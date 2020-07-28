投行预测苹果Q3财报弹性十足 5G版iPhone 12将助力增长

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:据外媒报道，投行Cowen预测苹果 6 月季度财报将与华尔街预测的一致，另外，苹果各项服务和即将到来的 5G 版 iPhone 12 将提振该公司未来的发展势头。

分析师 Krish Sankar 表示，苹果的强势地位源于即将到来的 "iPhone 12 " 产品，它是 2021 年盈利的催化剂;与硬件产品相比，服务部门保持着弹性;在疫情期间，公司的自由现金流仍保持强劲。

这位分析师写道，服务部门仍然是一个亮点，Mac 需求可能会在返校期间出现增长。苹果公司的销售额将比上一季度增长 23%，iPhone 总出货量将达到 4000 万部。

就整个季度而言，这位分析师预计苹果营收为501. 8 亿美元，其中服务营收为 132 亿美元，iPhone营收为 210 亿美元，与华尔街的普遍预期基本一致。

Sankar r 的预测称，2020 年 iPhone 出货量将同比下降 12%。但考虑到 iPhone 12 和 5G 的预期力度，苹果 2021 财年将比 2020 年的销售数字增长 20%。

数据显示，AAPL 股价周一上午在纳斯达克报 377.18 美元，日内交易中上涨 1.83%。自 7 月初以来，苹果股价共上涨 3.64%。