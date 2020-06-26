魅族回应黄章退出魅族股东行列：无任何股东信息变更

今日，针对“黄章退出珠海市魅族科技有限公司股东”的报道，魅族回应称，魅族没有任何股东信息的变更，后续会跟进要求相关企查系统修正其出错信息。
今日，针对“黄章退出珠海市魅族科技有限公司股东”的报道，魅族回应称，魅族没有任何股东信息的变更，后续会跟进要求相关企查系统修正其出错信息。
航空母舰，不仅是船舶工业发展的里程碑，更是一个国家综合实力的象征，而自主建造航空母舰，则是中国造船人数十年的心血，中国几代人的梦想。2019 年 12 月 17 日，由中国船舶集团设计建造的我国第一艘国产航母正式入列，实现了从改建到自建航母的历史性跨越。为了表达对国产航母的敬意和热爱，魅族联合中船文科，共同推出魅族 17 航母限定版，将其献给各位热爱海洋、热爱和平的年轻人们。从内到外，重构热血旗舰向国产航母致敬，?
DoNews 6月22日消息（记者 丁凡）2012年6月25日，魅族手机系统Flyme正式成立，经历八年发展至今，Flyme累计用户已达到一亿，为感谢每个一亿分之一，即日起至6月25日，Flyme based on Android 10 即日起内测招募，7 月 21 日首个内测版本正式推送。除魅族 17 系列之外，将再适配 10 款机型。在宣传海报的左下角，有一个魅族17和智能手表的图标，或许这是在暗示魅族智能手表即将登场，甚至还会搭载独特的Flyme Watch OS系统，从而实?
6月3日，安兔兔公布了2020年5月份Android手机好评榜TOP 20，魅族17 Pro斩获第一名，好评率高达99.99%。这还不算完，继安兔兔Android手机好评榜上高居榜首后，魅族17 Pro再次荣获盖得排行4000元
6月5日消息，魅族加入了地摊复兴计划，宣布无偿提供100顶帐篷支持珠海本地地摊创业者。魅族科技在官微表示：“地摊经济是老百姓的民生经济，魅族科技希望可以力所能及地，帮助一些在此特
DoNews 6月8日消息（记者 丁凡）6月9日和6月10日，在魅族天猫、京东、苏宁易购官方旗舰店购买魅族17享12期免息，日付仅10.1元起。魅族17是魅族今年主打的5G旗舰手机，在外观上采取了6.6英寸SuperAMOLED挖孔屏设计，搭载高通骁龙865芯片，镜头组合包括6400万像素主摄像头、800万像素超广角、1200万像素景深摄像头、500万像素摄像头。魅族17还配备了4500mAh的电池，以及90hz的屏幕刷新率，侧重性能和游戏体验。
魅族618开门红，魅族17 Pro现货热销，8+128GB售价4299元，12+256GB售价4699元。相比魅族17，Pro升级了LPDDR5内存、全系陶瓷机身，拍照也提升到了6400W 全场景 AR 专业影像系统。魅族17 Pro提供
6月25日晚，魅族发布了Flyme用户习惯大数据，看看煤油24小时都在干嘛呢。该数据为近30天的每日平均值。数据显示，12%的Flyme用户会在1:00-6:00为自己的手机清理加速，15%的Flyme用户会在7:00-
6月11日消息，谷歌今日凌晨正式推送了Android 11 Beta 1。新增可悬浮聊天气泡，交互也更智能。据悉，谷歌在Android 11中系统新增了悬浮聊天气泡，其顶部通知栏提供了对话通知选项，通知到来时
DoNews 6月9日消息（记者 丁凡）今日上午，魅族在官方微博上发布消息称魅族17系列在影像技术上不断深耕，又解锁一枚新彩蛋：魅族 17 系列新增「全场景视频防抖技术」，为主摄、前摄、超广角、长焦镜头带来更稳定的视频拍摄体验，覆盖全分辨率、全帧率，该功能将在后续 OTA 中推送升级。之前魅族在固件更新上解锁了120Hz高刷新率尝鲜模式，支持视频HDR。
6月17日，魅族举办“种草大会”，再次重申618期间魅族17全年最优惠，24期免息或许以后都没有了。此外，大会透露了魅族Flyme方面的升级计划、在智能家居和智能穿戴方面的规划等等，亮
6月2日，小米发布最新一轮人事任命，任命杨柘为小米集团副总裁，中国区首席营销官（CMO），负责中国区市场营销战略制定、计划实施以及品牌建设和推广等工作，向CEO雷军和中国区总裁卢伟冰双线汇报。公开资料显示，杨柘曾就职曾先后就职于多个全球500强企业在华总部，包括摩托罗拉、苹果电脑、三星电子、华为消费者事业部、TCL和魅族等。
6月2日下午，小米集团宣布了一个新的人事任命，前魅族科技高级副总裁杨柘出任小米集团副总裁、中国区首席营销官(CMO)，负责中国区市场营销战略制定、品牌建设等工作。
今日，小米集团发布了最新一轮人事任命。任命杨柘为小米集团副总裁，中国区首席营销官(CMO)，负责中国区市场营销战略制定、计划实施以及品牌建设和推广等工作，向CEO雷军和中国区总裁卢伟冰双线汇报。
今日，小米官方发布最新的人事信息称，任命杨柘为小米集团副总裁、中国区首席营销官(CMO)，负责中国区市场营销战略制定、品牌建设等工作。
魅族 17 航母限定版由魅族与中船文科联合打造，献给所有热爱海洋、热爱和平的人，为此魅族深度定制了AG工艺的后盖，以及主题、开机动画、图标、壁纸等，处处力求还原航母气势磅礴的硬核气质。
6月16日消息，今天魅族17系列迎来第二轮媒体固件更新，带来之前官宣的“全场景视频防抖技术”，本次加入主摄、超广角、前置的视频防抖支持，更多场景正在陆续适配中。魅族17系列在影
6月9日消息，魅族科技官方宣传，魅族17系列在影像技术上不断深耕，又解锁一枚新彩蛋：魅族17系列新增“全场景视频防抖技术”，为主摄、前摄、超广角、长焦镜头带来更稳定的视频拍摄体
6月8日，魅族宣布魅族新品“魅族超充GaN三口充电器”今日10点正式上架开启预售！售价199元。魅族超充GaN三口充电器是一款氮化镓充电器，搭载新一代氮化镓半导体材料，大幅度提高功率
6月25日，Flyme成立8周年。八年，Flyme累计用户突破1亿。为感谢每一个一亿分之一。即日起至6月25日，Flyme宣布将每天解锁惊喜，为大家送上Flyme八周年的专属福利。第一个惊喜是，除魅族17系
6月11日消息，有魅友@魅族科技，为什么魅族16T不补货？我需要这台高性价比版本。魅族科技营销负责人万志强表示，5G布网速度很快，以珠海为例，据说7月后就基本实现全覆盖了，比较建议直接一步
6月26日消息，DxOMark日前预告即将公布iPhone SE的相机得分。iPhone SE仅是一款单摄机型，缺少长焦镜头、超广角镜头以及夜景模式，并不主打拍照，..
DoNews6月26日消息（记者 程梦玲）据天眼查消息，6月25日，京东创始人、京东集团董事局主席刘强东日前卸任北京联茂方泰房地产开发有限公司经理一职..
著名短视频APP抖音的海外版——TikTok在本周四重申，计划停止对于iOS系统剪切板的访问。在iOS 14中，苹果加入了一项全新特性，当有应用..
前几天，中国银行宣布停止对德国支付巨头Wirecard的8000万美元授信，此举让这家公司上了国内媒体的头条，市值一度高达2000亿，现在他们因为业绩造..
【TechWeb】6月26日消息，据国外媒体报道，图像传感器制造商索尼正在为其半导体客户开发一系列基于订阅的服务，如扩大支持、扩展软件平台，以带来..
【TechWeb】6月26日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，美国权威机构J.D. Power发布了2020年的新车质量调查报告。报告显示，在33个汽车品牌中，..
【TechWeb】6月26日消息，据外媒报道，亚马逊已同意支付超过10亿美元的价格收购自动驾驶初创公司Zoox，该交易可能会在当地时间周五对外宣布。报道..
【TechWeb】6月26日消息，据新浪科技报道，7月1日起，李纯将接替皮尔·彭龙出任Lazada首席执行官，皮尔将调任阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官..
英国批准华为建立研发制造中心是怎么回事？6 月 25 日，华为宣布其投资 10 亿英镑的英国剑桥园区第一期规划已经获批。一期规划用地 9 英亩，建筑面..
据彭博消息，北京时间 6 月 26 日，由于最近新冠病例增多，苹果将于周五关闭另外 14 家美国店面，使重新开门营业后又关闭的店面总数达到 32 家。..
最近秦昊错位图爆红网络，秦昊错位图是怎么回事呢？原来日前有网友在微博上上传了一张《隐秘的角落》视频截图，很多网友乍一看还以为截图中的秦昊..
近日，腾讯视频官方旗舰店开启超级影视会员 5 折促销活动，活动时间从6月25日至6月28日，原价 489 元，点此领取 245 元优惠券，实付 244 元包邮，..
近日，网友苟晶在网上发文称，当年因为高考被顶替两次的事情想替自己讨回一个公道。苟晶高考被顶替是怎么回事呢？后来她的生活怎么样呢？..
腾讯牵手任天堂是怎么回事呢？腾讯控股与任天堂日前宣布，将推出一款基于团队的实时策略宝可梦游戏，叫做《宝可梦大集结》，尚未公布具体发布日期..
直播带货是火了，但怎样打造直播爆品?找网红主播带货，性价比不高：坑位费 5 万，仅卖货2. 8 万，再除去15%的抽成，品牌方血亏。品牌方自己带货，..
6月26日消息，松下Toughbook A3平板电脑亮相。官方介绍，这款平板电脑为急救人员、服务人员量身打造，支持双卡双卡。而且松下Toughbook A3支持可更..
近日，一加创始人兼CEO刘作虎为即将与7月2日在印度推出的OnePlus电视预热，透露了一些有关一加电视的新细节。其中一点就是一加电视将配备超薄边框..
虽说特斯拉17英寸中控大屏很好地诠释了科技感，但频繁的触摸屏故障也是让用户头疼的一大问题。日前，美国美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）宣布..
有爆料人士称，iPhone 12系列会有单纯的4G版本，不过这对于苹果来说显然有点多余。据相关分析人士表示，iPhone 12系列集成的5G基带，可以兼容所有..
6月26日消息，有媒体报道称魅族科技创始人黄章退出股东行列。据悉，天眼查信息显示魅族创始人黄章退出珠海市魅族科技有限公司股东之列，但在珠海工..