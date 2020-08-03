谷歌发布新Chrome扩展：详细展示网页广告跟踪数据

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谷歌发布新Chrome扩展：详细展示网页广告跟踪数据

2020-08-03 17:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日 消息:谷歌发布了一个新的Chrome扩展 “Ads Transparency Spotlight” ，可以让用户清楚的了解广告商的追踪数据。

据悉，Ads Transparency Spotlight显示了一个页面上加载的广告数量、广告商和广告技术公司展示的内容，以及用于投放广告的个人数据(人口统计、再营销、兴趣、位置等)。

Google官方表示：“我们针对Chrome推出的新的Ads Transparency Spotlight(Alpha)扩展程序是正在进行的一项举措的一部分，旨在让用户对用于个性化广告的数据有更多的了解，并更好地控制这些数据。”

chrome,谷歌浏览器

Google指出，这个早期版本仅显示有关已实施Google的“广告披露方案”的谷歌投放广告的信息，而不显示其他第三方广告。根据谷歌的Github页面，该方案旨在帮助其所有广告客户公开他们如何使用用户的 个人信息。

除了显示广告信息外，该扩展程序还显示“页面上存在的所有公司和服务”，包括内容分发网络或分析提供商。它提供了每个公司的隐私政策的链接，显示了每个公司如何收集和存储用户数据。

image.png

这项扩展是谷歌努力提高广告透明度的举措的一部分，也可能是为了避免像欧盟的GDPR法那样进一步以隐私为导向的立法。

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