自如回应上市传闻：没有上市时间表

据新京报报道，今日，针对“自如启动上市”的传闻，自如相关负责人回应称：“目前没有上市时间表。”
据新京报报道，今日，针对“自如启动上市”的传闻，自如相关负责人回应称：“目前没有上市时间表。”
王自如，ZEALER(载乐网络科技)创始人 ，1988年生于黑龙江省齐齐哈尔市，毕业于西安翻译学院，后就读于香港理工大学。
随着物质水平的不断提高，越来越多的消费者开始追求高品质租住生活。健康，安全开始成为租客们讨论永恒的话题。为满足消费者的租住新需求，深圳自如在业内首次启用“无醛板”并装配有智能新风设备，打造了“深呼吸2.0系列房源。以标本兼治为目标，深圳自如历时1年，联合8家专业研究机构，进行972次实验，启用2252个监测点，实现房源的全面升级，打造深呼吸2.0系统。深圳自如认真对待每一次深呼吸地板方面，“无醛板”和无醛添加石?
全新林肯冒险家Corsair完美诠释了林肯“静谧之旅”产品设计理念，以标配50项豪华配置展现出“豪”不妥协的产品内涵，更通过全面的智能互联科技伴您勇敢去开创一片属于自己的天地。真 “无钥匙”进入 手机助你睿智出行全新林肯冒险家Corsair配备的Phone As A Key“智能手机钥匙”功能让车主彻底告别实体车钥匙，驾乘“智享健康头等舱”出行更加睿智从容。该功能可以在“林肯之道”APP上激活后使用，无需携带实体车钥匙，即可通过手?
成都自如租房为满足毕业生租住需求，现推出2020年第八季海燕计划。成都自如租房海燕计划为2020年毕业生专享。应届毕业生只需通过成都自如租房海燕认证就可以获取专属海燕权益。八年来，海燕计划惠及了一批又一批学子，切实为毕业生缓解了租房压力。成都自如租房，安心租住2020年第八季成都自如租房海燕计划为毕业生准备了三大福利。福利一：租房0押金。现行房屋租赁市场中，押一付一，押一付三已成为常态，押金制度无疑给初出校门?
2020年应届毕业生的校园生活结束的措不及防。由于疫情，这届毕业生的找工作和租房压力陡增。为拯救超难毕业生，深圳自如“海燕计划“推出了夯实福利。对于应届毕业生来说，直接、方便、一步到位的租到房子，深圳自如的”海燕计划”还是很值得考虑的。深圳自如“海燕计划“押一付三、季付等词是传统租房中较为常见的专有名词。这对于还没有赚到第一桶金的应届毕业生显然是不小的压力。为了减轻毕业生的租房压力，自如推出了“海燕计
近日，王自如刚刚直播带货完华为P40，又有消息说他要带货当贝智能投影和电视盒子。据说会在14、 15 号京东直播，当贝旗下的当贝投影仪F1 与当贝超级盒子B1。如果不结合上下文，这件事似乎就会淹没在茫茫带货潮流中不足为奇了。但其实大有故事可讲。自从 2014 年罗永浩和王自如直播对峙之后，二人总是好巧不巧的有相同的行程，用饭圈的话来说，他俩算是“锁”了。几年战线拉到了现在，吃瓜也吃到了现在。再说直播业，随着直播业的欣
自2013年起，自如为帮助毕业生解决租房难题，率先推出海燕计划。8年来，自如海燕计划累计惠及919092位毕业生，受到广大毕业生的青睐。随着2020年毕业季的到来，武汉自如租房海燕计划第八季也正式启动。武汉自如租房，安全房源放心住武汉自如租房海燕计划旨在帮助应届毕业生缓解租房压力，让毕业生在全力找工作的同时无后顾之忧。2020年毕业季，武汉自如租房海燕计划给毕业生送上超值租房福利：0押金，月付，还送50元搬家券。武汉自
北京自如租房是一家提供高品质租住产品与生活服务的科技公司。如今自如旗下拥有租住产品包括自如友家、自如整租、业主整租、自如豪宅、自如寓、自如驿等租住产品。同时为用户提供保洁、搬家、维修等服务。北京自如租房规范化、透明化的服务标准，有效提升了消费者租住体验。北京自如租房创享品质生活为了塑造环保健康的租住环境，在2019年，自如推出了“深呼吸2.0”标准，这套系统方案研发历时超一年、联合8家专业机构、经过近千次
直播带货已经成了当下最热风口，各种达人明星纷纷上阵直播卖货，从化妆品、衣服到食品、日用品、家居用品不一而足，也有不少人尝试带货3C类的智能科技产品，但是战果显著的却不多，销售额高的品类还是一些单价较低的快消品类。而真正在3C科技产品这一块带货成功的当属科技达人王自如莫属，此前更是创下华为手机单场销售额破亿的记录。王自如是目前国内数码行业知名的自媒体评论人，许多小米手机，苹果手机的深度测评也出自王自如?
摆地摊、直播卖货成了最近一段时间火热的话题。正巧又到了 618 尾声，不管是全职主播还是KOL等其他明星大V纷纷出来站台带货，生怕错过了这波风口。就在 6 月 14 日，ZEALER创始人&CEO，科技数码第一IP王自如在自己的直播间继续进行着 618 期间的“直播长跑”。期间展示的一台当贝投影F1 着实吸引住了人们的眼球。这款当贝投影F1 是当贝首款家用投影仪产品，目前在京东销量已超30000，好评率高达98%!当贝投影F1 配备了旗舰级处理器?
伴随着租客对租住生活质量的需求爆发，近几年来，以杭州自如为代表的长租平台以省心、品质等特点成为租赁市场中的新兴力量。杭州自如在产品方面的不断升级，满足了租客的多元化需求。自如友家是自如推出的第一款租住产品，从 2011 年至 2019 年期间完成了从1. 0 到5. 0 的进化。在 2020 年，杭州自如将覆盖自如友家、自如整租、自如驿、自如寓等多元化租住产品，以及自如保洁、自如搬家、自如家修等全面而专业的生活服务，进一步构
隔离病毒，却不隔离爱；减少接触，却不降低服务质量。疫情期间，为减少接触并保证服务质量，南京自如推出了线上“ 0 接触”找房服务。租客足不出户，便可完成找房，看房，签约等一系列流程。南京自如足不出户视频看房“ 0 接触”找房之一：在线咨询，匹配房源。如今房源千千万万，租客想在短时间内找到满意的房源犹如大海捞针。消费者在众多房源中做出筛选，耗费大量的时间和精力，却也未必能找到心仪的房子。南京自如推出的“ 0 ?
天津自如是一家提供高品质租住产品与生活服务的科技公司，自成立以来一直在不断的努力，脚踏实地铸造好口碑。自从疫情爆发以来，天津自如一直把各项安全保障工作作为第一要务，积极落实政府要求做好防疫管理，将街道、社区的防疫宣传和报备要求第一时间传达给自如客。同时自如及时的推出了多项举措，助力租客可以租住更安心。天津自如推出四项租房权益现在疫情已经好转，各行各业也逐渐复工。但疫情尚未退去，还不能放松，近日天津
南京自如是一家提供高品质租住产品与生活服务的科技公司。通过科技互联网的广泛应用，自如不断提供更便捷、更智慧、更高效的居住体验，让租住生活变的更美好。如今自如旗下拥有包括自如友家、自如整租、自如豪宅等多元化租住产品。同时为租客提供多样化、高品质的租期服务，如自如保洁、自如搬家、自如维修等服务。南京自如创享品质生活前段时间，《中国消费者报》发布了《2020消费者信赖的长租平台满意度报告》，其中自如以综合租
随着武汉解封，返汉复工人员逐渐增多，武汉租房市场回暖。武汉自如为助力武汉青年返汉复工特别推出了签约立减500元、信用免押金、毕业生专享月付0押金等租房福利。疫情期间，武汉自如为保障租客安全返程，适时推出了多项举措，包括针对武汉自如客的2月3月房租减免、为符合相应条件的租客提供短续优惠、无责退租、临时安置房源、按时为业主支付租金等。武汉自如租房福利虽然武汉已经解封，但防“疫”意识不能减。为了助力租客复工住
今日，京东表示，格力电器董事长董明珠将于明日20点现身京东直播间，联手科技评测达人王自如同框直播。
疫情以来，深圳自如一方面及时响应政府号召，积极落实一系列管理措施，保障租客及房源安全，另一方面适时推出各项优惠举措，减轻自如客生活负担，获得了众多租客点赞。前段时间是返程高峰期，为了更好的安置返程的租客，深圳自如通过在线问卷、建立租客风险等级、追踪回访等举措，用心迎接每一位自如客安心回家。深圳自如坚持做有品质的产品2月20日如同往常一样是一个普通的周四，深圳自如管家常伟在家庭群里看到有位女租客反馈客?
南京自如是一家提供高品质居住产品与生活服务的科技公司。自成立以来，南京自如不断推出高品质租住产品，满足全生命周期租住需求。除了高品质房源以外，为提升服务水平，自如推出了“BSH心服务”体系。南京自如多样化、高品质租期服务已经形成了规范化、透明化的服务标准，有效提升消费者租住体验。南京自如打造高品质租住产品自如旗下拥有自如友家、自如整租、业主直租、自如豪宅、自如寓等、自如驿等租住产品。同时为用户提供保?
疫情期间，杭州自如作为长租行业的头部代表，率先响应政府号召，积极落实一系列管理措施。一直以来杭州自如把各项安全保障工作作为第一要务，用心安置好每一位自如客，得到了众多自如客的好评。近期，疫情已经大幅度好转，但疫情还没有完全退去，为了自如客可以安心租房，杭州自如推出了四月权益。三重保障，守护杭州自如客安全看房在四月，租客可以选择VR视频线上找房、看房、签约、支付，“0接触”租房更安全。租客也可以选择线?
北京自如寓是自如旗下的城市独栋高品质青年公寓，致力于打造连接中国新青年生活与梦想的智能社区。全社区实行统一专业化运营管理，同时为自如客提供优越的租房O2O体验，并引入Z+生活圈多元化业态，为租客打造高品质的智慧社区生活。近期，为给租客创造健康安全的居住环境，北京自如寓发布了自如寓防疫举措告知书，保证全面做好各项防护措施。北京自如寓发布防疫举措告知书为了给自如客创造健康安全的租住环境，北京自如将在每日 9