在申请“老铁支付”的商标。为何小巨头们都要跟着做支付?快手支付能给快手带来什么?此次入局支付领域，快手能够压住抖音一头吗?
作为国内最大的两个短视频平台，快手和抖音一直都被拿来比较，有人喜欢快手，有人则偏爱抖音。那他们之间到底有什么区别呢？9月11日，快手创始人程一笑在华为开发者大会松湖对话上表示，快手和
直播带货这件事，可以说是一个时代的大潮，我特别同意这个说法。今天市场上大部分的人都在关注快手今天卖了多少GMV，谁卖了多少，哪个活动卖了多少，但站在快手官方的角度，我们并不太看重这件事，我们更看重生态的发展、生态的结构和可持续发展的前景。
8 月 22 日下午，作为快手联合河南卫视《梨园春》栏目共同推出的“梨园快手秀”系列活动的高潮部分，《梨园春》走进洛阳栾川并推出大型演出“美丽乡村唱起来”，整场演出通过快手账号“梨园春官方”（快手号：HNTVliyuanchun）进行同步线上直播。直播过程中，画面在「节目表演」和「直播卖货」两个现场进行切换。一方面，在室外的节目表演主会场，小香玉、李树建、申小梅、柏青、吴琼等戏曲名家，为戏迷朋友们演唱了经典作品选段并
9 月 16 日，由佛山市三水区白坭镇新时代文明实践所等联合北京快手科技有限公司、佛山电台联合主办的“乡村振兴快看白坭——白坭镇快手达人孵化成长行动”启动仪式在白坭镇创意良仓路演厅举行，三水区领导，以及佛山电台相关领导、快手高管、白坭当地优质创作者以及多位快手红人共同出席了本次活动。启动仪式上，白坭镇新时代文明实践快手网络达人孵化基地以及快手佛山创作者学院白坭分院正式揭牌，这也标志着白坭镇成为快手创作者
9 月 5 日和 6 日下午，快手联合迷笛将在成都迷笛中心举行题为“听!旺盛的生命”的迷笛 20 周年生日会。届时，钢心、AK、痛仰、闪星、声音玩具、舌头六支乐队将在上山livehouse带来精彩演出，更有魔岩三杰之一的摇滚诗人张楚空降现场，首次以直播的方式演绎自己的经典曲目。作为联合发起方&全网独播平台，快手将独家直播两天的生日会。除全程独家直播音乐现场之外，作为本次活动的联合发起方，快手还在站内推出了快手音乐首支宣传?
提起导游，我们大概最容易联想到这样的画面：举着旗子，拿着喇叭，满头大汗地领着吵吵嚷嚷的旅游团上下大巴车；又或者是腰间别上扩音器，手里举起话麦，被一群人围着在景区里走走停停……这就是导游吗？是也，不是也。“神奇导游，一人千面”，来快手，看国家金牌导游诸鸣（快手ID：1579691370）如何突破导游的界限。一张嘴，就知道是老江湖了点开诸鸣的视频，黝黑圆脸、敦实身材，会是你是对他留下的第一印象。但是，只要给他五分
秋分即将到来，北方城市可能已经入冬了，但是沿海城市的气温依然在20到30℃之间，天气还是相对炎热一些的。这个季节在沿海城市来说，是一个非常犯..
中秋送礼如何送到父母心坎里？有一种无法超越，叫做“别人家的孩子”。这个中秋，工作在长沙的伍先生做出了最佳示范，他提前一年在京东下单的宝家..
OKEx情报局邀请数字文艺复兴基金会董事总经理曹寅进行深度对话，解读DeFi和跨链的现状及未来。本次对话全文已被整理成文字，OKEx情报局将在多期文..
2020年是库克任苹果CEO的第十年，其合约将在明年8月份到期，如果他决定留下届时将年过60岁。在节目中，当被主持人问及在去做别的事前还准备做些什..
一直以来，“拉新、促转化”是产品经理和运营的重要追求之一。不过，由于短信验证码方式操作繁琐，“注册与登录”难题容易把用户挡在大门之外。从..
随着调查的结束，4月份爆出的瑞幸咖啡业绩造假22亿一事现在有了最终结果了，国家市场监管总局今天公布了行政处罚结果，瑞幸咖啡等45家公司被罚款6..
2020 年 9 月 18-19 日，全球知名营养品品牌VITAMIN WORLD美维仕亮相第十届中国胎儿医学大会。本次胎儿医学大会在上海隆重召开，由上海春田医院主..
时下最火爆的短视频进入大学课堂？公司副总裁亲自来上开学第一课？9 月 18 日，全国首个短视频专业选修课“快手新媒体素养课”开课啦！本课程由快..
即便躲过了线下商业长达半年的休克厄运，但线上流量焦虑背后红利枯竭的灾难性，却也不亚于门可罗雀的实体生意。..
在过去的十多年时间里，由于年轻人生活方式的转变，办公室咖啡逐渐进入了越来越多的企业。与真正的咖啡爱好者不同的是，办公室咖啡机的使用者们在..
金融科技，无疑是近几年金融界最火的概念了。银行、券商、互联网金融平台等相继布局金融科技，一时间金融科技赛道涌进无数参与者，一些金融科技概..
9 月 21 日，西瓜视频宣布，THE9-虞书欣将以“好奇心点赞官”的身份与西瓜视频展开合作。未来，THE9-虞书欣将化身满怀好奇的“好奇欣”，通过自己..
9 月 20 日， 2020 金瞳奖“中国快手”专场活动于上海正式开幕，快手高级副总裁马宏彬发表了主题为《大千世界，中国快手》的演讲，全面介绍了快手..
2020 年 9 月 19 日，首届酱香老酒论坛在深圳隆重举办。 出席本次论坛会的重要嘉宾有： 深商联创会会长、永久荣誉会长庞大同 博商创会会长石坤山 ..
给理想造一座新城，新城控股 2021 新睿校园招聘于 9 月 10 日正式启动，招聘职位涵盖招商运营、设计管理、营销策划等 12 大类，将历时 1 个多月的..
近几年手机的无线充电功能普及度那是越来越高，很多旗舰级手机都配置了无线充电功能。除了手机之外，耳机以及平板也有很多开始支持无线充电功能，..
在今日的第三届中国农民丰收节上，阿里巴巴公布数据称，目前，淘宝上有1/ 4 的网店都来自淘宝村，过去一年，这些店铺的交易额超过 1 万亿元。截至..
华为作为一家全球性的科技公司，在各国都有不同的子公司和不少的研发人员。就在9月22日，华为在澳大利亚子公司表示，将继续削减在澳大利亚的员工数..
【瑞幸咖啡因不正当竞争行为被处罚】据国家市场监管总局网站消息， 市场监管总局对瑞幸咖啡（中国）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司等公司不正..
9 月 21 日，快手宣布旗下达人生态营销平台快接单正式改名为“磁力聚星”，并宣布磁力聚星达人作品在保留私域分发的基础上，正式接入公域流量，同..