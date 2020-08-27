暴风集团：尚未完成聘任首席财务官的工作

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暴风集团：尚未完成聘任首席财务官的工作

2020-08-27 22:03 · 稿源：站长之家

今日，暴风集团发布公告称，截至公告披露日，公司尚未完成聘任首席财务官的工作，现有员工无法承担 2020 年半年度报告的编制任务。基于以上原因，公司预计无法在法定期限内披露 2020 年半年度报告。


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