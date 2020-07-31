同程旅行推出“同程任我飞” 不限航司不限次数

大自然是最美的，在城市生活久了，就总想出去亲近亲近大自然，暂时的逃离这个喧嚣的城市，去还内心的一片宁静。谈起出游，很多人就会想到租车出游，不仅节省时间，行李也方便带。现在很多人出行就选择一嗨租车，一嗨租车靠谱吗？一嗨租车近年来与国内多家旅游机构建立产业链合作，并在一嗨租车APP自建门票玩乐频道，用户租车+景点门票购买一站完成，节省自驾手续流程。在长途自驾方面，一嗨租车推出了高铁+租车的出行模式。该模式?