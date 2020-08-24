免费图片素材网站Freepik出现安全漏洞 830万用户数据遭泄露

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免费图片素材网站Freepik出现安全漏洞 830万用户数据遭泄露

2020-08-24 11:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月24日 消息：Freepik可以说是互联网上最受欢迎的网站之一，不少用户通过该网站获取高质量免费照片和设计素材。

不过，Freepik日前披露了一起重大安全漏洞称，一名黑客(或多名黑客)利用SQL注入漏洞访问其一个存储用户数据的数据库，并获得了其Freepik和Flaticon网站上最老的 830 万注册用户的用户名和密码。

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Freepik官方并没有说明漏洞发生的时间，也没有说明它是何时发现的。不过，该公司表示，在得知这一事件后，立即通知了有关部门，并开始调查这一漏洞以及清点黑客获取的内容。

Freepik方面强调，黑客并未窃取了所有用户的账户都有相关的密码，只取走了部分用户的信息。

其中有 450 万用户由于使用第三方(包括谷歌、Facebook或Twitter)联合登录，攻击者可以获得的数据只有电子邮件，并不存在哈希密码。另外，还有 377 万用户的邮件地址和密码哈希值已经被黑客获取。目前，Freepik已经将所有用户密码加密方式更新为Bcrypt。

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该公司表示，现在正在根据被采取的措施，用定制的电子邮件通知所有受影响的用户。这些邮件将发给Freepik和Flaticon用户，这取决于用户在什么服务上注册过。

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