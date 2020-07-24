京东计划让京东健康在香港上市 拟筹资10亿美元

【TechWeb】7月17日消息，入汛后，全国多地遭遇强降雨等天气过程，针对汛期的健康防护，京东健康医生给出四点 专业建议，帮助大家平安度过汛期。第一，健康防护意识一定要增强。面对洪涝灾害的侵袭，民众及抗洪官兵更要做好安全防护，注意健康防护。水源性和食源性疾病风险都随之增加，大家要高度关注，这样才能远离疾病困扰。京东健康全职医生指出了汛期健康防护的重要性。第二，预防水质污染及胃肠疾病。近日在长江流域连续降雨
【TechWeb】7月1日消息，日前京东健康与医疗科技公司西门子医疗通过线上签约仪式签署合作协议。据悉，双方将聚焦医疗器械及大型医疗设备领域，基于各自的能力和资源，助力非公医疗机构服务能力的提升，共同建设更加完善的、覆盖诊前诊中诊后全流程的非公医疗健康生态。根据官方的介绍，京东健康与西门子医疗此次合作的目标，是打通患者端与非公医疗机构端。基于京东的医药电商、互联网医疗和金融、物流等能力，加上西门子医疗产品
7 月 3 日，亚洲最大的健身展之一——IWF国际健身展会于上海新国际博览中心正式举行。展会上，京东健康与IWF签署了战略合作协议。通过线上线下联动，京东健康搭建了IWF线上专题活动页面，并在展会现场举办“运动营养行业峰会”，吸引了肌肉科技、北欧海盗、必乐、BIOE、AlandV、Smeal等国内外知名品牌悉数亮相。据悉，京东健康与IWF将在技术、资源、渠道等领域展开全面合作，推进运动营养行业的互联网化，为行业发展创造新动能。受
在新冠肺炎疫情“大考”中，北京大学首钢医院首次试水“互联网+医疗”，联合京东健康打造的一站式互联网问诊平台，受到了广大患者的青睐与信赖。为了更好地解决群众看病问题，提升互联网诊疗服务能力，近日，北京大学首钢医院联合京东健康向北京市卫健委提交了关于增设互联网诊疗服务的请示，并顺利通过新增互联网诊疗方式评审，北京大学首钢医院“云诊疗”服务能力再上新台阶。新冠肺炎疫情期间，互联网医疗发挥了积极作用，不仅?
7月13日消息，京东宣布著名华语原创音乐人汪峰独家入驻京东直播，将变身“京东秒杀首席直播官”，开启直播带货。据介绍，未来，双方将通过长期、高频率的直播专场，共同探索直播带货的无限可能，尤其是直播“营销场”的打造，为品牌商家提供新的增量场。此前，在7月10日，汪峰通过微博表达了对直播带货的看法：“做音乐要认真，直播带货也不能含糊！”据悉，作为“京东秒杀首席直播官”，汪峰将把此作为“第二战场”，
作为后疫情时代的首个全民购物节，今年京东 618 不仅对京东意义非凡，还承担着拉消费、促增长的使命和责任。京东平台累计下单金额超 2692 亿元，再一次刷新历史。京东不负众望!但殊不知， 2692 亿全民的狂欢的背后，是京东技术面临的一次前所未有的考验——来自“数字世界”的汹涌的数据洪流、迸发的流量洪峰，给京东技术的稳定性、安全性、弹性带来巨大挑战。内部大考 京东技术“抗住了”与往年不同，今年618，是京东核心业务全面
近日，京东自营百货商品开始陆续上架国美APP。目前，此类商品已经上架近 2 万个SKU，未来即将上架更多SKU，由京东提供物流和售后服务。国美方面表示，这是双方在供应链上阶段性的深度对接，也是双方战略合作的进一步深入。
作为大健康行业的先行者之一，广东壹健康科技有限公司(以下简称“壹健康”)在成立以来，一直在进行健康理念的普及。工作压力过大，身体缺乏锻炼，再加上饮食不规律，使得亚健康在年轻的上班族身上频繁出现。壹健康不仅致力于年轻人的健康，还致力于一家人的健康，倡导健康与运动融合的生活方式，提供更加全面的健康服务，更好的提升国人身体素质。现阶段，我国已经形成比较系统的健康产业体系，对于运动与健康较为重视。随着医学发
知情人士透露，京东集团收购江苏五星电器有限公司剩余54%股权，已全资持有。去年，京东以12. 7 亿元、46%的股权将五星电器收入麾下。
2015 年 12 月 5 日，中国企业领袖年会开场演讲，柳传志、李彦宏等企业家之后，刘强东压轴发言，开口就发难：前面讲得都太温良恭俭让了，大家应该诚实一点，别怕冲突(大意)。他眼光投向台下的张近东，笑道：近东大哥，曾经“京东增速比苏宁易购快，就送苏宁给他”的赌约，咱们是不是可以考虑再聊聊了?
以往说起快递物流，口碑做好的莫过于顺丰，普通的则是四通一达，而在电商物流方面，京东是绝对的首屈一指，开放进入快递行业后更是带来了一股新风。今天，京东物流官方宣布了一项新福利：即日
滢养元赋能国人健康，创启健康新领航健康是社会经济发展的基础，健康是国家富强的重要标志，健康是每个幸福家庭的必要条件。创启健康新主张的滢养元，以全新健康生活理念，赋能国人健康新方向，助力全家健康新生活。滢养元创启健康新方向一场突如其来的疫情，增强了国人对于健康的防护意识。国家卫健委最新发布的《新冠肺炎防治营养膳食指导》中指出：“每天要摄入300克的奶及奶制品，酸奶能提供肠道益生菌，可多选！”这一信息的?
日前，云集微店（现已更名为“云集”）携手全球知名的宝宝益生菌品牌合生元共同打造健康育儿新体验，在广州举行云集、合生元签约仪式，云集高级副总裁张铁成、健合集团BNC中国区执行总裁朱定平以及40位云集会员代表出席活动。发布会上，双方共同宣布云集专供版益生菌隆重上市。一直以来，很多宝妈都有这样的经历，尽管悉心照料，宝宝还是会因为肠道菌群失衡，不时出现拉肚子、便秘等肠道问题，宝宝遭罪，妈妈心疼。为协助广大家长?
2020年6月底，北京壹心壹翼科技有限公司(下称“壹心科技”)与美年大健康产业(集团)有限公司(下称“美年大健康”)展开战略性合作，旗下控股的子公司壹心保险代理(浙江)有限公司(下称“壹心保代”)与美年大健康在浙江省率先试点，逐步走向全国。此次，双方启动了“健康+保险——筑牢人生双保障”的活动嘉年华，为大众提供前置性的保险服务和后置性的医疗保障。壹心科技致力于构建O M O智能保险交易服务平台，立足“保险+科技，保险+?
“未来的医疗服务将以最有效、最安全、最经济的方式实现个体和社会健康效益最大化”。有专家这样认为。重视健康管理，进行疾病预防是疾病治疗的前提，要建设“大健康”体系，就要进行精准治疗，广东壹健康科技有限公司(以下简称“壹健康”)紧紧跟随医疗大势的走向，利用最先进的医疗理念，不断提升自己的医疗保健水平，帮助广大用户了解发病机制，争取至病路径上加以阻拦，将病情的根源扼杀在摇篮中。 壹健康采用的是最先进的医疗
7 月 21 日，京东正式对外宣布已完成对五星电器剩余54%股权的收购，已全资持有。据天眼查显示， 7 月 15 日，持股54%的浙江的房地产开发商--佳源创盛控股集团有限公司全面退出，由京东实际控股的宿迁涵邦投资管理有限公司100%控股。
01、PaaS的现状对于像京东这样的商业服务数字化公司，因为业务应用不能直接建在云上，所以需要PaaS。现在问题来了：PaaS应该怎样建立？不同的目标，建法也不一样。有的是作为一个技术开发平台，以后再做项目会节省时间。有的是预置行业业务组件的业务平台，能提高业务系统搭建效率。有的强调是低代码或零代码，使业务人员可以参与甚至独立配置业务。还有的是为了做大客户业务，应对个性化需求之需… …无论哪种形式和什么目的，这?
【TechWeb】7月14日消息，IT办公设备运营商小熊U租宣布完成D1融资，本次融资由京东集团领投，达晨财智跟投，并未披露具体的融资金额。这已经是京东和达晨分别第三轮和第四轮投资小熊U租。目前小熊U租已经建立了“租赁+回收+技术服务+SaaS系统”产业链闭环。围绕企业IT办公设备场景，面向企业客户提供IT办公资产全生命周期管理解决方案，解决企业经营中出现的IT采购资金占用大、资产管理困难、技术服务响应慢、办公设备效率低下、I
继“逐梦者·流量突出贡献奖”之后，返利网对外宣布再次获得京东“卓越伙伴奖”。据悉，该奖项既是京东对返利网的嘉奖，以肯定其对京东一贯以来的全面支持，尤其是618期间，从资源投入到营销配合的贡献。据返利网相关负责人表示，618期间，在加大流量和资源投入之外，我们在选品策略、品牌挖掘以及活动运营等全矩阵赋能京东。据返利网数据研究院数据显示，相较5月份，全网家电类目销量榜单中，空调跃居第
一直以来，房地产营销多依托于线下传统模式，包括售楼现场、报纸杂志宣传等。如今，线上营销崛起，尤其是疫情之后线上消费需求激增，许多房企也玩起了营销新花样。多年来雅居乐紧跟市场变化，逐步布局线上，在6月8日与京东达成战略合作。雅居乐旗舰店入驻京东，二者的强强联手引发了诸多行业讨论。据了解，6月8日，来自华南的房企雅居乐牵手京东签署了相关的战略合作协议，并同时开启了6月“能TAN会KAN，轻松安家！——雅居乐携手?
今日，工信部发布了《关于侵害用户权益行为的APP通报( 2020 年第三批)》。工信部称，截至目前，尚有 58 款APP未完成整改，上述APP应在 7 月 30 ..
7月24日晚8点，锤子科技CEO罗永浩开启新一期直播带货。本次直播带货除了iPhone 11 Pro BS资源机、荣耀Play4等数码产品之外，还将首次带货MacBook ..
很多人都是拿腾讯云服务器来做数据库或者是放网站的，那么能用腾讯云服务器来玩类似魔兽世界这样的大型网络游戏吗，下面就来为大家分享一下心得。..
据realme真我手机官方微博宣布，realme全新V系列真我V5 手机将于 7 月 27 日正式发布。据此前报道，realme新机名为奥利给手机，这将是realme的全新..
【TechWeb】7月24日消息，据国外媒体报道，研究机构此前预计，今年全球智能手机的出货量将下滑15%，降至11.5亿部。由于智能手机包括了处理器、摄像..
检验一款蓝牙耳机好与坏的标准是什么？如果没有亲身体验，看口碑看销量人气准没错。所以今天我也综合了人气、口碑网上大神们的点评，给大家分享五..
关于电视机顶盒的选择，很多不明白其中套路的新手们，总容易踩坑。买到的电视机顶盒不是广告多就是容易卡，不是发热严重就是经常断网。所以为了让..
随着假期的到来，父母的精力也开始逐渐转移到孩子的暑期作业上，同时又考虑到孩子用眼健康的问题，大多数父母想必又开始焦虑了!这里告诉家长们一个..
7月24日消息，小米电视宣布MIUI for TV 3.0正式上线。官方称之为“真正懂内容、懂你的人工智能电视系统”。MIUI for TV 3.0调整了UI设计..
昨天中国首次火星探测任务“天问一号”成功发射。今天中国第一辆火星车全球征名活动正式开启。百度CEO李彦宏也在社交平台上参与了这项“中国火星车..
腾讯云服务器在7月开启了限时秒杀优惠大促的活动，其中不少热门的服务器都是以低价出售，这时候上车还是比较划算的，如果有需要的朋友可以来看看..
昨日晚间，步步高发布公告称，为进一步拓展业务范畴，增强行业竞争力，拉动区域经济增长，近日公司向湖南省及湘潭市政府相关部门递交了关于支持公..
大约一周前，影视进入营业倒计时。疫情得到控制后，教育行业将迎来 9 月开学季。阴云笼罩已久的旅游业，也终于在近期迎来转机。7 月 14 日，文化和..
——新游首曝 不玩不相识！7 月 31 日，2020 ChinaJoy将在上海新国际博览中心正式开幕。完美世界游戏将携旗下 13 款重磅级产品亮相N2- 05 馆展区，..
对于苹果来说，他们在有意提高印度当地的产能，这样做的意义非凡。据外媒报道称，苹果公司已经在靠近钦奈（Chennai）的富士康工厂内生产iPhone 11..
上个世纪90年代初，卡拉OK、KTV、歌舞厅等娱乐场所和文化演出市场的火爆???行，直接带动了整个灯光行业的第一次快速发展，而近年来，随着演唱会..
7 月 6 日，连卡佛正式吹响“创意集结号2020”的号角。面向年轻人的科技潮牌荣耀携手连卡佛征集创意人士。“创意集结号”旨在征集时装、珠宝、鞋包..
今日，浙江新闻报道称， 7 月 25 日起，浙江将通过天目新闻客户端发放 1000 万元电影消费券，直接贴补广大影迷观影。本次浙江电影消费券发放活动，..
云计算知名服务商硅云一直是云服务商中的创新者，硅云推出的新一代云服务器CVM，具有弹性计算、海量扩容、三副本备份的高可用特点，硅云维持一贯简..
近日以来，IPFS和Filecoin热度不断升高，经常成为人们热议的话题。微信指数显示，7月22日IPFS微信指数为331070，日环比上升64.38%。在近期的热点资..