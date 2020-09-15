苏宁易购公布5G手机新品策略：新机上市第一时间进行补贴

9月10日消息，据国外媒体报道，摩托罗拉发布了首款5G折叠屏手机Razr 5G，这款手机的定价为1399美元，比上一代还便宜100美元。这款手机是摩托罗拉于今年年初推出的第一代折叠机Razr的后续产品，它的外观与第一代相比并没有太大的变化。尽管Razr 5G的外观没什么变化，但内部却有很多变化。据悉，这款手机搭载了更快的骁龙765G（增加了对5G的支持）；RAM从原来的6GB增加到了8GB；内存也增加了一倍，达到256GB；电池容量更