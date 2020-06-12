男子在多家酒店装摄像头偷拍获刑7个月 视频达30多G

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息：据福州市鼓楼区人民法院消息，2019年，福建福州一男子陈某以居住酒店的名义，在多家酒店安装窃听、窃照设备，偷拍视频达30多G，600多人受害。近日，福州鼓楼区法院以非法使用专用器材罪判处陈某有期徒刑7个月。

同时，法院认为陈某的行为侵害众多不特定公民的隐私权，应承担民事侵权责任，责令陈某删除本案中所有涉及侵犯他人隐私的照片及视频，以消除影响，并在国家级媒体上向社会公众公开赔礼道歉。

据悉，2019 年 4 月，陈某到福州就职，同年 5 月，其在浏览网页时无意间看到有卖针孔摄像设备的信息，因异地工作远离妻儿，业余时间空虚寂寞，在不良思想作祟下，动了偷窥别人私密生活的念头，于是在短短两个月内陆续从该网络交易平台上以每套设备一百余元的价格陆续购买了 4 套设备，包含储蓄卡、针孔摄像头、电源设置以及下载在手机终端的APP，并附带具体安装操作和使用说明书。

同年 7 月，陈某以居住酒店的名义堂而皇之地进入酒店房间，按照网页教程把摄像设备安装在房间内的空调管道上，调整摄像头对着房间床铺的位置便于拍摄。而后，他以相同的手段在多家酒店安装摄像设备。每当房间有人入驻，陈某便时时打开APP在线观看

2019 年 11 月，公安民警根据举报的线索将陈某一举抓获，当场从其身上查获安装监控视频、存储着偷拍视频和照片的手机及储存卡等物品。之后，在公安民警监督带领下，陈某将酒店内安装的非法设备一一拆除。