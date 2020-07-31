同程旅行推出“同程任我飞” 不限航司不限次数

昨日晚间，同程旅行宣布推出"同程任我飞"产品。该产品是针对年底前出行日期为周六、周日1000元以内的经济舱机票，不限航司，不限次数，任性飞的套餐，价格为1999元，有效期内未使用可以全额退款。
近日，为帮助出行用户了解各地出行管控政策，同程旅行上线了全国各地区出行管控政策查询服务。据悉，该服务是同程旅行根据政府官网、疾控中心、媒体等权威信源发布的公开信息，对国内大部分城市的出行管控政策进行梳理，并与官方政策保持同步。
同程控股集团与海南省旅游投资发展有限公司正式达成战略合作，双方将按照海南旅游产业发展方向和市场需求，对接国际旅游服务标准，推动海南省旅游产业发展基础建设和改造，提升旅游产品品质和服务体验，助力海南省旅游产业链整合，打造富有海南特色的旅游产品消费业态,为将海南建设成为国际旅游消费中心而共同努力。据悉，未来双方将基于各自优势在新零售、旅游包机、旅游营销、邮轮游艇项?
大自然是最美的，在城市生活久了，就总想出去亲近亲近大自然，暂时的逃离这个喧嚣的城市，去还内心的一片宁静。谈起出游，很多人就会想到租车出游，不仅节省时间，行李也方便带。现在很多人出行就选择一嗨租车，一嗨租车靠谱吗？一嗨租车近年来与国内多家旅游机构建立产业链合作，并在一嗨租车APP自建门票玩乐频道，用户租车+景点门票购买一站完成，节省自驾手续流程。在长途自驾方面，一嗨租车推出了高铁+租车的出行模式。该模式?
随身携带永和豆浆，旅行也能畅饮永和豆浆。铃声响起，又一个学期结束。这次结束，却不太一般。那间教室里，播着往日的窃窃私语;那个宿舍里，映着往昔的嬉笑打闹;那个操场上，定格着从前的放肆奔跑。毕业季，总是承载着满溢的青春和浓烈的不舍。和同学们约一场毕业旅行吧，有说有笑，欢聚欢散。不过疫情，让我们对出行中的饮食有了更加谨慎的态度，密封便携的食品更多地出现在旅途中，永和豆浆推出的利乐装即饮豆浆就是其中之一。利
【航空旅行2024年才能恢复正常】据媒体报道国际航空运输协会周二表示，由于疫情对航空运输业产生的影响，全球客运量要到 2024 年才能恢复到疫情爆发前的水平，这比之前预测的时间晚了一年。
7 月 14 日，文旅部办公厅印发《关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知》，指出恢复跨省（区、市）团队旅游。对于旅游行业来说是一个好消息。旅游企业涉及的业务范围广泛，主要涉及景区开发维护、旅游服务、渠道宣传等，即时性的信息沟通、异地协作是支撑旅游企业运维的关键。传统的会议方式存在低效、异地协作不方便的痛点，海口海旅集团借助皓丽会议平板的智慧化解决方案，构建起跨地区的高效协作沟通体系，赋能企业运维。
不久前,“陆游房车”所属公司洪泰文旅与ACSI(中国)签署战略合作协议,就野奢露营及非标生态度假领域进行深度合作,共同推动中国房车租赁产业的高质量发展。ACSI,即Auto Camper Service International,译为国际汽车露营服务有限公司,是一家与“飞跃”、“凤凰”、“红双喜”同年代的老品牌。ACSI成立于1965年,致力于为用户打造露营线路和户外旅行体验,是目前欧洲露营行业的领军品牌。由于起步较早,露营文化在欧美国家已极其普遍,截至2
社区生鲜电商同程生活已完成2亿美元C轮融资，由JOYY欢聚集团领投，亦联资本、君联资本、贝塔斯曼亚洲投资基金（BAI）、同程资本、微光创投、金沙江创投、元禾控股等机构追加跟投，山景资本继续担任独家财务顾问。
社区生鲜电商同程生活宣布完成2亿美元C轮融资，由JOYY欢聚集团1亿美元领投，本轮融资未披露具体估值。此前，欢聚集团的战略合作方亦联资本已经参加了同程生活两轮融资。2019年5月，亦联资本领投同程生活A1轮融资。8月，亦联资本跟投同程生活B轮融资。投资信息披露后，李学凌在公司内部分享了对投资同程生活的思考。他表示，短视频可能是信息类互联网公司的终结之战，而服务类互联网公司是规模更大的商业
每个人都有一颗热爱旅行的心，在旅途中不仅可以发现更美的自己，还能探寻世界更多的未知。到底尼斯湖有没有水怪?金字塔是不是外星人建造的?世界各地形形色色的麦田怪圈是不是人造景观?带着“十万个为什么”般的疑问，人们踏上了旅行的路途。全球旅行家一路在华为天际通的陪伴之下，与志同道合的旅友一同探秘大自然的恢弘神迹，通过优质目的地网络向世界分享自己精彩的旅行经历。 汇聚全球旅行攻略，实现“一站式旅行”新体验 近?
日前，爱彼迎联合创始人兼CEO的一句话引来热议，不少人认为这家硅谷明星公司要破产了。26日晚间，爱彼迎回应称：断章取义、纯属谣言。近日，美国消费者新闻与商业频道制作人Riley de Leon在Tw
近日，多位世界邦旅行网员工在社交媒体上表示，因受疫情影响，公司将停止运营。目前，世界邦旅行网客服电话处于一直无人接听状态。此外，多位世界邦旅行网员工在社交媒体上晒出办公地照片及员工合照，称受疫情影响公司将停止运营，并互相道别。
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。冥想旅行是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为1，综合排名位列1027456名，社会分类排名位列129486名，领先了8.0%的百家号。 冥想旅行百家号概况 冥想旅行的简介为一起冥想，一起旅行，一起成长，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过0篇的游戏内容，最近该作者创?
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。旅行汇客厅是当前百家号中的原创号普通号，目前账号百家号权重为3，综合排名位列38014名，科技分类排名位列2225名，领先了96.6%的百家号。 旅行汇客厅百家号概况 旅行汇客厅的简介为专注于民族民俗传统文化整理、撰写、发布。，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过239篇的
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。小酱油的旅行世界是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列99319名，旅游分类排名位列3259名，领先了91.1%的百家号。 小酱油的旅行世界百家号概况 小酱油的旅行世界的简介为身体和灵魂，总有一个要在路上，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过143篇的
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。点宝的旅行日记是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列314350名，旅游分类排名位列9519名，领先了71.9%的百家号。 点宝的旅行日记百家号概况 点宝的旅行日记的简介为背起行囊，点宝带你去旅行。，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过439篇的游戏内?
6月19日消息，据国外媒体报道，美国太空探索技术公司SpaceX正计划建造一个浮动太空港（floating, superheavy-class spaceports）。SpaceX外媒发现，SpaceX正在招募相关工程师，并公布了这一发现。SpaceX创始人埃隆?马斯克在社交网络上回应称，SpaceX正计划建造浮动太空港，可为其超重型运载火箭提供发射场地，进行发射和回收，未来不但支持向月球、火星发射火箭，还可以支持超音速环球旅行。太空港具体地点目前还未敲?
近日，专注于出国自由行的世界邦旅行网多位员工在社交媒体爆料，因受疫情影响，公司将停止运营。6 月 10 日，世界邦创始人赵新宇发布了一条朋友圈“盼君珍重，来日方长”，似乎向业界表达世界邦停止运营的消息。
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。591旅行是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列256760名，社会分类排名位列26838名，领先了77.0%的百家号。 591旅行百家号概况 591旅行的简介为爱生活，爱旅游，591旅行！，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过52篇的游戏内容，最近该作者创作的文?
2017年9月，小米发布了旗下首款金属旅行箱，箱体100%铝镁合金打造，坚固轻盈，20英寸，售价999元。时隔3年，全新的小米金属旅行箱2也要来了，将于6月15日正式发布。最新预热海报显示，小米金
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并不是所有人都追求大富大贵，但家人身体健康永远不会离开每个人的心愿单。然而，妻儿接连的罹患重病，击碎了胡雨露对于生活的所有期待。 胡雨露是..
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甘源食品IPO背后，站着两家知名投资机构——红杉中国和基石资本。其中，红杉中国在 2015 年A轮即投资了甘源食品，为其第一大机构投资人。 2018 年..
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2020年的ChinaJoy今天就要开幕了，作为一位CJ老粉，此时本应该是满怀期待的。但今年我对CJ的热情远远没有往年高涨，因为去年排队的惨烈经历至今都..