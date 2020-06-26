魅族回应黄章退出魅族股东行列：无任何股东信息变更

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 快讯 > 魅族最新资讯 > 正文

魅族回应黄章退出魅族股东行列：无任何股东信息变更

2020-06-26 14:38 · 稿源：站长之家

今日，针对“黄章退出珠海市魅族科技有限公司股东”的报道，魅族回应称，魅族没有任何股东信息的变更，后续会跟进要求相关企查系统修正其出错信息。


网友热搜:

魅族mx3手机参数魅族mx4官网报价魅族mix5魅族16发布会直播平台魅族新机zero上市时间魅族16x开箱体验魅族pro6官方价格魅族por7怎么样魅族发布会最新消息魅族16th plus
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM