拼多多 “多多潮鞋馆”启动定向补贴 覆盖百款球鞋

7月21日消息，日前，有媒体报道称，拼多多上出现了2019款特斯拉Model 3的限时秒杀万人团购活动，车型系标准续航后驱升级版的黑色款，显示售价直降4万，到手价为25.18万元。针对此事，特斯拉刚刚发布声明称，我司未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何本司生产车辆。特斯拉官方还表示特斯拉保留追究相关方法律责任