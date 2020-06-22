网易云音乐战略投资AI音乐公司“AIVA” 共同开发AI音乐引擎

近日，网易云音乐宣布，战略投资AI音乐公司“AIVA”，双方将结合人工智能技术在AI辅助音乐创作领域展开深度合作。接下来，网易云音乐和AIVA将共同开发面向中国音乐人的AI音乐引擎，辅助音乐人进行创作。
近日，网易云音乐宣布，战略投资AI音乐公司“AIVA”，双方将结合人工智能技术在AI辅助音乐创作领域展开深度合作。接下来，网易云音乐和AIVA将共同开发面向中国音乐人的AI音乐引擎，辅助音乐人进行创作。
5 月 29 日，网易创始人、CEO丁磊发出上市 20 年来第一封致股东信，不仅首次证实赴港二次上市计划，还逐一回应外界对网易战略、速度和边界长期以来的疑惑。
“我们正准备在香港二次上市，将「网易」这个久经时间考验的品牌带回中国。“ 5 月 29 日午间，坊间传闻已久将回港上市的网易终于向外界正式确认了这一消息。据港交所文件显示，网易已通过聆讯，不过该资料集并未披露上市预期时间表和计划招股价格等信息。知名美港股券商老虎证券即将开启线上申购通道，支持散户打新。全球第二大移动游戏公司 多元化业务布局优势凸显1997 年创立的网易如今已走过了第 23 年，以中文门户网站起家的?
中概股二次上市已从暗涌走向明潮。6 月 11 日，网易正式在港交所挂牌上市，成为 2020 年迄今为止港交所规模最大的新股发行。在招股阶段，港股市场展现出充分热情，网易最终录得认购360. 53 倍。上市当天，网易高开8.33%，收盘价报 130 港元，总市值约 4500 亿港元。
昨日，网易在港交所发布公告称，启动香港首次公开发行，代码为“9999.HK”。预计招股日期为 6 月 2 日- 5 日，上市日期为 6 月 11 日，拟在香港公开发行1. 71 亿股，发行价上限为每股 126 港元。
今日，考拉海购宣布，已经完成从网易数据中心、网易云向阿里云的100%迁移工作。迁移完成后，考拉海购每年将节省成本近 2000 万元，同时计算性能提升20%。
据彭博社报道，目前，京东与网易已向香港交易所提交上市申请，且通过上市聆讯。
20 年前，丁磊在纳克达斯第一次敲钟，网易水涨船高成为首批在美上市的中概股之一。 20 年后，伴随着一封题为《相信热爱的力量》的致股东信发布，网易正式踏出了赴港二次上市的脚步。纵观网易成立至今走过的路，网易邮箱、网易云音乐、有道精品课等等，所有业务的起源都带了一丝偶然的因素，却又成功完成了超越，在各个领域留下了不少精品。相信人的力量、相信时间的力量以及相信信念的力量，让网易迸发出了惊人的潜能。回顾来时路?
按照香港公开发售及国际发售每股发售股份 126 港元的指示性发售价计算，经扣除预计承销费及我们应付的预计发售开支后，假设超额配股权未被行使，估计自全球发售募集资金净额约为212. 8 亿港元；假设超额配股权全部被行使，则约为244. 9 亿港元。
6 月 11 日晚 8 点，网易CEO丁磊在网易严选App和快手平台同时直播，为网易严选站台带货。这场原本定义为“不赚钱，图个乐”的直播， 4 小时双平台成交额超 7200 万，累计在线观看人数突破 1600 万，最高同时在线 100 万人，成交订单超过 20 万。一场CEO直播，让网易严选成为了各大媒体的关注焦点，在电商直播大战中成功突围。没有比CEO丁磊更合适的主播人选进军电商直播，是网易严选 2020 年业务发展的重点发力方向。2020 年 4 月?
网易(09999-HK)首日招股获多家券商合共借出逾272亿港元融资额，相当于公开发售超购41倍，而国际配售据悉也获超购。
今日，网易CEO丁磊正式在快手注册了个人直播带货账号“丁磊-严选直播间”，直播间认证为“网易CEO丁磊直播间”，直播间简介为“有酒、有肉、有音乐、就差你了”，开播时间为 6 月 11 日晚 8 点。
2000 年 6 月 29 日， 29 岁的丁磊在纳斯达克第一次敲钟，让网易成为首批在美上市的中概股之一。彼时，腾讯不足两岁，旗下QQ产品注册用户刚破千万；半岁的阿里巴巴才从软银等机构获得首笔融资，李彦宏则刚刚从美国硅谷回到中国，创建百度不久；网易已经将它们远远甩在身后。
6月22日消息，网易今日在港交所发布公告称，根据由联席全球协调人悉数行使超额配股权而发行2572万股份，已于2020年6月22日完成。与本公告日，所有稳定价格行动经已终止，稳定价格操作人于稳定价格期间结束前不会进行进一步的稳定价格行动。
教育培训行业通行的销售方式柠智都尝试过：地推、周边社区推广、电梯广告，时下流行的抖音和微信等线上渠道也投放过，不过，整体的转化效率和宣传效果并没有达到理想状态。
据港交所文件显示，网易已通过港交所上市聆讯。各方媒体传闻已久的网易申请在港交所上市落下实锤。网易提交给港交所的聆讯后资料集刊载了网易CEO丁磊的致股东信《相信热爱的力量》。
和网易云音乐一样，“音街”的诞生源于一群音乐热爱者的心声。七年前，网易云音乐CEO朱一闻就曾发现两个问题：他听过一些小众的、没有歌词的音乐，但再想找到这样的音乐却很难;其次，这样的小众音乐很难分享给其他人。
据网易发布公告显示，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股股份123. 00 港元。股票将于 2020 年 6 月 11 日在香港联交所主板以股份代号 9999 开始交易。
据36氪报道，知情人士表示，网易公司CEO丁磊近期即将开启直播，为网易严选带货，时间最快可能会在下周。目前，网易正与头部短视频平台快手、抖音等平台洽谈合作中。
根据路透社等媒体报道，继去年阿里巴巴回归港交所之后，诸如网易等几家在美上市的企业也计划回港上市。 6 月 2 日，网易正式启动招股，拟发行1. 71 亿股股份，预计发行价不高于 126 元港元/股，按每手 100 股计入场费达12726. 97 元，新一波港股打新潮又将来袭。除此之外，根据路透社报道，京东也计划将于 6 月初启动招股， 6 月 18 日挂牌上市，还有百度、携程等多只互联网巨头即将回港，中概股回港二次上市潮流已成大势。国内互?
0120 年前，网易在美国纳斯达克挂牌上市，是第一批登陆美股市场的互联网中概股；今天，网易公司创始人兼首席执行官丁磊完成“云敲锣”， 将“网易”这个久经时间考验的品牌正式带回中国。丁磊表示：“在香港上市是网易全新的起点。立足于这个更了解网易、网易也更了解的市场，通过持续网聚人的力量、网聚热爱的力量、网聚创新的力量，我们可以为广大用户带来更多的价值。”谈及与 20 年前上市时心境的不同，丁磊分享到，我们比以前