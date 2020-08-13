银河麒麟操作系统V10发布 可兼容安卓生态

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银河麒麟操作系统V10发布 可兼容安卓生态

2020-08-13 15:07 · 稿源：站长之家

据科创板日报报道，在今日的银河麒麟操作系统V10 发布会上，麒麟软件执行总裁孔金珠发布了银河麒麟操作系统V10，并表示该系统可以兼容安卓生态。集成了自研的UKUI桌面环境，支持多壁纸、自由选择定制主题、方便控制各类软件和硬件的控制参数。还可以兼容丰富外设：打印机、扫描仪、双目摄像头等。

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