拼多多 “多多潮鞋馆”启动定向补贴 覆盖百款球鞋

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拼多多 “多多潮鞋馆”启动定向补贴 覆盖百款球鞋

2020-08-14 16:14 · 稿源：站长之家

近日，拼多多多多潮鞋馆”宣布将对频道内潮鞋进行一个月的定向补贴。补贴覆盖几十个品牌数百款球鞋，均在全网最低价基础上进一步降价。同时，多多潮鞋馆还正式上线“潮鞋 1 元购”功能，所有进入多多潮鞋馆的用户均可免费参与抽签，公平抽取 1 元或低价购买潮鞋资格。

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