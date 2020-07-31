暴风集团：上海市静安区人民检察院以行贿罪对冯鑫提起公诉

今日，暴风集团发布公告称，近期通过冯鑫先生的辩护人获悉，上海市静安区人民检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪对公司法定代表人冯鑫先生提起公诉。案件正在上海市静安区人民法院进一步办理中。
目前，暴风集团创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。上述指控与收购MPS时的一些具体操作直接有关。另据了解，近日，冯鑫方面向上海市人民检察院第二分院提起一项申诉
昔日 36 个交易日涨停的“明星股”渐渐成为陈年旧话，暴风集团实际控制人冯鑫被逮捕也已过去整整一年。近期，冯鑫案件的一些最新进展打破平静，扑朔迷离的冯鑫案件也有了揭开面纱的可能。
7月31日消息，深交所对暴风集团下发关注函，关注函提到：有媒体报道称你公司董事长兼总经理冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被提起公诉。要求暴风集团就以下事项进行核查并作出说明：1．你公司是否知悉该事项，如是，请说明知悉该事项的具体时 间以及是否及时履行信息披露义务。2．冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪是否与公司有关，如是， 请说明具体情况以及对公司的影响。 3．公司认为需要说明的其他情况。深交所要?
今日，深交所向暴风集团下发关注函，要求暴风集团董事会针对媒体报道的“冯鑫涉非公行贿被公诉”，说明是否知悉该事项。此外，深交所还要求暴风集团说明冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪是否与公司有关。
今日，深交所向暴风集团下发关注函称，有媒体报道称你公司董事长兼总经理冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被提起公诉，公司是否知悉该事项，如是，说明知悉该事项的具体时间以及是否及时履行信息披露义务。
目前暴风集团创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。在收购英国体育版权公司MPS失败后，旋即陷入窘境。冯鑫则在 2019 年 7 月涉嫌犯罪被警方带走。
【暴风集团冯鑫涉非公行贿被公诉】据媒体报道，暴风集团（300431.SZ）创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。曾在股市创下 36 个连续涨停板奇迹的暴风集团，在收购英国体育版权公司MPS失败后，旋即陷入窘境。冯鑫则在 2019 年 7 月涉嫌犯罪被警方带走。
2019年7月28日晚间，暴风集团发布公告称，公司创始人、实际控制人冯鑫因为涉嫌犯罪，被公安机关采取强制措施，后又确认冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪。当时有媒体报道称，冯鑫此
今日，暴风集团在深交所停牌，股价报1. 48 元，市值4. 88 亿元。昨日晚间，暴风集团发布公告称，由于尚未聘请到首席财务官和审计机构，无法在 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，公司股票将于 7 月 1 日起停牌
今日晚间，深交所发布公告称，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露 2019 年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。
昨日晚间，深交所发布公告称，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露 2019 年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。
凤凰网科技讯 7月7日消息，深交所今晚发布公告，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露2019年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自2020年7月8日起暂停上市。
【TechWeb】7月1日消息，暴风集团对外发布公告称，根据深圳证券交易所《关于发布的通知》，上市公司未在法定期限内披露2019年年度报告的，深圳证券交易所按照原《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对公司股票实施暂停上市、恢复上市或者终止上市。暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）由于尚未聘请到首席财务官和审计机构，无法在2020年6月30日前披露2019年年度报告，已触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年1
昨日晚间，针对“被腾讯起诉”一事，老干妈发布声明回应称：“2020年6月10日，接到深圳市南山区人民法院委托贵阳市南明区人民法院送达的相关法律文书。深圳市腾讯计算机系统有限公司以服务合同纠纷为由起诉我司并申请财产保全。经核实，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就“老干妈”品牌签署《联合市场推广“合作协议》，且我司从未与腾讯公司进行过任何商业合作。”
暴风集团(300431)6月30日晚间公告，截至目前，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，无法在6月30日前披露2019年年度报告。根据规定，公司股票将于7月1日起停牌。深交所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
7月7日晚，深交所在官方网站宣布，暴风集团将在7月8日起正式暂停上市，曾经市值高达400亿的妖股几乎注定要黯然退场了。深交所表示，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未
今日晚间，深交所发布公告称，暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露 2019 年年度报告。深交所决定暴风集团股份有限公司股票自 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注暴风：深交所：暴风集团股票7月8日起暂停上市深交所通知深交所昨日晚间发布关于暴风集团股份有限公司股票暂停上市的公告：暴风集团股份有限公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露2019年年度报告。根据本所《关于发布〈深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）〉的通知》，《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1
暴风曾是席卷全国的妖股，而它还是上市后曾以37个涨停板创造A股涨停记录的股票。从7月1日上午9点整，暴风集团的分时走势图上出现了两个大字——停牌。它将暴风集团登陆资本市场5年的
7月31日消息，京东集团今天宣布与利丰集团宣布达成战略投资协议，推进双方在数字供应链和自有品牌等业务上的长期深度合作。据悉，此次战略合作是京东集团在供应链、自有品牌和国际化布局的重要一步，未来可借助利丰集团全球供应链网络，叠加京东成熟的中国供应链体系以及数字化能力，形成优势资源共享，共同提供全球数字化供应链服务，助力京东一体化开放平台战略的实施。同时，利丰集团具备领先的自有品牌打造能力，?
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