浙江将发放1000万元电影消费券 用户可在淘票票下单抵扣

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息:今日，浙江新闻报道称， 7 月 25 日起，浙江将通过天目新闻客户端发放 1000 万元电影消费券，直接贴补广大影迷观影。本次浙江电影消费券发放活动，将从 7 月 25 日一直持续至 10 月底。抢券入口在天目新闻客户端开屏页、频道浮窗和大观频道浙江电影消费券专题页面，每天 12 时、 20 时准时开抢;抢到后，可直接在支付宝-淘票票小程序或淘票票App中购买电影票时下单抵扣，可与淘票票优惠活动叠加使用。

同时，每位用户每周有一次抢券机会，抢到的电影消费券的有效期为 7 天，限浙江省已复工影院使用，过期自动作废。 7 月 25 日至 31 日抢券首周，发放消费券面额为 15 元、 20 元。

7 月 16 日，国家电影局发布通知称，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于 7 月 20 日有序恢复开放营业。

通知要求，影院应全部采取网络实名预约、无接触方式售票;实行交叉隔座售票，陌生观众间距 1 米以上;每场电影上座率不得超过30%;监督进入影院区域的工作人员和观众必须全程佩戴口罩。

7月18日，浙江省电影局发布了《关于在疫情防控常态化条件下有序推进我省电影院复业工作的通知》，明确了浙江省电影院可于7月20日有序恢复开放营业。浙江省电影局将安排专项资金，发放电影消费券，补贴群众观影购票。

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