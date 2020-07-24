京东计划让京东健康在香港上市 拟筹资10亿美元

“未来的医疗服务将以最有效、最安全、最经济的方式实现个体和社会健康效益最大化”。有专家这样认为。重视健康管理，进行疾病预防是疾病治疗的前提，要建设“大健康”体系，就要进行精准治疗，广东壹健康科技有限公司(以下简称“壹健康”)紧紧跟随医疗大势的走向，利用最先进的医疗理念，不断提升自己的医疗保健水平，帮助广大用户了解发病机制，争取至病路径上加以阻拦，将病情的根源扼杀在摇篮中。 壹健康采用的是最先进的医疗