视频字体哪里下载？视频创作者商业字体下载推荐

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视频字体哪里下载？视频创作者商业字体下载推荐

2020-07-06 09:07 · 稿源：站长之家

如今有不少视频制作者，都想要让自己的视频内容更加丰富，其中一个方法就是在视频中使用丰富多样的字体。面对众多传统字体，很多人表示都不满意，如何在如此多的字体中要怎么快速找到适合自己的字体，又可以避免遇到官司困扰呢，这里来教大家通过字体超市获得授权字体的方法。

字体

如何通过字体超市获得授权字体

1、字体超市（font.cn）内包含了众多商业授权字体，除了常见的隶书、楷体、黑体等字体外，还加入了众多卡通可爱、软萌、简约风等现代风格的字体，对于创作者来说可选择的范围十分广。

2、进入字体超市官网（font.cn），按照自己喜欢的风格筛选找到喜欢的字体。

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3、找到想要的字体之后，点击右下角的立即购买按钮。如果该字体属于免费的，则可以直接下载。如果你想要其他更加独特的字体，则可能需要付费下载。

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4、付费下载的字体在点击立即购买后，会弹出微信支付的二维码，在扫码支付后即可进行下载，并且你购买的字体将记录到账号中。

5、其实除了视频创作者之外，还有很多新媒体、漫画作者、淘宝店主等，在很多作品、商品中都经常会使用到大量的字体，字体超市网站所涵盖的字体量十分丰富，对于这些用户来说，基本上可以满足要求，并且仅需付费一次即可永久使用，相对创作带来的收益，字体的支出算是非常划算。

如果想要在自己的作品或者商品页面增加更多好看的字体，那么推荐字体超市（font.cn）这个平台来找到适合自己的字体，同时还可以避免侵权的风险。

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