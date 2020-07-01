中国平安：董事会同意姚波出任联席首席执行官 马明哲辞任CEO

如何挖掘人类大脑的潜力,一直是科学界孜孜不倦的研究方向。在AI爆炸式发展的今天,这个问题好像也迎来新的解题思路。机器人界的“莫拉维克”悖论4年多前,人工智能程序AlphaGo以总比分4:1的成绩战胜了前世界冠军李世石。AlphaGo在智力上碾压人类,但在行动力、感知力上却完全不如一个3岁的小孩。最直接的例子就是AlphaGo没办法挪动棋局上的棋子。有人可能会说,装个机械手不久完了吗?事情真的如此简单吗?这就引出了机器人领域著名的“?