网易云音乐战略投资AI音乐公司“AIVA” 共同开发AI音乐引擎

20 年前，丁磊在纳克达斯第一次敲钟，网易水涨船高成为首批在美上市的中概股之一。 20 年后，伴随着一封题为《相信热爱的力量》的致股东信发布，网易正式踏出了赴港二次上市的脚步。纵观网易成立至今走过的路，网易邮箱、网易云音乐、有道精品课等等，所有业务的起源都带了一丝偶然的因素，却又成功完成了超越，在各个领域留下了不少精品。相信人的力量、相信时间的力量以及相信信念的力量，让网易迸发出了惊人的潜能。回顾来时路?