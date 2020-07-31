暴风集团：上海市静安区人民检察院以行贿罪对冯鑫提起公诉

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 暴风集团最新资讯 > 正文

暴风集团：上海市静安区人民检察院以行贿罪对冯鑫提起公诉

2020-07-31 16:25 · 稿源：站长之家

今日，暴风集团发布公告称，近期通过冯鑫先生的辩护人获悉，上海市静安区人民检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪对公司法定代表人冯鑫先生提起公诉。案件正在上海市静安区人民法院进一步办理中。

QQ截图20200731162742.jpg

网友热搜:

暴风集团股票怎么能上市暴风集团称未失信暴风集团有哪些资产暴风集团停牌暴风集团冻结暴风集团回应讨薪称已解决暴风集团十大股东暴风集团股份有限公司暴风集团股票暴风集团百度百科暴风影音创始人冯鑫暴风集团是干什么的
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
无线耳机IndyEVO Skullcandy 中国风机 互联护苗2020行动 笔记本电脑如何连接投影 销邦工业PDA 彩电行业研究发布会 CRC 第十六届中国广告论坛 媒体号营销方案 快手商业化 UED2020 dnf手游迷妄之塔

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM