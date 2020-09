9月7日消息,俄罗斯搜索引擎Yandex日前表示,该公司与Uber计划将自动驾驶汽车业务Yandex Self Driving Group从双方的合资企业MLU BV剥离。UberYandex表示,将向自动驾驶业务注资1.5亿美元,并购买优步所持Yandex Self Driving Group的部分股份。交易完成后,Yandex将拥有Yandex Self Driving Group 73%的股份,Uber拥有19%的股份。Yandex是一家俄罗斯互联网企业,旗下的搜索引擎在俄罗斯国内拥有逾60%的市场占有率