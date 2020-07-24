京东计划让京东健康在香港上市 拟筹资10亿美元

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京东计划让京东健康在香港上市 拟筹资10亿美元

2020-07-24 14:44 · 稿源：站长之家

据IFR报道，京东计划让京东健康在香港上市，拟筹资 10 亿美元。

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