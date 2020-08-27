暴风集团：尚未完成聘任首席财务官的工作

【暴风集团冯鑫涉非公行贿被公诉】据媒体报道，暴风集团（300431.SZ）创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。曾在股市创下 36 个连续涨停板奇迹的暴风集团，在收购英国体育版权公司MPS失败后，旋即陷入窘境。冯鑫则在 2019 年 7 月涉嫌犯罪被警方带走。