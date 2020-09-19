韩国研发能鉴别纸钞真伪手机 需在手机上安装特殊镜片

站长之家(ChinaZ.com) 9月19日 消息：据央视新闻报道，近日，韩国研发出一种能够辨别纸钞真伪的手机。看似一模一样的两张一万韩元纸钞，用智能手机的摄像头一照，其中一张出现绿色荧光，且有鲜明的韩文字母，也就是说，这一张是真钞，另一张是假钞。
据介绍，秘诀就是安装在智能手机上的特殊镜片。此外，这款智能手机还能不断积累数据并学习，用得越多准确度越高。
值得一提的是，该技术还可以鉴别美元和人民币的真伪。
站长之家(ChinaZ.com) 9月19日 消息：据央视新闻报道，近日，韩国研发出一种能够辨别纸钞真伪的手机。看似一模一样的两张一万韩元纸钞，用智能手机的摄像头一照，其中一张出现绿色荧光，且有鲜明的韩文字母，也就是说，这一张是真钞，另一张是假钞。
据介绍，秘诀就是安装在智能手机上的特殊镜片。此外，这款智能手机还能不断积累数据并学习，用得越多准确度越高。
值得一提的是，该技术还可以鉴别美元和人民币的真伪。
9 月 11 日，国家卫健委发布了《探索抑郁症防治特色服务工作方案》，从筛查、预防到治疗，给出了一套综合的解决方案。方案明确要求医疗卫生机构、体检中心、高等院校等通过线上线下多种形式，开展抑郁症筛查。 目标为：公众对抑郁症防治知识知晓率达80%，抑郁症就诊率提升50%、治疗率提高30%，非精神专科医院医师对抑郁症识别率提升50%等。 针对青少年、孕产妇、老年人、高压职业等重点人群，方案要求，各个高中及高等院校将抑郁?
DoNews 9月1日消息（记者 刘文轩）Business Insider Japan最近对索尼执行长石冢茂树和副执行长高木一郎进行访谈，两位在访谈中表示，目前索尼是唯一一家同时具备完整智能手机与相机业务的公司，终极目标是将智能手机与相机整合。也就是说，在整合智能手机、消费电子与相机三大部门后， 索尼接下来的目标将是整合智能手机与相机。虽然访谈中，两位并没有进行更具体的描述，但索尼近期推出的产品，的确将Alpha与RX相机的专业功能带到
随着数字经济快速发展，近两年来，不仅科技巨头在寻求新的增长点，持续推进B端业务，众多中小型金融科技公司也在加速“换道跑”，以抓住这轮产业互联网数字化升级的红利。 普华永道发布的《科技赋能B端新趋势白皮书》预测，中国互联网的下一个风口将出现在B端，科技企业赋能B端，服务C端，将成为主流商业模式。预计到 2025 年，这一商业模式给科技企业带来的整体市值将达到人民币 40 万亿元至 50 万亿元。 在致力于撮合金融服务需
有着孩子一样的身高、容貌，甚至声音都还是稚气未脱的童音，深处陕北山区的刘帅 2 岁时被发现脑垂体发育异常，在长到一米三之后就停止了不再长高。
昨日，格力集团宣布与小米集团、中信银行签署战略合作协议，三方约定在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作。根据协议，格力集团出资35. 45 亿元参与投资和管理由小米集团发起的小米产业基金，围绕集成电路
在今天的第八代小冰年度发布会上，小冰发布了X套件：X Writer、X Studio、X Presenter。有了X套件，你可以和自己创造的虚拟人类一起工作。X套件系列应用软件主要面向个人用户，是小冰商业化解
大屏幕的智能手机有哪些比较好用的，很多用户比较喜欢屏幕比较大的手机，有的甚至想要购买6.5英寸或者7英寸以上的智能手机，这里我们来推荐几款大屏幕的智能手机，让大家来参考下。
9 月 3 日，格力集团与小米集团、中信银行签署战略合作协议，三方约定在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作。根据协议，格力集团出资35. 45 亿元参与投资和管理由小米集团发起的小米产业基金，围绕集成电路、人工智能、工业互联网、核心装备
领先的数据中心基础架构产品和解决方案提供商浪潮信息（Inspur Information）和超融合解决方案的领导者Nutanix联合推出了四个针对新兴应用（如AI，多云和边缘计算）的inMerge HCI系统。借助这些多样化的数据中心解决方案产品，企业可以大大加快数字化转型。四个HCI系统基于浪潮的NF5280M5服务器和i24多节点服务器构建，目标是优化密度，存储和异构计算。它们为数据中心用户提供开放，灵活和强大的HCI解决方案。据Gartner称，超融?
凤凰网科技讯 9月1日消息，天眼查APP显示，8月31日，青岛上合航天科技有限公司成立，注册资本1亿，法定代表人为丁晟，公司经营范围包括卫星导航服务；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发等。天眼查APP股东信息显示，该公司由浙江时空道宇科技有限公司全资持有，疑似实际控制人为李书福。
在金融服务领域，人工智能与机器学习引发了各方讨论，许多机构正在研究如何运用这些新技术来改变业务流程并提高运营效率。在零售方面，银行等金融机构正致力于运用机器学习了解客户日常互动与消费习惯产生的数据，为客户定制产品与服务。 未来几年，人工智能将成为银行和金融服务公司运营服务情况的一个关键特征。今年，FinTech Futures对人工智能与机器学习这两种工具在金融服务业中的普遍认知与应用情况进行了调查，以了解这些?
中兴在经历两年的等待之后，在今年的 9月1号召开了手机新机发布会，这给众多智能设备爱好者带来了振奋的消息。中兴此次发布的中兴天机Axon 20 5G，是全球首款屏下摄像手机。它具有真全面屏、轻薄等一系列吸睛点，除此之外，它最大的亮点功能之一包括与乐播合作的智慧投屏功能。这对未来智能手机的创新发展提供了更多思路！若想领军行业，就要有视势而变的心态！手机的小屏幕已经不能满足人们对智能生活的最新要求，而智能投屏给用?
随着5G时代的真正到来，拥有超高速、超低时延和超大连接三大优势的5G科技，势必会引发新一轮信息产业革命，并构建基于5G生态的全新产业链。而作为航旅产业的头部企业之一，信飞数科加速迈入产业数字化的赛道，通过探索人工智能、大数据等技术，引导数字化向各行各业融合渗透加速，助力产业产出增长和效率提升。 近几年来，数字化与相关科技被不断提及。今年，政府工作报告提出，要继续出台支持政策，全面推进“互联网+”，打造数
引言：“ 2020 年人工智能再也不是一个炒概念的词，其降维应用已在各行业里开展得如火如荼，通过AI加持RPA打造的数字员工，能够处理更多重复且规则化的流程，甚至在高SOP化的BFSI(银行、金融、保险)行业，数字员工正逐步完成由「业务永续」到「企业永续」的现象级改变。 一波三折的2020 BFSI行业的压力又双叒增大了! 2020 年，受新冠肺炎疫情等因素影响，银行业新形成不良贷款较去年同期有所上升。当前，经济尚未全面恢复，疫情仍
近日，世界银行首席安全架构师张志军在接受采访时表示，数字人民币最基本的支付载体是手机的App。但这并不意味着不使用智能手机就不能使用数字货币。
最近，我国人社部发布的《新职业在线学习平台发展报告》指出，目前我国人工智能人才国内供需比例为1:10，到2025年人才的缺口将突破一千万。比2018年预测的500万缺口，翻了一倍，AI人才极度匮乏。（图片来源于微博）随着人工智能的发展，Python最近十年的热度也在不断上涨，近几年一直保持在前三名。（图片来自于数据平台）不会Python，将成为人工智能时代的“文盲”。Python之所以成为人工智能热潮下的宠儿，是因为它简单易用、容?
【TechWeb】9月9日消息，据国外媒体报道，拥有日月光半导体制造股份有限公司和矽品精密两大芯片封测公司的日月光投资控股，是目前全球最大的芯片封测服务提供商，在5G大规模商用之后，他们也有望获得更大规模的营收。产业链方面的人士日前就透露，日月光方面预计，在5G、人工智能和高性能计算机应用的推动下，他们系统级封装业务的营收，今年预计会增长30%。日月光投资控股，是由日月光半导体制造有限公司和矽品精密在2016年组建?
近日，云鲸x天猫超级品牌日完美收官，作为首个上市不到一年就登陆天猫超级品牌日的国货品牌，刘涛作为代言人的云鲸“小白鲸”拖地机器人于 8 月 19 当日 0 点开售，上线 5 分钟销售额突破 5000 万，当天总销售额近亿，达到 9756 万元，创造上市一年内的历史新高，并刷新了小家电天猫超品日的销售额纪录，代表着人工智能品牌的新表达、新力量。本次活动自 7 月项目正式启动，云鲸以“光脚自由主义”为话题，在抖音、小红书、微博这?
本月早些时候，中国人民银行副行长范一飞撰文指出，数字人民币定位M0，是法定货币的数字化形态。数字人民币即人民币的电子版，是以国家信用为担保的一种法定货币，因此，其与现金具有同样效力
8月31日消息，据国外媒体报道，谷歌人工智能程序AlphaGo在2016年开始的人机围棋大战中击败李世石等一众人类围棋高手，让外界意识到了人工智能的巨大潜力，人工智能和机器学习也已广泛的应用于生产生活。为苹果、AMD等众多公司代工芯片、近几年在芯片制程工艺方面走在行业前列的芯片代工商台积电，就已在利用人工智能和机器学习技术，以改进他们的芯片生产。台积电已开始利用人工智能和机器学习技术，是他们负责先进技?
本周，这个被大多数人忽略的IPO，却缔造了风投史上的传奇。9 月 16 日，硅谷最凶猛云计算独角兽——Snowflake正式登陆纽交所挂牌上市。此次IPO，S..
近日，韩国研发出一种能够辨别纸钞真伪的手机。看似一模一样的两张一万韩元纸钞，用智能手机的摄像头一照，其中一张出现绿色荧光，且有鲜明的韩文..
据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉可能会在即将到来的“电池日”活动上推出一款圆柱形大电池，这款新电池的直径是该公司目前用于Model3 和Mod..
19日，为满足餐饮外卖消费需求，进一步促进餐饮消费回暖，北京市决定增加本地生活饿了么等外卖平台发放餐饮外卖消费券，首批消费券饿了么平台承发..
9月19日消息，苏宁控股集团副总裁张康阳今日正式入驻微博，张康阳为苏宁控股集团董事长张近东之子。张康阳发布的第一条微博是用一支vlog展示他的办..
作为今年最重要的一个更新，微软已经确定了它的存在，其官方名称也已经出炉，是Windows 10 October 2020功能更新，版本号为Build 19042.508 （KB4..
中国电信研究院与浙江公司共同自主研发了5G能力开放平台，并与腾讯合作，在浙江5G SA网络上验证了基于腾讯视频业务的实时分流调度、QoS加速、定位..
作为曾经跟乐视齐名妖股，暴风集团也无法逃离被摘牌的命运。现在，暴风集团发布公告称，9月21日起公司股票交易进入退市整理期，在退市整理期30个交..
在近日的彭博采访中，当被问到，马斯克算是新的乔布斯吗？比尔·盖茨表达了自己的看法，显然他很不认同这种说法。比尔·盖茨说：&ldq..
按照惯例，以往每年9-10月，新一代iPhone、华为Mate系列之后，原来的老旗舰都会不同程度的降价。但今年受禁令等因素影响，华为Mate 30、P40系列不..
9月18日消息，型号为M2007J17G的小米新机获得FCC认证。有爆料指出，该机将被命名为小米10T Lite。从命名看出，小米10T Lite定位中端，其电池容量为..
苹果与Epic Games（腾讯投资的美国企业之一）的结怨越来越深，现在两者也是相互宣布封杀。Epic Games宣布，《堡垒之夜: 拯救世界》将不能再在macO..
RTX 3080终于上市了，但能买到的绝对是“幸运儿”。国外线上线下各种型号都是一片难求，国内还处于预约阶段，很多商店干脆直接打出无货..
RTX 3080、RTX 3090、RTX 3070接连登场，而这还只是NVIDIA安培家族的第一波。有说法称，NVIDIA要在今年年内就完成RTX 30系列的布局，而同时RTX 20..
9月19日消息，广州市人大常委会官网18日发布公告，对《广州市反餐饮浪费条例（征求意见稿）》面向社会征求意见。征求意见稿提出，美食网络直播者应..
9月19日消息，据外媒报道，蔚来汽车已经同意赎回蔚来(安徽)控股公司的8.6%股权，后者是蔚来中国的法人实体。9月16日，蔚来汽车与股东之一合肥建恒..
9月19日消息，瑞幸咖啡宣布任命独立会计师事务所麦楷博平会计师事务所(Marcum Bernstein&Pinchuk LLP)为独立审计方，自2020年9月17日起生效。这一..
9月19日消息，Epic《堡垒之夜》官方发布公告称，《堡垒之夜：拯救世界》将在安装Mac系统的平台上停止更新，并且为购买和游玩“Save The World”内..
据上海联合产权交易所最新消息，王者荣耀职业联赛(简称：KPL)席位及相关权益项目(YTG战队)，近日通过上海产权市场顺利完成公开招募，成功被北京华..
昨日，广州市人大常委会官网发布公告，对《广州市反餐饮浪费条例(征求意见稿)》面向社会征求意见。征求意见稿提出，餐饮服务经营者根据消费者需求..