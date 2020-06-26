魅族回应黄章退出魅族股东行列：无任何股东信息变更

航空母舰，不仅是船舶工业发展的里程碑，更是一个国家综合实力的象征，而自主建造航空母舰，则是中国造船人数十年的心血，中国几代人的梦想。2019 年 12 月 17 日，由中国船舶集团设计建造的我国第一艘国产航母正式入列，实现了从改建到自建航母的历史性跨越。为了表达对国产航母的敬意和热爱，魅族联合中船文科，共同推出魅族 17 航母限定版，将其献给各位热爱海洋、热爱和平的年轻人们。从内到外，重构热血旗舰向国产航母致敬，?