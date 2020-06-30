报告：今年第一季度移动支付市场交易规模环比下降4.79%

DoNews 6月4日消息（记者 刘文轩）微信之前已经向用户推送了“支付分”功能，但用户依然需要在特定条件下才能使用。现在微信已经在微信支付中推出支付分的入口，用户在微信中依次访问“我”-“支付”-“钱包”就能找到支付分选项。微信将从身份特质、支付行为和信用历史三个维度综合评估用户的个人信用，与微信支付相关的消费情况、与微信支付分相关的守约、负面情况都会是重要参数。微信表示，支付分正式上线1年来，用户数已突破1