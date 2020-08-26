滴滴全球日订单首超5000万 程维发文感谢司机乘客

站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息：滴滴今日宣布， 8 月 25 日的全球日订单首次突破 5000 万，包含网约车、出租车、顺风车、单车、代驾业务。
滴滴出行CEO程维在朋友圈表示，出行数据增长反映了消费恢复和经济复苏。“感谢每一位司机师傅、运维师傅的辛苦付出，感谢用户的每一次信任，感谢 5000 万订单背后的每一位小桔人。”
滴滴总裁柳青也在微博发文表示感谢，称“感谢司机师傅们的辛苦努力，感谢乘客们的信任和包容，我们会继续加油”。
站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息：滴滴今日宣布， 8 月 25 日的全球日订单首次突破 5000 万，包含网约车、出租车、顺风车、单车、代驾业务。
滴滴出行CEO程维在朋友圈表示，出行数据增长反映了消费恢复和经济复苏。“感谢每一位司机师傅、运维师傅的辛苦付出，感谢用户的每一次信任，感谢 5000 万订单背后的每一位小桔人。”
滴滴总裁柳青也在微博发文表示感谢，称“感谢司机师傅们的辛苦努力，感谢乘客们的信任和包容，我们会继续加油”。
今日，滴滴出行公布数据称， 8 月 25 日七夕滴滴出行全球日订单首次突破 5000 万，其中包括了网约车、出租车、顺风车、单车、代驾等业务。对此，滴滴出行CEO程维表示，出行数据增长反映了消费恢复和经济复苏。“感谢每一位司机师傅、运维师傅的辛苦付出，感谢用户的每一次信任，感谢 5000 万订单背后的每一位小桔人。”
滴滴出行的地图服务是由高德地图提供，而根据最新消息，“滴滴地图”已经在滴滴出行中悄然上线，取代了高德地图。据国内媒体报道，继高德、百度之后，滴滴也入局地图业务，经过多年
滴滴旗下打车品牌“花小猪打车”今日宣布，郭麒麟成为品牌代言人。花小猪打车主要面向年轻用户群体，今年三月份开始陆续上线。花小猪是滴滴新推出的打车品牌，主打低价出行。今年3月，花小猪开始在山东临沂、贵州遵义等城市测试运营，目前已在全国各地逐步提供服务。滴滴在花小猪App内设置了诸多奖励措施，用户可通过完成签到、邀请好友领现金、推荐乘客等方式获得奖励，从而节省打车费用，降低出行成本
滴滴对外宣布全球日订单量首次突破5000万单，程维滴滴对外致谢司机乘客。
据36氪报道，近日，滴滴悄悄推出自研地图业务“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。
今日，滴滴旗下花小猪宣布，本周将在包括北京广州在内的 9 个城市推出用户福利活动，每个城市前 8888 名用户当日首单可减 20 元，活动将持续一周。本次活动城市包括北京、广州、成都、杭州、南京、合肥、郑州、青岛、太原等 9 个。
7月27日消息，滴滴升级APP至6.0版本，快车、优享、礼橙专车、豪华车等网约车和出租车统一聚合至“打车”入口，进一步简化叫车步骤。滴滴APP显示，近期宣布独立品牌、主打普惠出行和绿色共乘的青菜拼车，与顺风车、骑车、公交、代驾、金融服务、车生活、跑腿、货运等业务并排在顶部导航。此外，上海用户可在滴滴APP顶部导航选择“未来出行”报名体验自动驾驶。填写目的地后，滴滴会综合用户个人历史出行习惯、车型选择?
天眼查APP显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增商标信息，名称为“滴滴二手车”。北京嘀嘀无限科技发展有限公司为小桔科技香港有限公司的全资子公司。
天眼查APP显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增商标信息，名称为“滴滴二手车”。国际分类为35-广告销售、36-金融物管，商标状态为“等待实质审查”。商标流程为“商标注册申请---申请收文”。北京嘀嘀无限科技发展有限公司成立于2013年5月，注册资本56亿人民币，法定代表人为程维，公司经营范围包括计算机软件及网络技术的研发；技术服务、技术咨询、技术转让；销售自行研发的软件产品；经济?
今日，滴滴表示，滴出行App升级至6. 0 版本之后，快车、优享、礼橙专车、豪华车等网约车和出租车统一聚合至“打车”入口，可在“打车”栏发单任意车型，比价方便。
近日，滴滴悄悄推出自研地图业务“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。滴滴出行App中的导航一栏内，增加了“导航”功能，并且首次使用了带有“滴滴地图”标识的地图。
近日，滴滴开始在俄罗斯喀山招募司机，为在该市提供出行服务做准备，喀山将成为滴滴进入俄罗斯市场的第一站。目前，滴滴已经在拉美、澳洲、日本等 8 个国家落地，为当地用户提供出行和外卖服务。
滴滴和百度，一个是靠出行起家的互联网新秀，一个是以搜索入列BAT的老牌互联网巨头。于滴滴而言，自动驾驶是其登上千亿市值的唯一途径;于百度来说，自动驾驶是其第二条增长曲线，也是重回巅峰的砝码。两个互联网巨头首次交锋，争夺中国版Waymo的席位。
今日，滴滴出行宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。
8月25日消息，滴滴今日正式宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。5月，俄罗斯各级政府在新冠疫情趋稳后开始着手经济重启计划，滴滴同时加紧筹备俄罗斯业务。7月下旬，滴滴在喀山建立了全天候人工客服中心和司机服务中心，同时上线了各项安全和防疫措施，开始在喀山招募司机。2018年以来，滴滴加速发展国际化，目前已在巴?
滴滴出行今天正式宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。据滴滴介绍，滴滴在今年5月开始筹备俄罗斯业务。7月下旬，滴滴在喀山建立了全天候人工客服中心和司机服务中心，同时上线了各项安全和防疫措施，开始在喀山招募司机。滴滴透露，滴滴滴滴俄罗斯团队通过网络直播和多种线上渠道与当地司机和租车公司开展
继美团之后，拼多多也驶入了社区团购赛道。据亿邦动力了解，拼多多旗下社区团购项目“多多买菜”将于月底上线，目前处于团长招募阶段。同时，多多买菜将首批两座试点城市放在了武汉和南昌。有业内人士表示，武汉、南昌是兴盛优选除湖南以外的重点地区，拼多多入局将与其正面交锋。
总能擢取巨大流量的“地图”业务，如今又来了一位新玩家。8 月 9 日，Tech星球独家获悉，出行巨头滴滴悄悄推出自研地图业务——“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。
几年前滴滴曾在线下推出“买车计划”，但并未得到大范围推广，这一次，滴滴选择对汽车租售服务的业务进行重磅升级。
DoNews7月27日消息（记者 翟继茹）27日，滴滴宣布升级APP版本升级，快车、优享、礼橙专车、豪华车等网约车和出租车统一聚合至“打车”入口。在新版本中，填写目的地后，滴滴会综合用户个人历史出行习惯、车型选择、实时车辆的供需情况等因素，推荐当前最适合的多种车型。如推荐的车型无法满足其出行需求，用户可以下拉页面，选择更多车型服务。此外，滴滴还正式推出智能出行助手“桔小滴”，并进一步升级公交服务，以持续深耕一站?
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