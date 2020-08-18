京东回应禁止卖家用申通发货：因未获得阿里方面响应

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京东回应禁止卖家用申通发货：因未获得阿里方面响应

2020-08-18 16:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月18日 消息:今日，针对“禁止卖家用申通发货”一事，京东方面回应称，京东开放平台暂停与申通的合作是因为双方的合同已经过期，且并未就续约达成一致。

同时，京东方面还表示， 2019 年 6 月，申通与京东开放平台的合同到期之后，双方就续约问题也在不断沟通。同一时期，阿里巴巴集团通过战略投资成为了申通的实际大股东，因此，京东物流也对等提出了入驻阿里旗下电商平台的合作需求，但至今也没有得到响应。本着公平、对等、共赢的合作原则，京东与申通无法就续约问题达成一致，只能暂停合作。但我们的合作大门始终继续敞开，期待与申通面向未来，寻找新的合作机会。

京东、京东物流

今年 7 月，京东发布公告称，由于京东开放平台与佳吉快运、国通快递、卡行天下、申通快递、如风达、全峰快递等物流服务承运商的合同陆续到期， 2020 年 8 月 31 日之后，上述物流服务承运商可能无法在系统发货列表中选择，相关物流跟踪信息也将无法在京东平台展示。

此外，京东还表示，目前，中国邮政、顺丰、京东快递、韵达、中通、圆通、壹米滴答、众邮快递等超过 50 家物流服务承运商与京东开放平台的合约均在有效期内，商家可以自由选择。

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    京东 阿里巴巴

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