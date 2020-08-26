滴滴全球日订单首超5000万 程维发文感谢司机乘客

站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息：滴滴今日宣布， 8 月 25 日的全球日订单首次突破 5000 万，包含网约车、出租车、顺风车、单车、代驾业务。

滴滴出行CEO程维在朋友圈表示，出行数据增长反映了消费恢复和经济复苏。“感谢每一位司机师傅、运维师傅的辛苦付出，感谢用户的每一次信任，感谢 5000 万订单背后的每一位小桔人。”

滴滴总裁柳青也在微博发文表示感谢，称“感谢司机师傅们的辛苦努力，感谢乘客们的信任和包容，我们会继续加油”。