苏宁易购公布5G手机新品策略：新机上市第一时间进行补贴

今日，苏宁易购公布最新5G手机新品策略，向消费者承诺：在新机上市第一时间进行补贴。即日起，凡在苏宁易购APP购买5G新机，不但享受百亿补贴价，办理5G业务时，还将补贴话费。苏宁易购相关负责人透露：“每年10、 11 月手机厂商集中发布旗舰机，华为、苹果等都会选择在此时发布年度重磅新品。为让消费者能以更低的价格享受到更好的服务，苏宁易购率先推出5G新品策略。”
搜索历史 清除记录
热门搜索
今日，苏宁易购公布最新5G手机新品策略，向消费者承诺：在新机上市第一时间进行补贴。即日起，凡在苏宁易购APP购买5G新机，不但享受百亿补贴价，办理5G业务时，还将补贴话费。苏宁易购相关负责人透露：“每年10、 11 月手机厂商集中发布旗舰机，华为、苹果等都会选择在此时发布年度重磅新品。为让消费者能以更低的价格享受到更好的服务，苏宁易购率先推出5G新品策略。”
历经十余年的发展，5G消息终于进入落地阶段。对于这个最先落地的5G应用，大家非常关注的是，5G消息的产品研发进度、场景建设、平台建设、生态建设等各方面的建设进展如何了?在RCS标准制定方面，早在 2008 年，GSMA就开始研究RCS，并在 2016 年形成了RCS UP1. 0 全球通用规范，多媒体消息互通成为大趋势。 2017 年引入了MaaP，也就是企业与个人的消息交互。 2019 年，规范更新到2. 4 版本，RCS被纳入了5G终端标准，RCS从此改名为5G?
在近日举行的2020年工业互联网大会上，中国移动副总经理赵大春作了《5G+工业互联网，开启数字经济新篇章》主题演讲，介绍了中国移动5G+工业互联网的最新实践，阐述了“5G+”计划以及网
随着5G网络普及速度加快，5G手机终端的价格也在不断下探，市面上千元机正在不断增加，可选择型号也愈发丰富。而接下来，5G手机将逐渐4G化，千元以内的百元5G手机或很快到来。据业内人士@手机晶
2020年9月了，在国内300多个城市中，只要你有一部5G手机和5G卡，几乎都可以快速连上中国移动、电信或者联通的5G网络，享受千兆级网络带来的极速快感，高清视频几乎不需要缓冲。这是中国这个全
5G的普及速度比大家想象的还要快。据国内媒体报道，9月5日，在2020年中国国际服务贸易交易会5G新兴服务贸易发展论坛上工信部信息通信发展司司长闻库表示，目前全国5G基站超过48万个，5G终端连
从去年开始市场中就出现了各种5G智能手机，截至目前每个品牌几乎都推出了5G手机。在众多手机中，安卓机阵营品牌5G手机，大部分都是搭载高通骁龙865 5G移动平台的，当然每一款5G手机都独具特色。最近又有几款搭载高通骁龙865 5G移动平台的新机受到了不少消费者的喜爱，让我们来盘点一下吧!vivo X50 Pro+今年vivo推出了多款5G手机，而最新上市的vivo X50 Pro+以“专业影像旗舰”著称，受到了不少消费者的关注。vivo X50 Pro+搭载骁龙
昨日，俄罗斯外长拉夫罗夫宣布，俄罗斯准备与中国以及华为公司在5G技术方面开展合作。据悉，俄罗斯最大电信运营商俄罗斯移动通信系统公司(MTS) 2019 年 6 月与华为签署了一项协议，以开发5G连接并在 2019 年和 2020 年在俄初步推出这些网络。
9月14日消息，一位网友在Redmi产品总监王腾微博下留言：百元5G手机什么时候到来？王腾回复，现在5G成本很高，做百元5G就要牺牲其它功能，千元以内基础体验做好更重要。当前5G手机价格已经大
9月10日消息，据国外媒体报道，摩托罗拉发布了首款5G折叠屏手机Razr 5G，这款手机的定价为1399美元，比上一代还便宜100美元。这款手机是摩托罗拉于今年年初推出的第一代折叠机Razr的后续产品，它的外观与第一代相比并没有太大的变化。尽管Razr 5G的外观没什么变化，但内部却有很多变化。据悉，这款手机搭载了更快的骁龙765G（增加了对5G的支持）；RAM从原来的6GB增加到了8GB；内存也增加了一倍，达到256GB；电池容量更
近日，飞象网创始人、通信业专家项立刚接受采访时预测，今年5G用户可突破 1 亿人，5G商用都比我们原先预计得要快。据运营商公布的投资计划显示：三大运营商 2020 年将建 50 万个基站。
8 月 17 日上午，在“点亮深圳，5G智慧之城”发布会上，深圳市市长陈如桂，深圳市已实现5G独立组网全覆盖，率先进入5G时代，未来将大力实施5G+行动，加快构建一流的5G创新生态。
近日,全球首款屏下摄像手机中兴天机Axon 20 5G正式获得中国国家无线电管理委员会颁发的首批700MHz 5G手机核准证。作为国内首批支持中国移动通信、中国电信、中国联通、中国广电四大运营商的5G终端厂商之一,中兴手机于今年5月率先实现700MHz商用产品新空口承载语音(5GVoNR)通话,又率先完成了700MHz和4.9GHz频段上的数据业务和性能测试,成为5G低频终端先行者。2019年6月6日,中国广电获得了工信部发放的5G商用牌照,正式启动了中国广电
此前华为已经宣布获得全球数十个国家的5G订单合同，现在华为将拿下又一个重要的国家5G项目。就在8月23日今日俄罗斯报道称，俄罗斯外长拉夫罗夫当天在一个论坛上宣布，俄罗斯准备与中国以及华为公司在5G技术方面开展合作。
目前，北京市各基础电信企业已全面完成5G独立组网核心网建设、优化和整体部署工作。核心网侧网元已具备基站接入能力，已建成的4. 4 万个5G基站全部接入了独立组网核心网，实现了5G独立组网全覆盖。
8 月 17 日，《点亮深圳，5G智慧之城》发布会在深圳举办。在这场发布会上，深圳市市长陈如桂宣布，深圳已成为全国首个5G独立组网全面覆盖的城市。我国自开启5G网络商用以来，不少城市都加快了在5G方面工作的工作进度。
boss直聘研究院发布的《 2020 年5G人才趋势观察》显示，今年第二季度，5G相关岗位的人才需求恢复迅速，同比增长3.4%，核心技术岗位仍然是5G行业最重要的人才缺口方向。
8月17日消息，在“点亮深圳，5G智慧之城”发布会上，深圳市市长陈如桂宣布，深圳成为全国首个5G独立组网全覆盖的城市。深圳市工业和信息化局局长贾兴东指出，目前深圳已建成46480个5G基站，5G基站密度国内第一。华为轮值董事长郭平表示，截至目前，全球92个运营商部署5G商用网络，全球5G用户已超过1亿，郭平指出，当前全球5G部署将告一段落，下一阶段的重点是：发展行业应用，释放5G红利，实现5G的商业成功；3GPP R16?
今天，深圳召开5G智慧之城发布会。深圳市市长在会上宣布，深证成为全国首个5G独立组网全覆盖的城市。截至 7 月 26 日，深圳已累计建设5G基站超过4. 6 万个，基站密度国内第一。
【深圳实现5G独立组网全覆盖】据媒体报道， 8 月 17 日，在深圳举办的“点亮深圳，5G智慧之城”发布会上，深圳市市长陈如桂宣布：深圳正式完成5G独立组网全覆盖，再一次展现了深圳速度。
今日，在深圳市工业与信息化局主办、深圳市5G产业协会承办的“点亮深圳，5G智慧之城”新闻发布会上，深圳市市长陈如桂宣布，深圳已经实现5G独立组网全覆盖。据悉，截至 8 月 14 日，深圳已建成 46480 个5G基站，提前一个月完成4. 5 个5G基站建设的目标。
今日晚间，联想在北京全球总部未来中心举办了联想×学而思网校战略合作发布会暨“联想公开课”第一课，联想与好未来旗下学而思网校的正式建立战略..
今天稍早些时候，我们刚刚了解了Intel DG2独立显卡的一些情报，现在更激动人心的来了，第一次见到了它的PCB封装基底设计图，并确定了封装尺寸。In..
据中新网报道，今天，以“5G新基建，智领未来”为主题的5G创新发展高峰论坛在重庆举行。据最新公布的数据显示，目前，目前我国5G用户已经超过1. 1..
据电商报消息称，阿里巴巴正在和智联招聘洽谈合作，计划向其投资数亿美元。此次可能存在的新投资将产生协作，阿里巴巴的技术和客户基础或与智联招..
苏宁易购宣布，将于 9 月 25 日揭幕战当天上线英雄联盟S10 联合会员，联合会员售价 49 元，权益包含苏宁Super会员季卡、英雄联盟 5000 点券以及 5..
日前，刚上线电池回收服务的特斯拉，股价再次迎来上涨。截至发稿，特斯拉股价涨4.35%，报价437. 89 美元。目前，特斯拉市值为 4080 亿美元。..
人们普遍预计索尼将在周三公布PS5 和PS5 数字版的发布日期和价格信息，而上周微软已经公布了Xbox Series S和X的供货细节，索尼无疑面临着压力，尤..
微软宣布于今日通过其Xbox Game Pass Ultimate订阅服务发布150多款游戏。作为游戏流媒体功能，xCloud被捆绑到了Xbox Game Pass Ultimate中。微软将..
面对不确定的事物，好奇与恐惧是最难纾解的感受。求神拜佛，周易八卦，塔罗占卜……在以玄学为名的迷宫中，大多数人都在里面兜兜转转。在各个短视..
恺英网络发布公告称，公司全资子公司上海恺英以 1 元的价格，向周瑜转让所持浙江九翎70%的全部股权，公司将不再持有浙江九翎股权。恺英网络称，浙..
9 月 12 日，张韶涵在抖音开启了直播带货首秀。这场由歌手向主播的跨界，张韶涵究竟给我们交了一份怎样的答卷?..
16日，外媒援引知情人士消息称，汽车之家计划赴香港二次上市，最快可能在2021年初进行这一计划。据报道，汽车之家赴港二次上市融资规模将达到10亿..
9月15日，小米发布了“巨省电”新品——小米新3级空调，1.5匹，直流变频，静音设计，售价2299元。顾名思义，小米新3级空调支..
9月10日，华为开发者大会正式发布了全新的EMUI 11系统。作为一款全新的手机操作系统，EMUI 11在UX设计、分布式技术、安全隐私等多方面进行了全面升..
9月10日举办的2020华为开发者大会上，华为发布了全新的EMUI 11。EMUI11充分借鉴了鸿蒙2.0的分布式技术，能够实现更多不同设备的互联互通。据华为E..
2020年9月16日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于生理健康的知识的，问题是“听诊器最初被发明出来是为了什么？”这个听诊器大家都见过，当初发..
9月15日，峰米科技正式发布峰米激光影院4K Max，目前已上架京东预售，27999元，首发26999元。峰米激光影院4K Max，是峰米科技在激光电视产品上的又..
安全研究员Volodymyr Diachenko日前发现了硬件外围设备制造商雷蛇的安全漏洞。据报道，Volodymyr发现一个配置不正确的Elasticsearch集群，其中包含..
埃隆·马斯克的脑机接口公司 Neuralink 自 2019 年首次公开展示以来，激发了无数科技爱好者的想象力。而在马斯克构想的未来世界中，通过直接和大脑..
DoNews 9月15日消息（记者 程梦玲）特朗普的亲密盟友、共和党参议员乔西·霍利（Josh Hawley）9月15日发文，呼吁CFIUS（美国外国投资委员会）拒绝..