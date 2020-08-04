张朝阳：畅游未来有在亚洲市场上市的计划

相信很多人都知道魅族这个手机品牌一直走的都是品质化路线，魅族售后服务也很到位，这也是我们很多网友为什么一直都非常喜欢这个品牌的原因。魅族 17系列5G梦想旗舰自5月8号发布以来，受到了很多人的喜爱，作为魅族2020年的首款5G旗舰手机，超流畅、高品质的手机体验呈现了黄章多年用心打磨下的匠心之作，魅族17系列可以说在上半年上演了一部压轴好戏，得到了大多数消费者认可，特别是手游玩家们。选择一款游戏性能比较不错的手机?