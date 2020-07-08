国美APP上线“门店”频道 提供全链条经营模式

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国美APP上线“门店”频道 提供全链条经营模式

2020-07-08 15:35 · 稿源：站长之家

近日，国美APP新上线“门店”频道，可提供专业导购在线即时服务。国美相关负责人表示，国美APP的“门店”是把线下门店搬到了线上，即每个门店服务周边3- 5 公里的社群用户，以“真人即时在线解答+商品快速送达+到店、到家服务”的全链条经营模式，与用户形成深度链接。

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