报告：今年第一季度移动支付市场交易规模环比下降4.79%

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报告：今年第一季度移动支付市场交易规模环比下降4.79%

2020-06-30 17:13 · 稿源：站长之家

据易观数据显示，受新冠疫情影响，中国第三方支付移动支付市场一季度交易规模为534878. 8 亿元人民币，环比下降4.79%。报告显示，一季度线下支付交易规模同比明显降低。影院、KTV、航旅、酒店、餐饮等线下行业受疫情冲击相对较大，特别是航旅、餐饮等行业交易在短时间内遭遇断崖式下降。市场份额方面， 2020 年第一季度，移动支付市场前三甲的位次依旧未发生变化，支付宝仍然以54.97%的市场份额保持行业第一。

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