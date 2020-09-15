饿了么宣布将于苹果新品开售时间同步发售 并提供小时达

站长之家(ChinaZ.com) 9月15日 消息:苹果新品即将发售，饿了么宣布将于苹果新品开售时间同步发售，联合平台商户在全国范围内上线新品预售服务，并在正式发售当天提供小时达上门配送。

去年起，饿了么平台就开始支持手机、书籍、化妆品等商品品类的外送订单。去年 9 月，iPhone11 系列新品开售 5 分钟后，杭州下沙的陈先生就收到由蓝骑士送来的新机，成为中国“iPhone11 第一人”。