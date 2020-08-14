拼多多 “多多潮鞋馆”启动定向补贴 覆盖百款球鞋

近日，拼多多 “多多潮鞋馆”宣布将对频道内潮鞋进行一个月的定向补贴。补贴覆盖几十个品牌数百款球鞋，均在全网最低价基础上进一步降价。同时，多多潮鞋馆还正式上线“潮鞋 1 元购”功能，所有进入多多潮鞋馆的用户均可免费参与抽签，公平抽取 1 元或低价购买潮鞋资格。
近日，拼多多 “多多潮鞋馆”宣布将对频道内潮鞋进行一个月的定向补贴。补贴覆盖几十个品牌数百款球鞋，均在全网最低价基础上进一步降价。同时，多多潮鞋馆还正式上线“潮鞋 1 元购”功能，所有进入多多潮鞋馆的用户均可免费参与抽签，公平抽取 1 元或低价购买潮鞋资格。
DoNews8月7日消息（记者 翟继茹）7日，拼多多宣布与天津市达成全面战略合作，同时上线启动“天津优品馆”，拼多多表示，将在技术、流量和数据等方面进行支持。据介绍，此次“天津优品馆”是拼多多上线的首个直辖市优品馆，也是首个覆盖从农产品到工业品、从老字号到新品牌的省级综合优品馆。目前，包括天津的狗不理等老字号产品、蓟州麻酱鸡蛋等特产、海鸥牌手表、富士达自行车等天津工业消费品，均纳入了拼多多百亿补贴的范畴，商
DoNews7月28日消息（记者 翟继茹）28日，拼多多宣布启动“国家品牌馆”计划，将投入10亿元消费补贴和资源，并配合推出店铺运营专属服务、商品审核绿色通道等举措，帮助更多优质海外品牌与产品在中国落地。与此同时，拼多多“智利国家馆”同步上线，品类包括了葡萄酒、蜂蜜、帝王蟹等特色产品。拼多多数据显示，截至当晚9点，拼多多“智利国家馆”上线及产品直播共吸引71万人观看，带动平台智利相关产品的整体销量同比上涨近330%。?
8月7日消息，日前，天津市与新电商平台拼多多达成全面战略合作，同时上线启动“天津优品馆”。在天津市委、市政府的指导下，天津市商务局、市工信局、市农业农村委与拼多多签署了战略合作协议，天津市副市长金湘军出席见证了签约仪式。市商务局局长张爱国、副局长黄春艳，市工信局副局长谷云彪，市农业农村委一级巡视员张宗启，拼多多联合创始人范洁真、副总裁狄拉克，以及天津市企业代表一百余人，见证了“天津优品馆
中国最热衷于做广告植入的电商平台，你猜是哪个?不是最近狂撒钱的拼多多，也不是家底深厚的阿里，而是一个大家可能不太熟悉的平台 —— 唯品会。
网约车战场的硝烟从未消散。外界总是热衷于猜测“谁有机会成为下一个滴滴”。但是滴滴却抢先跑出来“革了自己的命”推出花小猪。7 月 22 日，花小猪正式宣布，其产品即将上线：
7月28日消息，日前，拼多多宣布正式启动“国家品牌馆”计划，将投入10亿元消费补贴和资源，并配合推出店铺运营专属服务、商品审核绿色通道等举措，帮助更多优质海外品牌与产品在中国落地。同时，昨天，拼多多“智利国家馆”也同步上线，收录了葡萄酒、蜂蜜、帝王蟹等数百款智利时下热销产品。智利驻华大使施密特表示，“我们在拼多多上感受到了巨大的购物热情和消费潜力，希望未来能通过平台‘国家馆’传递更多智利知?
拼多多母婴负责人陆元表示，将追加5亿持续补贴母婴商品。拼多多母婴消费数据显示，最近一年，平台购买母婴用品的90后人数增长迅速，在所有年龄段中位列第一。拼多多介绍，在“百亿补贴节”上，广东、浙江、江苏三省成为母婴用品消费金额最高的地区。陆元表示，基于拼多多平台90后妈妈消费群体庞大，母婴商品成为平台增速最高的品类之一。（完）
当代年轻人是最喜欢的口嫌体直的群体。越是对年轻人的生活有研究，越是会深刻认知到这一点。嘴上说的是熬夜到天明，但实际上啤酒杯里泡枸杞，蹦迪都要带护膝，甚至出现大量男孩子购买裤袜，因为比秋裤保暖舒适；
拼多多刚刚用批发项目深入阿里腹地，阿里便开始了反击，基于 1688 旗下服务微商的“采源宝App”，阿里低调内测了一个新的社交电商项目。
用户为一次从天而降的薅羊毛机会而兴奋，平台为营销目的达成而满意，但特斯拉并不开心。至少 10 万人预约，争夺 5 个幸运名额， 7 月 26 日凌晨，拼多多这场特价特斯拉抢购活动被人民群众的消费热情淹没，抢中几率堪比在河南考中清华北大。
2015 年 12 月 5 日，中国企业领袖年会开场演讲，柳传志、李彦宏等企业家之后，刘强东压轴发言，开口就发难：前面讲得都太温良恭俭让了，大家应该诚实一点，别怕冲突(大意)。他眼光投向台下的张近东，笑道：近东大哥，曾经“京东增速比苏宁易购快，就送苏宁给他”的赌约，咱们是不是可以考虑再聊聊了?
前几天我早上起来，习惯性地打开了支付宝的蚂蚁庄园，没想到却弹出来一条消息，让我去玩一个叫做“芭芭农场”的休闲小游戏。
拼多多在7月29日开启了集真香卡兑好礼的活动，大家只要收集真香卡就可以获得很多的额外优惠券，一些小伙伴还不清楚真香卡怎么获得，下面就来为大家详细的介绍一下。
悄然间，浇水领免费水果的小游戏，成了电商巨头们的标配。天猫的“芭芭农场”、拼多多的“多多果园”、京东的“免费水果”，乃至美团的“免费领水果”都在各自首页中占据了绝对醒目的位置。
美团正在部分地区测试一款名为“拼好饭”的产品，该产品内嵌在美团外卖App内以及美团外卖小程序中。“拼好饭”入口放在了美团外卖App(小程序)首页的主菜单一级界面，进去后即可看到能够拼单的美食信息。
针对特斯拉否认和拼多多合作的声明，拼多多回应称：已经和宜买车官方旗舰店核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。而对于为什么车子比官方便宜，宜买车官方旗舰店回应称这是该店铺推出的秒杀活动，只有 5 台黑色的并且不支持分期，只能线上全款支付裸车价后送车上门，没门店覆盖地区存在运费。
针对拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出的2019 款特斯拉Model3万人团购活动，特斯拉发布声明否认与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何特斯拉生产车辆。拼多多回应凤凰网科技表示，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。此前，拼多多平台上的宜买车汽车旗舰店上线了“特?
7月21日消息，日前，有媒体报道称，拼多多上出现了2019款特斯拉Model 3的限时秒杀万人团购活动，车型系标准续航后驱升级版的黑色款，显示售价直降4万，到手价为25.18万元。针对此事，特斯拉刚刚发布声明称，我司未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何本司生产车辆。特斯拉官方还表示特斯拉保留追究相关方法律责任
英雄联盟的云顶之弈10.15版本中拼多多源是一个不错的上分阵容，很多玩家还不清楚在这个版本中怎么玩好拼多多源，下面就来为大家详细的介绍一下拼多多源阵容搭配运营思路。
近日，电商平台补贴大战再起风云。先是聚划算携手众多品牌，在百亿补贴基础上再度加码，推出“正品狂补节”，主打正品官方补贴。接着，拼多多也开启了“百亿补贴节”，依然在苹果、戴森、索尼、华为等品牌商品上狠下功夫。聚划算和拼多多，选择在相同的时间段(8.6-8.8)正面对垒和贴身肉搏，火药味十足。
8月19日的发布会上，华为就要推出一款号称历时三年打造的轻量级重磅产品——Matebook X笔记本，主打轻薄、便携。这款笔记本不同于之前的..
得益于快速、不晚点等优势，地铁出行在大城市绿色出行中所占的比重越来越高，不过，即便是公共交通工具，依然有一些不文明、不规范的行为存在。据..
8月14日，据媒体报道，日本和歌山县一农户以108万日元（约合人民币7万元）在网上售卖一颗“保证感动桃”。报道称，这颗桃的品种为&ldqu..
据中国北斗卫星导航系统官微消息，近日，中国国家铁路集团有限公司出台了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》。《规划纲要》提出，将自主研发新型..
据国外媒体报道，摩根士丹利（俗称“大摩”）分析师亚当?乔纳斯（Adam Jonas）将特斯拉的股票评级从“减持”上调至“持股观望”，并将其目标价从..
最近几天来，节约成为了网络热门话题，浪费粮食总是不好的。说到浪费，很多人点外卖也是个难题，份量大的难免有浪费，为此饿了么已经开始推出半份..
重庆被网友戏称为8D魔幻城市，“网红”景点多，且令人叹为观止，在楼房穿梭的轻轨、能把导航绕晕的立交、连接马路的楼顶…&helli..
据国外媒体报道，美国政府近日宣布两家入选者获得了一项令人垂涎的订单，即将数十颗间谍卫星和其他机密荷载送入太空轨道。其中，联合发射联盟(Uni..
8月李斌在蔚来汽车2020年第二季度季报电话会议上表示，2019年已产生10万个积分，按照今年价格大概能产生1.2亿元左右收入，目前已经在和汽车厂商谈..
蓝港互动集团（HK：08267）发布2020年中期报，据财报显示，截至2020年6月30日止6个月，实现净利润约人民币698万元，经调整后净利润人民币936万元，..
新冠病毒疫苗研发再进一步。在新冠病毒疫苗研发上，中国公司在5个技术方向上都布局，其中中国国药集团中国生物武汉生物制品研究所的灭活疫苗是全球..
今日，百度地图发布了《2020年Q2中国城市活力研究报告》，看看有你家吗？据悉，该报告基于百度地图开放平台海量位置大数据、POI数据、交通出行数据..
中兴通讯发布公告称，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币1..
据国外媒体报道，人工智能技术已应用到了众多的行业中，人工智能市场也在持续扩大，软件、硬件及服务方面的营收在逐年增加，国内相关的人工智能厂..
房天下控股发布截止2020年6月30日未经审计的第二季度和上半年财务报告，报告显示，房天下第二季度总收入6680万美元，同比减少1.5%；营业利润640万..
你有多久没有见过漫天星辰了?是否也会怀念小时候躺在草地上数星星的日子?经济的发展带来了环境污染，美丽的星空难道再难重现了吗?有一群人将会..
最近很多家长朋友给孩子选辅导班都挑花了眼，电视广告、电梯广告，打开手机各种平台也都有辅导机构的广告，更别提天天打来电话咨询的教培机构了。..
8 月 12 日，毕马威(KPMG)中国在“CCFA新消费论坛- 2020 中国国际零售创新大会”上首次发布了《中国领先消费科技 50 企业报告》，旨在发掘中国消费..
传统研发运营模式中，安全位置相对滞后，无法覆盖研发阶段的安全问题。日前，《研发运营安全白皮书( 2020 年)》(以下简称“白皮书”)在中国信息通..
8月14日，在爱奇艺第二季度财报电话会议中，爱奇艺CEO龚宇称订阅收费是爱奇艺未来的主要收入，目前爱奇艺月费是19.8元，这个价格实在是太低了，今..