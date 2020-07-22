微博宣布开展“宣扬仇恨”专项整顿行动 为期两个月

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微博宣布开展“宣扬仇恨”专项整顿行动 为期两个月

2020-07-22 16:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息：今日，微博管理员发布《 “宣扬仇恨”行为界定及开展专项整顿的公告》称，为了有效改善社区秩序，微博决定对宣扬仇恨引发对立的行为进行清晰界定，并从近日起开展为期两个月专项整顿。在此期间出现的宣扬仇恨引发对立行为，以及此前发布的宣扬仇恨引发对立信息还在持续传播的，都将纳入被整顿的范围。

新浪微博

宣扬仇恨引发对立行为的界定规则：

宣扬仇恨引发对立行为是指在微博平台上通过组织煽动引导不特定多数用户攻击他人，或者前往其他平台甚至线下侵犯他人权益和破坏社会秩序的行为。但正常行使公民权利、文艺批评、消费评价不在此列。

主要表现为：

1、 组织、煽动、引导不特定多数用户对某一个体或群体的歧视、骚扰、诽谤、侮辱、仇恨的;

2、 组织、煽动、引导不特定多数用户在微博平台或以其他方式干扰企业正常经营的;

3、 组织、煽动、引导不特定多数用户在微博平台或以其他方式干扰文学影视作品节目正常出版、表演、播出的;

4、 组织、煽动、引导不特定多数用户在微博平台或以其他方式干扰体育赛事正常举行、播出的;

5、 组织、煽动、引导不特定多数用户在微博平台或以其他方式干扰正规媒体正常报道的;

6、 组织、煽动、引导不特定多数用户在微博平台或前往其他网站、平台，或以其他方式进行恶意投诉举报的

7、 组织、煽动、引导不特定多数用户在微博平台或以其他方式干扰政府机关正常办公秩序的;

微博表示，站方将对宣扬仇恨引发对立行为的发起者和主要参与者根据其行为和后果的严重程度进行处罚，包括但不限于：删除内容、禁言、禁被关注、限制私信及群功能、清理粉丝、禁止使用站方提供的变现工具、关闭账号等。

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