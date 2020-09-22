苹果新机被命名为iPhone12 mini 首次使用mini名称

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苹果新机被命名为iPhone12 mini 首次使用mini名称

2020-09-22 08:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息：昨日，有爆料者在推特上爆料了iPhone12 系列手机的命名。该爆料者表示，新iPhone命名并非像此前曝光的那样，其中5.4 英寸的机型被命名为 iPhone 12 mini，两款 6.1 英寸机型被命名为 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro，6.7 英寸机型为 iPhone 12 Pro Max。

QQ截图20200922082653.jpg

而此前媒体报道的iPhone12 系列手机命名为：iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。

QQ截图20200824090800.jpg

据此前外媒公布的消息显示，iPhone12 将在 10 月正式发布，并且将采用分阶段发布的方式，两款6.1 英寸的iPhone12 机型可能会在 10 月首次亮相，随后苹果将推出6. 7 和 5.4 英寸的机型。

此外，iphone12 全系机型取消了64G版本，而改为128G起步，售价从从 699 美元(约 4835 元)起到最高 1399 美元(约 9678 元)。iPhone  12 取消了包装盒中随机附赠的耳机和充电器，两款iPhone12 系列配备后置双摄，而两款iPhone 12 Pro系列则将配备后置三摄，顶配版还将搭载LiDAR传感器。

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