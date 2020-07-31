同程旅行推出“同程任我飞” 不限航司不限次数

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同程旅行推出“同程任我飞” 不限航司不限次数

2020-07-31 11:35 · 稿源：站长之家

昨日晚间，同程旅行宣布推出"同程任我飞"产品。该产品是针对年底前出行日期为周六、周日1000元以内的经济舱机票，不限航司，不限次数，任性飞的套餐，价格为1999元，有效期内未使用可以全额退款。


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