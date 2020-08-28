京东居家正式推出省心装业务 可享受免费安装等11项服务

今日，京东居家正式发布 “省心装”服务，消费者今后在京东购买附有 “放心购 · 省心装”标识的床、沙发、浴室柜、吊灯、防盗门、马桶、窗帘等大件居家商品，即可同步享受 AR 摆摆看、上门测量、材质验真、3 期白条免息、送货上门 / 免费安装、30 天价保、30 天无理由退货、3 年质保、运费险、闪电退款、极速审核等 11 项服务。
今日，京东居家正式发布 “省心装”服务，消费者今后在京东购买附有 “放心购 · 省心装”标识的床、沙发、浴室柜、吊灯、防盗门、马桶、窗帘等大件居家商品，即可同步享受 AR 摆摆看、上门测量、材质验真、3 期白条免息、送货上门 / 免费安装、30 天价保、30 天无理由退货、3 年质保、运费险、闪电退款、极速审核等 11 项服务。
天眼查App显示，从 8 月起，刘强东已卸任多个京东关联公司的高管职务，包括江苏圣开世纪投资有限公司、江苏荣欣世嘉投资有限公司、江苏荣昌投资有限公司等。
据天眼查APP显示，近日，京东关联公司西藏京邦达物流科技有限公司发生工商变更，刘强东退出公司总经理一职，由毛卫娜接任，与此同时，张霁退出执行董事，同样由毛卫娜接任，此外，李娅云退出监事，由李帅接任。西藏京邦达物流科技有限公司成立于2017年9月，注册资本3000万，公司经营范围包括普通货运、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）、货运代理服务、仓储服务、货物装卸服务等。天眼
2020 疫情肆虐，酒旅行业无疑成了重灾区，加上强敌环伺，对于携程来说，流年不利加重了竞争焦虑。梁建章今年一直在为携程纾困而奔忙，从亲自上阵开了 20 多场直播带货，到四处“找朋友”解围。
周末的下午，王伟安装好刚刚到货的显示器，作为一名程序员，王伟每天对着电脑显示器超过 10 小时。对于他来说，显示器的好坏既影响他的健康，又很大程度决定了他的办公效率。而像王伟这样的人比比皆是，设计师、股票分析师、电竞玩家等不同的职业属性对显示器有着不同的需求。据了解，京东将联合群智Sigmaintell在 8 月 27 日下午 14 点举办线上发布会，发布“ 2020 中国显示器行业白皮书”，披露更为详实的显示器市场行业以及用户
天眼查APP显示，近日，江苏赛夫绿色食品发展有限公司发生工商变更。在工商披露的变更信息中，章泽天、陈夫兰、刘强东退出该公司投资人。江苏赛夫绿色食品发展有限公司成立于2016年4月，注册资本约2.2亿人民币，公司经营范围包括婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；日用百货销售；母婴用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发等。天眼查APP股
DoNews 8月26日消息（记者 刘文轩）天眼查APP显示，近日，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司新增多条商标信息，其中包括多条 “京东电竞”商标，申请日期在2020年7月，涉及国际分类有科学仪器、教育娱乐、健身器材、广告销售等。北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司成立于2007年4月，法定代表人为刘强东，注册资本9.2亿人民币，经营范围包括批发、零售机械设备、五金交电、电子产品、照相器材、计算机硬件及外围设备、化妆品及卫
凤凰网科技讯 8月18日下午消息，京东日前回应禁止卖家用申通快递发货一事。京东称，与申通的合同已经过期，且并未就续约达成一致。不过，更主要的原因与阿里有关。京东表示，自去年阿里巴巴战略投资成为申通的实际大股东后，京东物流对等提出入驻阿里旗下电商平台的合作需求，但至今未得到响应，双方无法就续约问题达成一致，只能暂停合作。以下是京东回应全文：1、京东开放平台暂停与申通的合作是因为双方的合同已经过期，且并未?
据《香港经济日报》报道，京东计划分拆京东健康于香港上市，集资 10 亿美元(约 78 亿港元)，预期京东健康最快明年上市，目前已委任美林、海通及瑞银为上市负责行。
今日，京东健康发布了全新服务产品“京东家医”。京东健康家庭医生服务覆盖日常咨询、专科问诊、疑难重症、健康管理等场景，门诊预约范围覆盖全国各大城市的 2700 多家三级医院，三甲医院覆盖率达98%。据了解，用户在京东健康签约家庭医生后
8月16日下午消息，京东与携程宣布达成战略合作，携程核心产品链将接入京东平台，双方将在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面开展全方位的合作。根据双方达成的战略合作协议，携程将为京东集团提供实时产品库存，以及极具市场竞争力的产品价格。京东集团将接入携程的核心产品供应链，并将京东平台的用户流量开放给携程。在日常运营及精准营销方面为携程旅行产品供应链提供全方位的支持。双方共同
8月10日，京东数字科技集团（以下简称“京东数科”）宣布logo升级，在京东数科的蓝色主色系之中强化了京东集团的红色视觉。官方称，这寓意着京东数科将继承与延续京东集团的价值观与
2020注定是不寻常的一年，更蕴藏着无限新商机。从早期的微商、淘宝客、再到拼多多上市，以及现在阿里巴巴，腾讯瞄准势头，纷纷入局社交电商，快速将社交电商推上了风口。数据显示，预计2020年社交电商的市场销售额将会破3万亿，占整个互联网零售市场的31.3%，并且这个数字还在疯狂上升。近日，由京东推出的京东喵尔社交电商平台喵尔正式上线，强势切入社交电商行业。京东喵尔社交电商平台背靠京东16年电商资源及电商优势，剔除品牌
受疫情的影响，虽然各行各业受到了极大的冲击，但是也让一些新兴产业遇到了新的机遇，现在随着我国5G网络时代的到来，大家把眼光聚焦在了5G手机上，而5G手机的炙手可热也成就了它居高不下的价格。这对于很多年轻人来说，预算就受到了影响。但这并不用担心，上京东购买手机不仅可以享受到大额津贴，同时还可以使用京东白条免息服务，让你告别资金局限，尽情选购。现在，功能强大，网速流畅的5G手机已经推出，你还在犹豫什么呢?去京?
近日，针对“京东暂停与申通合作”一事，有京东平台的商家回应称，依然可以选择由申通快递发货，不过8月31日之后无法看到申通的物流信息。京东客服表示，在京东平台上，属于京东自营商家默认京东快递，不是自营的商家则自行安排快递。
8月14日消息，京东对外发布公告称，子公司京东物流将收购综合速运企业跨越速运的控股权益，此次收购以总对价30亿元收购跨越速运现时股份及认购跨越速运已发行新股份进行，预计交易将于2020年第三季度完成。对于此次收购，京东物流集团CEO王振辉表示，“很高兴和跨越速运达成合作，双方共同致力于为客户提供最佳服务体验，价值观高度契合。跨越速运长期深耕的企业品牌和运营质量值得充分信赖，在高时效快运产品、技术创
近日，一封京东于今年 7 月发布的公告在网络流传，公告内容显示，由于京东开放平台与佳吉快运、国通快递、卡行天下、申通快递、如风达、全峰快递等物流服务承运商的合同陆续到期， 2020 年 8 月 31 日之后，上述物流服务承运商可能无法在系统发货列表中选择，相关物流跟踪信息也将无法在京东平台展示。
“未来 5 年，京东健康的家庭医生要服务 5000 万个家庭。” 8 月 18 日，京东健康发布了全新服务产品——“京东家医”，京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军为这个战略级的新产品定下了一个中长期目标。（京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军）在疫情后时期，国民健康意识迅速提升，医疗健康话题也受到空前关注。作为百姓健康守门人的家庭医生，被赋予越来越重要的使命。在疫情常态化的当下，整合多年发展和积淀的互联网医疗服务能力
下沉市场鏖战正酣，前有淘宝拼多多短兵相接，后有京东苏宁相继入局。在这个已成为兵家必争之地的新兴领域，京东的打法和所有友商都有点不同——京东的下沉，是全渠道、全链路的体系性下沉，线上针对不同细分人群上线京喜、京东极速版，线下已在县镇市场铺设出 15000 家京东家电专卖店。而伴随着全资控股五星电器，将后者的线下资源收入囊中，京东对下沉市场的全渠道布局或将持续加速。
8 月 10 日，携手共赢美好生活——国美零售·京东百亿联合采购战略签约发布会在京举行。国美零售与京东共同宣布启动 300 亿元联合采购计划，这是今年以来，由零售平台发起的最大规模家电和消费电子行业采购。这次联合采购发布会几乎集合了家电、3C等领域所有的一线品牌，同时也邀请了中国家用电器协会副理事长徐东生先生作为见证。合作方国美零售总裁王俊洲、京东集团高级副总裁/京东零售集团3C家电零售事业群总裁闫小兵出席，包括
近年来，随着消费方式的不断变化和人们生活水平的提高，越来越越多的消费者开始选择超前消费、超前支付，而京东数科、微众银行、蚂蚁金服这些金融行业内老牌企业根据用户消费需求，打造了快捷、安全、容易下款的小额贷款产品。所以如果问大家现在最安全的借贷方式是什么? 那么京东金条、微粒贷、借呗的大名一定是消费者提到最多的。京东金条小额贷款平台脱颖而出京东金条是京东金融旗下的现金借款产品，为信用良好的京东用户提供小
昨天，备受关注和期待的统信UOS个人版正式发布，完整名称叫统信桌面操作系统V20个人版(1010)，从里到外焕然一新，还特别强调支持QQ、微信等流行应..
汽车召回并不罕见，但一年内多达十几次，着实会让消费者吃惊。自进入2020年以来，奔驰在华已经启动多达15次召回，已成今年召回次数最多的汽车厂商..
在9月15日华为禁令到来之前，联发科还在做最后的努力。今日有消息称，随着美国对华为禁令将自9月15日生效，联发科于今日（28日）最新证实，目前已..
这几天顺丰股价大涨，市值达到了4000亿元，老板王卫随手就给员工发了5亿的大红包，平均每人888元。顺丰公司随后回应，这件事没啥好说的，也不值得..
途牛旅游网今日发布了截至6月30日的2020年第二季度财报，净营收为3400万元人民币（约合480万美元），同比下滑93.5% 。净亏损为1.546亿元人民币（约..
日前，京东超市与人头马君度集团达成全渠道战略合作，双方将在全渠道业务、用户运营、定制化产品、营销玩法等多个维度深入合作，共同推动线上洋酒..
同程艺龙发布2020年第二季度及上半年财务报告。财报显示，2020年第二季度同程艺龙实现营收12亿元，同比下降24.6%，期内经调整净利润1.96亿元，同比..
京东居家发布省心装服务，击破网购大件居家产品的多重痛点。相比传统装修解决方案，在商品丰富度和便捷性上拥有更多优势的互联网家装，近两年正受..
8月28日，据媒体报道，在一档电视采访节目中，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏首度还原了吃粥事件，并表示坚决反对恶意传播。张文宏表示，对..
快递包装使用的材料包括各种规格的快递袋、包装箱、胶带、泡沫、塑料填充物等，在收到快递后，大部分人都会将快递包装扔掉，这些材料就统统变成了..
8月28日拍卖网站显示，北京市怀柔区杨宋镇凤和一园9号房产及土地使用权将被拍卖，该房产是北方地区最大的影视节目外景和后期制作基地星美今晟影视..
都说教育小孩要趁早，可是有些小孩得起跑线都在你的终点前面了，这还怎么比下去呢。虽是玩笑，但还是能够说明一些问题，现在的小朋友各方面的综合..
随着人口聚集、城市化发展，铁路、机场、地铁等公共交通设施的负荷量也快速增加，尤其在节假日等出行高峰期，往往会出现排队拥堵的情况。以春运为..
近年来，关于女性遭受伤害的新闻屡见不鲜，女性自我保护也成为一个老生常谈的话题。那些新闻里被隐去姓名的受害者，于你我可能只是陌生人，但对于..
手册下载链接：https://index.toutiao.com/pdfjs/view.html?file=//index.toutiao.com/report/download/62be47834479ccf583e0ce8c45de178a.pdf8 ..
“有点甜”的农夫山泉要上市了。据公开消息，曾经和娃哈哈、老干妈一道坚持不上市的农夫山泉，将于 9 月 8 日在香港上市。..
日前，有用户反馈微信正在灰度测试一个全新功能——「群直播」，该功能可以通过直播向群内其他成员实时视频。..
华为定于9月10日召开HDC 2020(华为开发者大会)，除了鸿蒙2.0，外界同样期待EMUI 11系统的登场。日前，数码博主@长安数码君 透露，华为EMUI 11在息..
8月28日消息，携程集团与联通大数据公司共同推出“联通智游-旅游产品预订分析平台”，旨在为文旅行业管理部门和相关企业提供定制化、模块化的数据..
以太坊冲高回落，新一轮调整仍在继续。据OKEx行情显示，以太坊在8月18日触及446.25美元年内高点后震荡回调，一度跌破380美元，当前在380美元上方徘..