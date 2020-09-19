韩国研发能鉴别纸钞真伪手机 需在手机上安装特殊镜片

站长之家(ChinaZ.com) 9月19日 消息：据央视新闻报道，近日，韩国研发出一种能够辨别纸钞真伪的手机。看似一模一样的两张一万韩元纸钞，用智能手机的摄像头一照，其中一张出现绿色荧光，且有鲜明的韩文字母，也就是说，这一张是真钞，另一张是假钞。

据介绍，秘诀就是安装在智能手机上的特殊镜片。此外，这款智能手机还能不断积累数据并学习，用得越多准确度越高。

值得一提的是，该技术还可以鉴别美元和人民币的真伪。