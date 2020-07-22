特斯拉将定金下调至1000元 原价2万可退款

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息：继“拼多多特斯拉降价 4 万”事件后，今日，特斯拉中国官网改变了首笔订单规则，将原先的 2 万元下调至 1000 元，且变更为不可退款不可转让。

据了解，这原本是车主购买特斯拉车型的第一笔付款，也可以称为定金，此前这一笔付款的金额被定为 2 万元，且可以退款可以转让。

目前，中国区已发售的Model 3/S/X等三个系列车型都适用此定价逻辑，尚未开始供应的Model Y依然是 2 万元订金，可随时退款。

有网友认为，此次特斯拉更改规则或是受拼多多低价车事件影响。日前，宜买车官方旗舰店在拼多多上线特斯拉Model3 万人团活动，特斯拉中国-Model 32019 款标准续航后驱升级版，团购活动价 251800 元，比官方指导价还便宜了 4 万元。为此，昨日特斯拉发声明称并未与拼多多及宜买车开展任何活动，提醒消费者购车需谨慎。

而对此，拼多多方面回应称已经和宜买车官方旗舰店核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。而对于为什么车子比官方便宜，宜买车官方旗舰店回应称这是该店铺推出的秒杀活动，只有 5 台黑色的并且不支持分期，只能线上全款支付裸车价后送车上门，没门店覆盖地区存在运费。