扫黄打非：推动腾讯升级游戏未成年人保护措施

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息:据“扫黄打非”公众号消息，近日，在深圳市“扫黄打非”办公室、市委网信办指导下，腾讯游戏经过多次灰度测试、技术调优，日前正式升级未成年人保护措施，在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。

扫黄打非办称，经过技术升级，该公司在游戏登录和支付环节两种场景中发起人脸识别验证。在游戏登录环节，对疑似由未成年人操作的成年人帐号，在其登录游戏时即要求进行人脸识别验证，与公安权威平台数据比对。拒绝或未通过验证的用户，将被纳入未成年人防沉迷监管，平日限玩1. 5 小时/天，法定节假日限玩 3 小时/天，22：00-次日8： 00 无法登录游戏。此前，这项举措已在《王者荣耀》《和平精英》中试点，近期已覆盖腾讯游戏旗下的绝大多数手游，后续将在运营的全部手游产品中生效。在充值支付环节，当疑似由未成年人操作的成年人帐号月充值大于 400 元时，或用户出现异常充值行为(如短时间充值金额激增等)时，即会被要求进行人脸识别验证。拒绝或未通过验证的用户，则无法继续充值。简单来说，以后孩子想冒用家长身份登录游戏或者在游戏里买买买，都将变得更加困难。

近年来，腾讯游戏持续完善未成年保护体系。在防沉迷新规发布后，该公司进一步探索人脸识别技术应用，并通过AI和机器学习等技术手段，根据用户游戏行为特征进行判定，在避免技术滥用和尽可能减少干扰普通用户的前提下，对游戏时长和消费进行针对性限制。