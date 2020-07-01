中国平安：董事会同意姚波出任联席首席执行官 马明哲辞任CEO

今日，中国平安发布公告称，同意姚波先生出任本公司联席首席执行官（Co-CEO），接受马明哲先生个人辞任本公司首席执行官（CEO） 的请求。
今日，中国平安发布公告称，同意姚波先生出任本公司联席首席执行官（Co-CEO），接受马明哲先生个人辞任本公司首席执行官（CEO） 的请求。
根据国际数据公司(IDC)最新数据显示，2020年第一季度，各大品牌在中国平板市场的出货量都在大幅下跌，只有华为实现了逆势增长，并以40.2%的市占率遥遥领先。过去几年，随着PC日益轻薄化和手机尺寸的不断加大，平板的生存空间越来越小，甚至有一种观点认为平板将被取代，部分厂商也开始减少对平板这一品类的投入。在这样的市场大环境下，华为并没有选择止步不前，而是继续坚持深耕平板品类，不断推出平行视界、智慧分屏、多屏协同等
韩国检方正在考虑是否以非法继承三星集团经营权罪名起诉集团实际控制人、三星电子副会长李在镕。然而，一个鲜为人知的平民审议委员会可能会左右李在镕的命运。这个委员会建议韩国检方不要起诉李在镕。《福布斯》富豪榜显示，截至2019年7月，三星集团会长李健熙(Lee Kun-hee)的净资产为168亿美元，连续11年把持韩国首富位置。身为李健熙的独子，李在镕的净资产为61亿美元，排名第四。三星对韩国经济影响巨大。三星去年8月公
随着疫情防控进入平稳期，复工复产已开始全面推进，中国平安携旗下平安健康互联网股份有限公司(以下简称“平安好医生”)和平安医疗健康管理股份有限公司(以下简称“平安医保科技”)正式启动“平安健康守护行动”，积极践行企业社会责任，以守护健康为己任，深入全国贫困发生率高、攻坚难度大的地区，全力以赴助力脱贫攻坚，为人民构筑起坚实的“健康防线”。2020 年 6 月 11 日，平安好医生和平安医保科技来到云南省昭通市威信县，
随着疫情防控进入平稳期，复工复产已开始全面推进，中国平安携旗下平安健康互联网股份有限公司(以下简称“平安好医生”)和平安医疗健康管理股份有限公司(以下简称“平安医保科技”)正式启动“平安健康守护行动”，积极践行企业社会责任，以守护健康为己任，深入全国贫困发生率高、攻坚难度大的地区，全力以赴助力脱贫攻坚，为人民构筑起坚实的“健康防线”。2020 年 6 月 11 日，平安好医生和平安医保科技来到云南省昭通市威信县，
随着人们保险观念的进步，几乎每个家庭都会配置保险产品，但由于对保险保障的不了解，很多保险消费者都会被周围人误导，其中最常见的就是被“亲朋好友”或是“代理退保”中介劝说退保。那么，劝你退保的人真的是为了你好、为了保你平安吗？虽然“亲朋好友”和“代理退保”中介都是打着“为你好”的旗号，但买保险和退保都是保险消费者本人的自由，本着对自己、对家庭负责的原则，必须要清楚地了解退保后的具体影响，再综合考虑是否
当前，互联网、大数据、人工智能等处于科技前沿的新技术在各行各业服务中应用的越来越广泛，保险业也不例外。当前以平安人寿为代表的头部险企先于行业率先涉足金融科技领域，将“保险+科技”深度融合，践行“科技引领金融，金融服务生活”的理念，重磅打造平安金管家APP，直接驱动现代保险业的升级转型，让保险服务插上了科技的翅膀，为大众带来更加高效便捷的保险服务的同时，提升用户体验，实力圈粉无数。就在近日，平安人寿宁夏
如何挖掘人类大脑的潜力,一直是科学界孜孜不倦的研究方向。在AI爆炸式发展的今天,这个问题好像也迎来新的解题思路。机器人界的“莫拉维克”悖论4年多前,人工智能程序AlphaGo以总比分4:1的成绩战胜了前世界冠军李世石。AlphaGo在智力上碾压人类,但在行动力、感知力上却完全不如一个3岁的小孩。最直接的例子就是AlphaGo没办法挪动棋局上的棋子。有人可能会说,装个机械手不久完了吗?事情真的如此简单吗?这就引出了机器人领域著名的“?
疫情防控进入平稳期，随着复工复产的全面推进，中国平安正式启动“平安健康守护行动”，积极践行企业社会责任，以守护健康为己任，深入全国贫困发生率高、攻坚难度大的地区，全力以赴助力脱贫攻坚，为人民构筑起坚实的“健康防线”。 2020 年 6 月 11 日，平安集团携旗下平安健康互联网股份有限公司(以下简称“平安好医生”)、平安医疗健康管理股份有限公司(以下简称“平安医保科技”)来到云南省昭通市威信县，为当地百余名村民带?
6 月 30 日，华为HMS全球应用创新大赛正式启动，鼓励面向5G+AI智慧时代的应用创新，呼吁全球开发者共同打造全场景智慧生活体验，重构未来。大赛在全球 5 个赛区同步启动，全面赋能本地开发者创新，鼓励开发者通过集成HMS Core“芯-端-云”能力创新应用体验。华为消费者云服务总裁张平安通过线上启动仪式发表《创新重构科技未来》的主题演讲，他表示，华为敞开怀抱，通过大赛持续汇聚全球开发者力量，激发更大创新、创造更多美好，?
近日，平安好医生联合平安产险推出了业内首款融合互联网医疗服务的百万医疗险产品——“安诊无忧”，在提供百万医疗保障的基础上，平安好医生通过“云问诊”服务还为客户提供了全方位的健康生活保障，打造了极致的用户体验。例如，针对健康场景，平安好医生为该产品提供价值 5000 元的健康礼包，助力客户的日常保健与疾病预防;针对小病场景，平安好医生提供药费直抵优惠，每次抵扣比例80%，年度累计 10 次，累计 5000 元，同时提供
近日，平安好医生宣布，收到全球最大的家庭医生组织WONCA颁发的认证证书，WONCA将平安好医生的AI系统评定为最高级别。这在全球尚属首次，标志着中国智造AI医疗技术与国际接轨，也代表了平安好医生AI系统达到世界AI医疗技术的最高水平。平安好医生AI系统获WONCA最高级别认证，实现行业领先平安好医生的AI系统在全球率先通过WONCA认证，充分证明了平安好医生的AI技术在国际上遥遥领先。据了解，WONCA(The World Organization of Fami
今年1-2季度，文化、体育、娱乐等行业受疫情影响，呈现出一定程度的波动，对招聘求职带来影响。为了清晰透彻地刻画行业就业情况，58同城近日深度挖掘文化、体育、娱乐行业就业大数据，数据显示：3月，招聘需求环比上升61.44%，求职需求环比上升超177%;北京招聘求职需求大，签约艺人招聘活跃度强;行业平均支付月薪7340元，视频主播月薪排名第一。招聘整体需求3月环比上升61.44%，北京招聘求职需求大据58同城文化、体育、娱乐行业就?
过去的这个周末，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先看辟谣：支付宝和微信支付辟谣：否认提供数据锁定新发地35万人支付宝辟谣6月14日晚间，支付宝和微信支付双双发布微博，否认网传的提供数据锁定新发地35万人。此前，有网络消息称：“新发地疫情后市场内一直没有现金交易，支付宝和微信支付大数据确定有关人员，据说圈定了一个35万人的大名单现在马上全部实施病毒筛查。”支付宝和微?
步入 2020 年，保险行业在发挥社会“稳定器”作用的同时，也面临着新的发展机遇与挑战。尤其是疫情的突袭不仅激发了大众的风险保障意识，也带来了消费行为习惯的线上化大迁移，以数字化、远程化为基础的“零接触”服务或将成为保险业的新常态，而科技赋能也将成为保险企业新的致胜关键。就在近日，平安人寿接到一位客户的来电：“感谢平安人寿智慧客服以及全程帮我远程办理生存金领取业务的张姓客服人员，多亏了你们，我才能顺利领
据国家统计局发布国民经济和社会发展统计公报数据显示，截至2019年末全国民用私人轿车保有量已经达到了1.3亿辆。而随着汽车消费市场需求的日渐蓬勃，其孕育出的汽车服务“后市场”也表现出了巨大的商业价值，因此各大银行都在紧锣密鼓地开发车主类信用卡，特别是具有一站式汽车综合金融服务的车主卡。其中，平安银行率先完成，并于2020年1月8日推出了“集大成”的车主服务方案——平安好车主信用卡。据悉，这款车主必备“神卡”不?
面对刚适应校园生活的孩子,小脑袋通常会有很多新想法,很多家长不知道孩子在想什么?如何促进有效的沟通,让家长成为孩子信赖的小伙伴,是家长迫切解决的问题。多亲科技是国内领先的人工智能解决方案供应商,旗下的产品均依托小米生态链累积的用户数据和核心技术进行二次的深度开发,产品的创新性和稳定性一直可圈可点。此次,多亲科技与广西移动达成战略合作伙伴,强强联手推出多亲年度旗舰新品—多亲AI平安Q。6月17日,这款新品好物在多亲
随着越来越多年轻人加入购车、用车行列，青年人群已成为汽车市场的主力消费者。据《2019中国汽车消费者洞察报告》显示，2019年上半年，90后人群在汽车消费市场上占比达42.4％。该报告预测，至2020年，90后人群的汽车消费占比，将达到汽车市场的45％。可以看到，用车生态已经年轻化，车主服务也随之出现了改变。在这场年轻化“线上战役”中，中国平安一早便把握了住了先机，在“金融+科技”、“金融+生态”战略驱动下，创新地推出的
6月3日，阴阳师的正式服在今天开启了更新维护，上线了新的SR式神蝎女以及姥姥火合魂，一些小伙伴还不了解还有其他什么更新内容，下面就来为大家分享一下。
超威半导体产品（中国）有限公司官方微博 @AMD 中国 6 月 4 日发布声明称，目前 AMD 没有对拼多多电商平台以其任何店铺授权。
中国作为全球最大的汽车消费市场，已连续多年汽车销量全球第一，且未来发展前景依然巨大。如此数量的增长必然带来服务品质提升的要求，也孕育着行业升级的机会。目前随着车主对消费的要求越来越高，对一站式汽车综合金融服务也有了更高的渴望和追求。如何给车主一个更集大成的服务方案？在经过对用户需求的不断探索之后，平安银行好车主信用卡给出了自己的答案。1 月 8 日，平安在行业内率先推出“集大成”的车主服务方案——平安?
作为最早扛起电竞游戏手机的品牌之一，华硕的ROG游戏手机已经推出了两代，马上就要推出ROG游戏手机3了，不出意外的话它会首发骁龙865 Plus处理器，..
TCL电子控股有限公司（“TCL电子”或“公司 ”，01070.HK）宣布以人民币15亿元，收购TCL实业控股股份有限公司（“TCL实业”）之全资附属公司TCL通..
日前，中国国际半导体技术大会（CSTIC）在上海开幕，为期19天，本次会议重点是探讨先进制造和封装。其中，光刻机一哥ASML（阿斯麦）的研发副总裁A..
7月1日，据媒体报道，近日，福建泉州一男子无证驾驶被查后，现场向交警大诉“苦水”。男子表示，由于从小没读过书，有驾驶技术但理论考..
QQ音乐正式上线10.0版本，在视频、音频、专属推荐等方面进行了全面升级，同时推出全新社区版块——"扑通社区"。“扑通社区”是一个以音乐为起点的..
7月1日，上市将满两年，用户数已超过6亿的新电商——拼多多迎来组织升级。公司创始人、董事长黄峥通过致全员信的方式宣布，经董事会批准..
今天下午，针对被骗一事，腾讯公司回应称，一言难尽，为了防止类似事件再次发生，欢迎广大网友踊跃提供类似线索，准备一千瓶老干妈作为奖励。腾讯..
【TechWeb】7月1日消息，拼多多创始人、董事长黄峥今天发布全员信称，经董事会批准，公司原CTO陈磊将出任首席执行官。黄峥本人则继续担任公司董事..
7月1日，小鹏汽车董事长何小鹏在网络社交平台上，回应此前网络流传的小鹏P7 5月销量过低仅为166辆的问题。他表示“5月份小鹏P7还没有正式交付..
日前，凭借618期间的突出流量贡献，返利网获得京东联盟“星耀光点 逐梦起航”的“逐梦者·流量突出贡献奖”殊荣。据悉，该奖项是京东联盟专门为61..
近日，探探6周年发布了一组数据。数据显示，自2014年成立至今，探探全球用户数已超过3.6亿，帮助用户实现“互相喜欢”匹配数量逾151亿次；其中，9..
随着最后一颗北斗GEO卫星的发射成功，中国谋划了20多年的北斗导航定位系统已经完成布局，今年将开始为全球提供服务。美国也没闲着，马斯克的Space..
7月1日下午，针对网传“腾讯状告老干妈拖欠广告费提及某搜索引擎”一事，百度今日下午发布微博称，“手里的瓜突然不香了......有一..
拼多多创始人、董事长黄峥发布公司全员信，宣布公司原CTO陈磊将出任首席执行官。黄峥则继续担任董事长。黄峥表示，这几年里，拼多多经历了飞速的发..
腾讯公司在官方微博回应“被骗”一事，称一言难尽，并为了防止类似事件再次发生，以1000瓶老干妈为礼品征求类似线索。..
今天，2020年7月1日，是中国共产党成立99周年。为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，这是中国共产党人的初心和使命。99年过去，无论年长、年青，..
在大众看来，“教学”可能是一个单独的动词，但是对于执教者而言，“教”和“学”也可以拆分开来看，二者同步进行。这点对于华尔街英语的VVIP中教..
7月1日，为庆祝中国共产党成立99周年，番禺区小谷围街举办了纪念中国共产党成立九十九周年会议，广州大学城管委会、小谷围街领导班子成员，各机关..
如果这年头有人说自己不重视营销，那么他的这句话本身就是一种营销。我们并不能说今日是营销的时代，因为营销存在于所有时代。或者说【时代】这个..
7月1日消息，3人伪造老干妈印章与腾讯签合同致使腾讯上当受骗。该事件意外捧红老干妈品牌，有网友发现京东老干妈自营旗舰店中老干妈辣椒酱已经售罄..