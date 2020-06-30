报告：今年第一季度移动支付市场交易规模环比下降4.79%

据易观数据显示，受新冠疫情影响，中国第三方支付移动支付市场一季度交易规模为534878. 8 亿元人民币，环比下降4.79%。报告显示，一季度线下支付交易规模同比明显降低。影院、KTV、航旅、酒店、餐饮等线下行业受疫情冲击相对较大，特别是航旅、餐饮等行业交易在短时间内遭遇断崖式下降。市场份额方面， 2020 年第一季度，移动支付市场前三甲的位次依旧未发生变化，支付宝仍然以54.97%的市场份额保持行业第一。
据易观数据显示，受新冠疫情影响，中国第三方支付移动支付市场一季度交易规模为534878. 8 亿元人民币，环比下降4.79%。报告显示，一季度线下支付交易规模同比明显降低。影院、KTV、航旅、酒店、餐饮等线下行业受疫情冲击相对较大，特别是航旅、餐饮等行业交易在短时间内遭遇断崖式下降。市场份额方面， 2020 年第一季度，移动支付市场前三甲的位次依旧未发生变化，支付宝仍然以54.97%的市场份额保持行业第一。
自 2012 年支付宝app上线，移动支付快速普及，如今已经覆盖中国近 9 成人口，也间接带来一个意料之外的结果——国家统计局数据显示，近 10 年抢劫案数量下降超 9 成，社会治安得到显著改善。
日前微信支付分全面开放！每个微信用户都拥有自己的一个分数值，且每月根据综合数据更新一次。达到一定的分值门槛，用户即可享受超千项便捷服务。那么微信支付分有什么用有什么用呢？以下是关于微信支付分的详细介绍。
抖音小店是抖音知视频平台给自媒体作者提供的电商变现工具。开通抖音小店后，默认是只有货到付款一个支付方式，需要你自己去申请开通微信和支付宝支付，否则上架商品的时候，没得选在线支付。下面就来介绍下抖音小店怎么开通微信支付宝支付。
在昨晚举办的微信公开课上，微信支付零售到家负责人贺乾透了微信支付的新动作，包括升级会员、升级商家券体系、新增“分账”功能等。
住房公积金为中华人民共和国的一种用于住房的社会福利。公积金是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。随着近些年移动互联网发现，现在使用支付宝也可以方便地进行各种信息服务的查询。那么支付宝App上怎么查询？下文就来带大家了解一下。
DoNews 6月4日消息（记者 刘文轩）微信之前已经向用户推送了“支付分”功能，但用户依然需要在特定条件下才能使用。现在微信已经在微信支付中推出支付分的入口，用户在微信中依次访问“我”-“支付”-“钱包”就能找到支付分选项。微信将从身份特质、支付行为和信用历史三个维度综合评估用户的个人信用，与微信支付相关的消费情况、与微信支付分相关的守约、负面情况都会是重要参数。微信表示，支付分正式上线1年来，用户数已突破1
2015年1月，支付宝正式上线芝麻信用分，如今已经全面融入我们生活的各个角落，支持免押金骑单车/租赁、信用住酒店、享有花呗/借呗，甚至出国签证等等，都大有用处。其实在2018年1月，微信就推
微信支付分是一种信用评分，可以享受免押金、先享后付等多种服务，增加了用户在生活服务场景的便利，那么微信支付分的分数等级要怎么提升，具体方法有哪些呢，我们来一起看下。
微信支付分是微信推出的对个人信用的综合评分，功能类似于支付宝的蚂蚁信用分，根据用户身份特质、支付行为、信用历史等多个信息来综合评定的一个信用积分系统，那么微信支付分可以用来借钱吗，我们来一起看下微信支付分的具体功能。
微信支付分在商家付款的时候要怎么操作，如果要用到支付分的话，需要什么样的操作步骤才可以使用上微信支付分呢，这里我们和大家一起看下具体流程。
微信支付分已经正式上线，这项新的功能被认为是对标支付宝蚂蚁信用分。微信的这项支付分要怎么开通使用和关闭呢，我们来一起看下具体的步骤。
今日，针对网友“如何找到被删除的微信支付记录”一问，微信官方表示，可以找回，通过自主导出微信支付账单即可。
近年来，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，物流作为国家基础服务业，注重高品质的服务与流通，已经成为一种重要趋势，从价格竞争到差异化竞争，从单一模式到综合模式，我国物流业发展正在步入品质与服务提升的重要阶段。传化支付携手永昌物流，以定制化“支付+金融”服务的突破创新，以金融科技创新促进企业服务品质多元化升级，实现双方合作共赢。永昌物流总经理吴昊天与传化支付华东区域负责人吴涛签约合影传统的供?
最近，微信支付分全面开放！每个微信用户都拥有自己的一个分数值，且每月根据综合数据更新一次。达到一定的分值门槛，用户即可享受超千项便捷服务。微信支付分之前就已经有了，现在是面向全体用户开放。微信支付分主要是从身份特征、支付行为和信用历史三个维度来综合评估个人信用得出，每个人都有自己的分数值，每个月也会根据个人的综合数据更新一次。
随着疫情形势的新变化，不少用户开始预约检测服务。最近一周，“核酸检测”搜索量上涨500%，通过天猫、支付宝小程序等在阿里健康进行核酸检测的预约量，增长近 10 倍。
微信支付分是一种信用积分系统，积分越高可以享受的各种便捷措施将会越多，比如免押金服务、先享后付等，那么微信支付宝支持分期付款吗，我们来一起了解下。
近日，针对“下调在管房源租金水平”一事，长租公寓运营商自如回应称，目前所有业主都在按时打款;确有个别合约在和业主友好协商沟通优化，也是受疫情空置、商区变更等因素，出现了收出倒挂的趋势，但都会最大程度保障业主权益，按照合同约定友好协商。
今天上午，小米发布了 618 最新战报。数据显示，截至 10 小时 29 分，小米全平台支付金额超 10 亿。小米爆品小米10、Redmi K30 Pro均参与活动。其中，小米 10 售价 3799 元起，支持 24 气分期免息，日均只要5. 3 元。Redmi K30 Pro售价 2397 元起，支持 12 期分期免息，日均只要6. 6 元。
支付宝717消费券怎么领？据了解，为响应政府号召、复苏经济，协助广大商家疫情后恢复经营，阿里巴巴、蚂蚁金服官方出资补贴，打造「717 生活狂欢节」。从 7 月 1 日开始，全国版消费券正式开始发放，规模达到 100 亿元。以下是支付宝717消费券怎么领的详细介绍。
支付宝近日推出了一款夜光收钱码，专门适合在夜间灯光不佳的场景下使用的一种二维码，那么这个夜光的收钱码在哪里可以申请领取呢，这里我们来看下具体的领取方法。
DoNews 6月30日消息（记者 吴丽）6月30日，老干妈官微发布声明称：经核实，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就“老干妈”品牌签署《联合市..
铠侠(原东芝存储)官方宣布，将于2020年7月1日完成对建兴科技公司(Lite-On)旗下SSD业务、固态存储技术公司的收购。2019年8月30日，铠侠宣布出资1.6..
DoNews 6月30日消息（记者 吴丽）6月29日，“中消协点名得物App”相关热搜内容，以及中国消费者协会在其发布的《“618”消费维权舆情分析报告》一..
乐视1354项商标以1. 31亿元成交是怎么回事？据京东拍卖平台显示，乐视网信息技术（北京）股份有限公司持有的商标 1354 项（其中五项已注销）已于今..
国美零售于港交所发布公告称，向京东发行1亿美元可转债，认购协议项下的先决条件已全部根据认购协议达成，且完成已于2020年6月30日落实。..
TikTok在印度已经无法继续运行，因为包括Airtel和Vodafone在内的大多数互联网服务提供商似乎已经阻止使用该应用程序。一些位于印度的TikTok用户在..
58 同城今日发布文化、体育、娱乐行业就业大数据，数据显示： 3 月，招聘需求环比上升61.44%，求职需求环比上升超177%;北京招聘求职需求大，签约艺..
日前，浙江省消保委对中国联通浙江分公司就腾讯王卡套餐“专属流量不专属，免流软件不免流”等相关问题进行了约谈，并提出了整改要求。近日，中国..
近日，中国广告协会发布了首份《网络直播营销行为规范》(下称：《规范》)，将从 2020 年 7 月 1 日起实施。《规范》对直播电商中涉及的商家、主播..
如果你要问电动牙刷哪个牌子好?相信很多人都说飞利浦，国际大牌有保障。国际大牌其实买的就是个牌子，还是一样国内三角洲代工。国人口腔因地域差..
如今数字货币不再是人们口中的“纸面财富”，随着世界范围内越来越多的品牌和商家支持数字货币交易，这个庞大生态离中本聪的野心又近了一步。但不..
受疫情的影响，以及办公软件频发的安全事件，十年前提出的“零信任”安全理念在 2020 年再度成为社会焦点，但如何将“零信任”这种能兼顾办公协同..
凤凰网科技讯 6月30日消息，有网传消息称爱奇艺平台迷雾剧场目前已停播。目前迷雾剧场已播出了《十日游》、《隐秘的角落》，《非常目击》、《沉默..
针对“中消协点名得物App”的负面舆情，得物App今日在官微做出回应，中消协提到的三起用户售后案例均已在此前及时处理完结。..
没有一丝风。酷热的烈日之下，三个充电桩孤零零伫立在广场一角，只有一辆私家车正在充电，银白色的车身与骄阳相互映衬，蒸腾着令人烦躁的热气。..
近日，有触手直播员工在互联网职场社交平台爆料，称触手直播老板召开了视频会议，全员离职，只保留了法务。也有主播在微博爆料，其拖欠 2 月工资至..
来自行业跟踪公司OpenSignal的一份报告显示，韩国智能手机用户接入5G网络服务的频率远低于预期，5G用户仅能在15%的时间内使用5G网络。韩国于去年 ..
6 月 29 日，裁判文书网一份裁判文书显示，腾讯请求查封老干妈 1624 万财产，法院裁定同意。 6 月 30 日，腾讯回应称系因老干妈拖欠千万元广告费，..
凤凰网科技 6月30日讯 今日信息服务商科睿唯安发布了《亚太知识产权2020年度报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出亚太区域在知识专利方面取得..
据第一财经报道，针对有关腾讯起诉老干妈并要求法院冻结后者千万资产等事宜，今天下午，老干妈公司相关负责人回应称，并没有与腾讯有任何的合作，..