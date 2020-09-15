苏宁易购公布5G手机新品策略：新机上市第一时间进行补贴

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苏宁易购公布5G手机新品策略：新机上市第一时间进行补贴

2020-09-15 17:40 · 稿源：站长之家

今日，苏宁易购公布最新5G手机新品策略，向消费者承诺：在新机上市第一时间进行补贴。即日起，凡在苏宁易购APP购买5G新机，不但享受百亿补贴价，办理5G业务时，还将补贴话费。苏宁易购相关负责人透露：“每年10、 11 月手机厂商集中发布旗舰机，华为、苹果等都会选择在此时发布年度重磅新品。为让消费者能以更低的价格享受到更好的服务，苏宁易购率先推出5G新品策略。”

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