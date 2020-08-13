银河麒麟操作系统V10发布 可兼容安卓生态

据科创板日报报道，在今日的银河麒麟操作系统V10 发布会上，麒麟软件执行总裁孔金珠发布了银河麒麟操作系统V10，并表示该系统可以兼容安卓生态。集成了自研的UKUI桌面环境，支持多壁纸、自由选择定制主题、方便控制各类软件和硬件的控制参数。还可以兼容丰富外设：打印机、扫描仪、双目摄像头等。
据科创板日报报道，在今日的银河麒麟操作系统V10 发布会上，麒麟软件执行总裁孔金珠发布了银河麒麟操作系统V10，并表示该系统可以兼容安卓生态。集成了自研的UKUI桌面环境，支持多壁纸、自由选择定制主题、方便控制各类软件和硬件的控制参数。还可以兼容丰富外设：打印机、扫描仪、双目摄像头等。
近日，麒麟软件与阿里云完成了兼容测试工作，产品包括银河麒麟高级服务器操作系统（鲲鹏版）V10、阿里云专有云企业版V3。测试结果表明，双方完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、可
据微软名记Mary Jo Foley爆料，微软正在开发一款名为Cloud PC的云端Windows操作系统，并计划2021年正式推出。云操作系统由Azure云服务支撑，基于Windows虚拟桌面打造，旨在为用户尤其是瘦客户
就目前的平板电脑来说，最常用的操作系统主要是Windows操作系统、Android操作系统和IOS操作系统。但现在，似乎又将有第四个系统加入进来。在最近的第十五届“开源中国开源世界”高峰
如果你目前正在运行Windows 10，而最近开始考虑切换到Linux，有可能你仍然没有决定在设备上安装什么发行版。虽然Ubuntu、Linux Mint或elementary OS操作系统都可以很好地工作，但有一个Linux发行版可以让前Windows10 用户感觉像在家一样。它叫Linuxfx，其目的是让从Windows到Linux的过渡尽可能的平滑。
昨天，统信软件发布了服务器操作系统V20企业版(1020)，现在专业版(1020)也来了，面向桌面级用户。统信桌面操作系统V20专业版(1020)带来了全新风格的启动器，同时上线了众多功能强大的自研应用
随着国际环境迎来大变局， 大国之间的信息技术主权博弈已经硝烟四起。在此形势下，我国的关键信息技术自主创新迫在眉睫，相应领域技术人才、应用人才的需求也在持续升温。记者近日获悉，广受关注的“百城百万”麒麟操作系统培训专项行动已经拉开帷幕。这一专项行动是麒麟软件和工信部教育考试中心联合策划的操作系统人才认证培训项目。专家对此表示，人才生态系统是国产操作系统产业乃至整个网信产业发展的基石。此次“百城百万”?
到底谁才是全球手机系统第一，或许让竞争对手说出来才更有趣。苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在周三向美国国会众议院司法委员会作证时表示，苹果公司不是个垄断企业。而iPhone在智能
今日，统信软件官方宣布，统信桌面操作系统V20专业版（1021）发布。据官方介绍，与上一版本相比，此版本实现功能更新4项，修复缺陷200余项。在此版本，统信操作系统的品牌logo、英文名称、系统
继统信服务器操作系统V20欧拉版发布之后，统信软件今晚又正式发布了服务器操作系统V20企业版（1020）,这是半年前发布的V20版最新改进版，全面适配国产的龙芯、ARM、x86等处理器，同时Linux性能提
【饿了么回应商家配送范围为墓地】据@一手Video 消息，近日广东汕头有商家投诉称自己打算入驻其他外卖平台，而饿了么方面称如果打算转至美团那么所缴纳的 2000 元保证金无法退回，配送范围也被改到山上墓地。
8月7日，据媒体报道，广东汕头的一商家投诉称，因营业亏损打算入驻其他外卖平台，但有一天突然发现配送范围也被改成山上墓地。报道称，该商家表示刚开始开店的时候选择的是饿了么独家平台，刚
不知道从什么时候开始,互联网上悄悄挂起一阵怀旧风,人们纷纷晒出学生时代就掌握的各种隐藏技能。有些从小就学会的奇妙招数,能给日常生活解决大问题。小航也想起来中学时,化学老师表演的“食醋滴水垢”的名场面,回家告诉妈妈还得到了夸奖。“食醋滴水垢”的小招数虽然神奇,足以应对生活中由水垢带来的诸多不便。但要迁移到工业中,大规模清除水垢来提升生产效率、节约能源的场景,食醋就不太有效了。哪怕投入水中的不是食醋,而是更强?
近日，广东汕头一商家投诉称，自己选择了饿了么平台入驻，营业不到一个月，算了一下还是亏本状态，打算去做美团，但饿了么说如果去美团平台之前交的2000元保证金无法退回，同时，饿了么还将自己的配送范围改到山上墓地。
DNF手游中有个很方便的功能，那就是职业转换，只要小于49级的话就可以进行职业转换，换一个职业来玩，很多玩家还不清楚怎么转换职业，下面就来为大家详细的介绍一下。
微信聊天记录怎么彻底删除？现在我们大多数人都离不开微信，平时微信给我们带来便利的同时，也有一定的弊端，那就是上面产生的很多隐私的聊天记录不想被别人看到，但是现在第三方恢复软件那么多，稍微不注意我们简单删除的微信聊天记录就会被别人恢复出来从而导致微信聊天记录泄露，这样的生活真的太没有安全感了，那么怎么才能彻底删除微信上的文字信息确保我们的隐私安全呢，看看下面的方法那个可以帮到你。 彻底删除方法一：卸
7月31日消息，据国外媒体报道，苹果公司宣布，将进行一股拆四股的操作，也就是说投资者每持一股股票都可额外获得三股股票。苹果苹果公司表示，希望此举能让更广泛的投资者更容易取得该公司股票，简单一点说，就是便于散户投资者交易。苹果表示，股东将在8月24日收盘时收到额外的3股股票，8月31日开始以拆股后的价格交易。当股价过高后，拆股是比较常见的做法。比如，三星电子两年前也完成了一次拆股，比例为50:1。三星
拼多多在最近开启了集真香卡兑好礼的活动，其中可以用真香卡兑换一些奖品，很多人还不清楚怎么兑换奖品，下面就来为大家分享一下操作的步骤。
2020 年最强配置的ROG游戏手机 3 一经发布便吸引了手游玩家的热切关注。依托骁龙865 Plus 5G移动平台的顶级性能，ROG团队为其搭载了业界顶级规格的UFS3. 1 闪存、LPDDR5 内存与滑动触控响应时间仅为18ms的世界第一闪速触控屏，以全面无短板的硬核配置调校出目前手机上最强悍的游戏性能，成为 2020 年现象级电竞游戏手机。 操控为王 贴近玩家需求 ROG游戏手机 3 能够在最高分辨率下开启最高画质流畅运行大型3D游戏，凭借6. 59 英寸
华为手机的手势导航和手机克隆，你都用过吗？这两天，华为消费者业务CEO余承东接连“安利”华为手机特色功能。继昨晚的手机克隆之后，今日余承东又放出一则视频，亲自介绍华为手机
微信在最近更新到了最新的7.0.17版本，这个版本的主要功能之一就是取消两分钟内删除功能，这无疑是对用户来说是很好的体验了，很多时候撤回消息却误删除了，现在不用担心这些了。
我叫Kevin Conti，是一名软件工程师，在 2020 年 7 月 6 日发布了自己的一款小产品softwareideas.io，一个”精选的经过验证的SaaS创意订阅服务“..
按照比特币历史牛市的规律来看，目前的行情发展与历史走向有很多一致性，因此，我们有理由相信，比特币牛市正在慢慢向我们走来。多维度利好，都为..
2019 年 11 月，经中国人民银行等六部委审批，北京市 46 项金融科技试点项目通过了审批，其中度小满金融“基于人工智能和大数据技术的智能风控平台..
近日，微信开放视频号卡片形式分享朋友圈权限，视频号分享到朋友圈不再以图文链接展示，而是直接以卡片形式呈现。这意味着视频号正式打通朋友圈流..
Android虽然由谷歌操盘，但这套系统实质上基于Linux，且因为Java使用的问题，甲骨文一直没有放弃对谷歌的诉讼。于是，放弃Linux内核，基于Zircon微..
据科创板日报报道，在今日的银河麒麟操作系统V10 发布会上，麒麟软件执行总裁孔金珠发布了银河麒麟操作系统V10，并表示该系统可以兼容安卓生态。集..
8月13日消息，据台湾媒体报道，苹果供应商富士康（鸿海精密）周三透露，公司半导体业务去年实现营收新台币700亿元（约合人民币165亿元）。富士康富..
央视在日前的一则报道中批评了网络大胃王吃播秀浪费严重，是食物浪费的极端案例。此报道引发了舆论广泛关注。在目前的各大直播平台上，均设有美食..
Vegas一直都在进步，为用户带来更好的视频剪辑体验。8 月 13 日，Vegas Pro18 中文版新品首发，重磅归来！现在购买Vegas Pro18 系列，分享你的软件..
就在日前，郑爽宣布牵手微拍堂，担任“微拍堂星拍官”一职，并将在 8 月 25 日晚 8 点在微拍堂直播间开启七夕专场直播。看似毫无关联的两个领域，..
苏宁易购818超级秀晚会已经进入倒计时!今年的818超级秀可把苏宁易购忙坏了……明星盲盒、神秘大奖、一元爆款,花招百出,各种新鲜玩法齐上阵。为了让..
“医院”两个字，会让人联想到什么场景?仪器上不断跳动的数字、护士忙碌的身影、埋头于病历的医生、排队的患者……在互联网医院里没有这些场景，..
吉利集团卫星互联网项目签约仪式 8 月 8 日在青岛举行。双方将在上合示范区布局建设卫星互联网相关业态。据青岛方面透露，该项目将由吉利旗下子公..
自 2020 开年以来，新冠疫情就成为了全球关注的焦点，如今国内疫情得到了有效地控制，各地产能也开始逐渐复苏，但疫情带来的影响仍然不可避免，尤..
近日，快手与肯德基合作上线#颠覆时空#AR魔法表情，在快手黑科技的加持下，可极大地丰富用户沉浸式体验。进入快手拍摄页面，点开左下角魔表“最新..
8 月 11 日，快手和樊登读书联合推出的短视频讲书大赛《有请讲书人》进入线下决赛收官阶段。总决赛于当日下午在上海虹桥艺术中心举行，并于“樊登..
焦虑是为人父母后的常态，从宝宝降生后，每一个家庭都希望给予他们最独一无二的爱。伴随着消费者意识的崛起，人们的消费观念逐渐从最早期的“功能..
随着国内建筑工业化的高速发展建筑工业化技术标准体系的技术研究成为国家关注的重点，电气配管如何配合建筑预埋在预制结构体上或集成在建筑装饰面..
据爆料人最新消息称，《生化危机8：村庄》是目前为止最长的RE引擎游戏。最新消息中还提到，由于《生化危机4RE》已经泄露，《生化4RE》也会比《生化..
特斯拉的车身结构安全性，已经经过中保研、欧洲E-NCAP等检测结构的检验。其不仅在碰撞“考试”中表现优异，而且在车祸“实战&rdqu..