百草味与HEY MAET合作推出“龙腾粽”系列人造肉粽

作为喝茶人来说，很多人都想买好茶，喝好茶，但却苦于没有专业知识，而且各种茶的品质又不一样，常常把自己弄得晕头转向。其实一杯好茶的背后，透露了从种植茶树、采收茶菁、冲泡茶叶……每一个环节都用最细腻的态度处理。近年来，在市场上备受消费者欢迎的小罐茶，一直坚持走“精品”路线，以高标准，高品质著称。那么符合高标准，高品质的好茶是什么样的呢？好茶标准，如同茶道世界的多元面向，怎样才叫好，每个人的定义自然也就