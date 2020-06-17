百草味与HEY MAET合作推出“龙腾粽”系列人造肉粽

近日，百草味推出端午“龙腾粽”系列产品，人造肉粽肉馅选用非转基因大豆组织蛋白，使用甜菜红、豌豆纤维等材料，模仿真肉的形态及口感。据悉，“龙腾粽”是百草味与人造肉公司HEY MAET的合作产品。
“现阶段我家宝贝每年花费在8w左右，包括买衣服、玩具、健康零食、以及上早教班和出去玩等等......”这是上海 80 后白领许莉的学龄前宝贝的年度开支。有了孩子后，她表示，一切都想给孩子最好的，所以在为孩子花钱这件事上从来没含糊过，而孩子也是自己赚钱动力。
据外媒报道，百胜中国(Yum China)周一确认，将从 6 月 3 日开始，在中国地区的快餐门店，全面推广Beyond Meat公司的植物原料人造肉。
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。食客知味是当前百家号中的认证大v普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列203279名，美食分类排名位列6956名，领先了81.8%的百家号。 食客知味百家号概况 食客知味的简介为唯有美食不可辜负，每天一菜，吃货养成记，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过0篇的游戏内容
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。失恋的狗尾巴草是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列233011名，娱乐分类排名位列62215名，领先了79.1%的百家号。 失恋的狗尾巴草百家号概况 失恋的狗尾巴草的简介为一个专注娱乐圈大事小情的自媒体，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过12篇的游?
前不久，微博网友@韩云风雷 上传了一段快手主播“大胃王红姐”的吃播视频，视频中，“红姐”用手抓起食物狼吞虎咽。有网友评论：为了博眼球炒人气，什么都敢吃。“大胃王红姐”是快手上的一位吃播主播，在平台上拥有 1351 万粉丝。
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。乐花乐草是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列276488名，家居分类排名位列5742名，领先了75.2%的百家号。 乐花乐草百家号概况 乐花乐草的简介为热爱花花草草，热爱生活细节，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过14篇的游戏内容，最近该作者创作的
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。仙女味的雨妹儿是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列765577名，娱乐分类排名位列197399名，领先了31.5%的百家号。 仙女味的雨妹儿百家号概况 仙女味的雨妹儿的简介为每天更最新的资讯信息做一个懂得生活的人，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过
今日，喜茶宣布，联合星期零(STARFIELD)推出植物肉汉堡， 5 月 18 日全国起售。
作为喝茶人来说，很多人都想买好茶，喝好茶，但却苦于没有专业知识，而且各种茶的品质又不一样，常常把自己弄得晕头转向。其实一杯好茶的背后，透露了从种植茶树、采收茶菁、冲泡茶叶……每一个环节都用最细腻的态度处理。近年来，在市场上备受消费者欢迎的小罐茶，一直坚持走“精品”路线，以高标准，高品质著称。那么符合高标准，高品质的好茶是什么样的呢？好茶标准，如同茶道世界的多元面向，怎样才叫好，每个人的定义自然也就
6月10日，米家智能窗帘在小米商城开启众筹，原价799元，众筹价699元。截至目前，已有1.4万人参与众筹，总金额超360万元。距离众筹结束还有4天，大家可在小米商城APP或小米Lite小程序中参与众筹
草动营销小程序商城与国内著名“主板零食第一股”来伊份成功牵手。此次合作将充分发挥双方各自的优势，利用草动小程序，玩转私域流量，达成用户引流与裂变。草动营销，将携手来伊份集团，展望未来，以“中国品牌、世界制造、全球共享”为发展战略，继续把握消费升级趋势，以导购为中心的私域流量经营，不断提升会员、商品和渠道的数字化水平和智慧化水平，持续实现线下连锁门店+线上小程序微商城卖货的互联互通，强化社群营销，盘?
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。五味元素是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为1，综合排名位列968804名，社会分类排名位列109290名，领先了13.3%的百家号。 五味元素百家号概况 五味元素的简介为探寻人生真谛，收获精彩人生！，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过0篇的游戏内容，最近该作者创?
众所周知，上个月五菱发布了全新车标——银标。按照官方的说法，红标将继续扎根中国，延续五菱传统造车理念；而银标将着眼于全球，是对全球多元的奋斗者文化的融合，助力开启五菱全球
CF在6月16日开启了一个最新的活动——百发百中，可以获得很多永久版的武器，一些小伙伴还不清楚百发百中这个活动的地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。游百里者是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为0，综合排名位列1066292名，社会分类排名位列146071名，领先了4.5%的百家号。 游百里者百家号概况 游百里者的简介为做一个纯粹的乐者，看多彩的世界，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过0篇的游戏内容，最近该作者?
6月16日消息，外媒援引知情人士透露的消息称，腾讯已经与拥有56.2%爱奇艺股权的百度就购买爱奇艺股份进行接洽，计划成为爱奇艺的最大股东。对此消息，百度方面回应不予置评。最新财报显示，爱奇艺2020年第一季总营收达76亿元人民币(约合11亿美元)，同比增长9%，但运营亏损仍然达到22亿元人民币（约合3.166亿美元）。根据易观千帆的数据显示，2019年9月国内综合视频app排行，日均使用时长上，爱奇艺和腾讯视频分居第一?
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