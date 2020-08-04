张一鸣发全员信回应TikTok争议：要能接受一段时间的误解

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张一鸣发全员信回应TikTok争议：要能接受一段时间的误解

2020-08-04 15:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日 消息：今日，张一鸣发布了一封名为《不要在意短期损誉，耐心做好正确的事》的内部信。在信中，张一鸣表示：“因为传公司将出售TikTok美国业务的新闻，很多人在微博里骂公司和我。我看到头条圈里有人说半夜被微博评论气哭，有人替我和人吵架怼到手酸，也很多同事加油鼓励。对于公众的意见，我们要能接受一段时间的误解。希望大家也不要在意短期的损誉，耐心做好正确的事。我们在各个国家尊重当地文化，所以能吸引不同国家的人才加入字节跳动，经过2- 3 年的曲折，在很多国家我们都建立了很好的雇主品牌。”

同时。张一鸣还表示：“尽管如此，我们还是应该从长远的发展来看眼前的挑战和压力。不断追求好的产品体验，建设好的团队文化，透明开放，以及在保护用户利益和企业社会责任方面追求高标准。我相信不但能赢得用户，也能为中国企业加分。”

此外，张一鸣强调，多数人把这次事件问题的焦点搞错了，问题焦点根本不是CFIUS以musical.ly并购危害国家安全为由强制TikTok美国业务出售给美国公司（这虽然不合理，但仍然是在法律的程序里，作为企业我们必须遵守法律别无选择），但这不是对方的目的，甚至是对方不希望看到，其真正目的是希望全面的封禁以及更多。

7 月 31 日，特朗普表示，计划禁止TikTok在美国运营，随后，微软表示将继续就收购TikTok在美业务进行讨论，商谈将不晚于 9 月 15 日完成。

8 月 2 日晚间，字节跳动创始人、CEO张一鸣发布内部信称，正尝试与一家科技公司就合作方案做初步讨论，形成方案以确保TikTok能继续服务美国用户。

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