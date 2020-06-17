自如回应上市传闻：没有上市时间表

近日，王自如刚刚直播带货完华为P40，又有消息说他要带货当贝智能投影和电视盒子。据说会在14、 15 号京东直播，当贝旗下的当贝投影仪F1 与当贝超级盒子B1。如果不结合上下文，这件事似乎就会淹没在茫茫带货潮流中不足为奇了。但其实大有故事可讲。自从 2014 年罗永浩和王自如直播对峙之后，二人总是好巧不巧的有相同的行程，用饭圈的话来说，他俩算是“锁”了。几年战线拉到了现在，吃瓜也吃到了现在。再说直播业，随着直播业的欣