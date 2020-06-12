男子在多家酒店装摄像头偷拍获刑7个月 视频达30多G

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 偷拍最新资讯 > 正文

男子在多家酒店装摄像头偷拍获刑7个月 视频达30多G

2020-06-12 16:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息：据福州市鼓楼区人民法院消息，2019年，福建福州一男子陈某以居住酒店的名义，在多家酒店安装窃听、窃照设备，偷拍视频达30多G，600多人受害。近日，福州鼓楼区法院以非法使用专用器材罪判处陈某有期徒刑7个月。

同时，法院认为陈某的行为侵害众多不特定公民的隐私权，应承担民事侵权责任，责令陈某删除本案中所有涉及侵犯他人隐私的照片及视频，以消除影响，并在国家级媒体上向社会公众公开赔礼道歉。

vlog，相机，拍照

据悉，2019 年 4 月，陈某到福州就职，同年 5 月，其在浏览网页时无意间看到有卖针孔摄像设备的信息，因异地工作远离妻儿，业余时间空虚寂寞，在不良思想作祟下，动了偷窥别人私密生活的念头，于是在短短两个月内陆续从该网络交易平台上以每套设备一百余元的价格陆续购买了 4 套设备，包含储蓄卡、针孔摄像头、电源设置以及下载在手机终端的APP，并附带具体安装操作和使用说明书。

同年 7 月，陈某以居住酒店的名义堂而皇之地进入酒店房间，按照网页教程把摄像设备安装在房间内的空调管道上，调整摄像头对着房间床铺的位置便于拍摄。而后，他以相同的手段在多家酒店安装摄像设备。每当房间有人入驻，陈某便时时打开APP在线观看

2019 年 11 月，公安民警根据举报的线索将陈某一举抓获，当场从其身上查获安装监控视频、存储着偷拍视频和照片的手机及储存卡等物品。之后，在公安民警监督带领下，陈某将酒店内安装的非法设备一一拆除。

网友热搜:

钱小豪偷拍事件真实吗偷拍视频钱小豪偷拍事件是真是假偷拍神器摄像头试衣间偷拍偷拍裙底厦门大学偷拍事件海师大偷拍事件在线看乘客地铁上发现偷拍如厕偷拍
  • 相关推荐
关键词：

  • 传销App霸占榜首14天，刷视频就能“月入百万”？

    最近“地摊经济”带火了 1688 和拼多多，但点开 App Store 的排行榜，这些大厂居然被一个听都没听过的 App 挤了下去。

    直播带货 APP 地摊经济

  • 人人App疑遭全网下架 人人App为什么被下架

    近日苹果AppStore应用商店上已经无法搜索到人人APP，疑似已经被下架，而在多个安卓应用渠道同样也无法搜索和下载，提示为“该应用内部优化中，暂不提供下载”。那么人人APP为什么被下架，官方对此如何回应呢。

    人人 人人App 人人App下架

  • 蛋壳公寓App在苹果App Store重新上架

    目前，蛋壳公寓App已在苹果App Store重新上架，可正常下载使用。5 月 10 日，蛋壳公寓App在iOS商城下架，对此，蛋壳公寓方面表示，其他应用商城均正常。

    蛋壳公寓 苹果 APP

  • 即刻app恢复上架

    ​今日，下架近一年的社交app即刻宣布正式回归，已可下载。据悉，即刻本次上线的是即刻7. 0 版本，新增了额心情日记、足迹地图、头像弹一弹等功能。去年 7 月，即刻APP发文称，将进行技术升级，升级期间即刻App端和Web端暂时无法使用，升级完成后即刻会在第一时间通知大家。

    即刻 即刻app 社交

  • 即刻App回归现已恢复运营 即刻App安卓、iOS版下载地址

    即刻App现已恢复正常运营。即刻是一款基于兴趣的信息推送提醒工具，支持 iOS和Android 平台。用户可以通过即刻关注自己感兴趣的人物、资讯和事件，即刻会跟踪相应的动态，并通过推送通知让用户及时获取自己关心的信息。

    即刻App回归 即刻回归 即刻恢复运营

  • 即刻App回归恢复运营 即刻App安卓、iOS版最新版下载地址

    ​即刻App现已恢复正常运营。即刻方面宣布，即刻App恢复上线。全新上线的是即刻7.0，相较上一个版本，主要新增功能包括：心情日记、足迹地图、头像弹一弹。

    即刻App回归 即刻App恢复运营

  • 是我站的不够高吗？不！是你还没用伊对App

    娱乐圈总是不乏金句玩梗，今年的创造营 2020 就诞生了一位新的金句王。陈卓璇在发表排位感言的时候，感叹自己至今没有拍摄过中插商务广告，现场喊话赞助商们“是我站的不够高吗?”话音未落，现场选手导师纷纷露出”可真敢说啊”的诧异表情。面对这番 “璇言璇语”，众人看法不一，一时之间引起网友热议。现代社会，提倡“想要什么，就要为自己争取”的态度，事业如是，感情生活亦然。有的时候你觉得你已经很努力的在拓展社交圈了，

    是我站的不够高吗 伊对App

  • 淘宝App新增“小时达”服务

    近日，部分淘宝用户发现，在淘宝App搜索部分关键词时，搜索结果页会出现“小时达”频道，用户购买后，商品在 1 小时内送上门。对此，淘宝方面表示，目前没有更多可透露的信息。

    淘宝 淘宝App

  • 得物APP——打开潮流大门的钥匙

    作为新时代的消费主力军，无论在消费喜好、地域购买力还是消费理念上， 95 后都呈现出与众不同的一面，特别是对社交价值诉求的凸显，让 95 后俨然成长为“种草领导者”。比起传统的品牌营销需要经历从知晓到接受再到购买的漫长过程，“种草”借助社交裂变的效果，去掉了从认知再决定购买的时间差，引导消费者迅速种草和拔草，提高了购买效率。而随着李佳琪、李子柒、薇娅、范冰冰、欧阳娜娜等网红明星纷纷加入“种草”行列，更是将

    得物APP

  • 手机APP频繁自启动搜集隐私 央视曝光APP偷窥用户隐私

    日前有网友反映，自己的手机升级系统后，增加了App隐私记录功能，而这项功能可以记录手机上安装的App访问个人信息的过程。据央视新闻报道，近日网友小刘反映，自己手机升级系统后，发现手机上安装的很多App存在频繁自启动，访问、读取手机信息的现象。

    手机APP频繁自启动搜集隐私 央视曝光APP偷窥用户隐私

  • 西五街APP荣获2020中国金指尖“最佳创新娱乐app”奖

    5 月 29 日，西五街APP受邀参加了由艾媒咨询主办的“ 2020 全球未来科技大会”春季线上峰会，并荣获大会颁发的“ 2020 中国金指尖——最佳创新娱乐app”大奖。 据悉，“全球未来科技大会”是艾媒咨询打造的行业品牌活动。在疫情影响的新形势下，今年的大会首次采用网络直播的形式进行，大会以“科技向春?万物复兴”为主题，聚焦在线教育、在线办公、在线医疗、人脸技术、云计算、机器人等前沿领域，在为期两晚的峰会里，共有 11 ?

    西五街APP

  • 即刻App恢复上线 推出7.0版本

    DoNews 6月10日消息（记者 刘文轩）即刻app去年7月宣布由于进行“技术升级”而无法使用，如今终于“升级”完毕了。即刻宣布它的7.0版将在6月10日中午正式恢复上线。相比上一个版本，即刻7.0新增了“心情日记”“足迹地图”“头像弹一弹”功能，增强互动性。广东省公安机关开展2019年第二季度超范围收集用户信息app清理整治工作名单，即刻也包含在内，名单发布一星期后，即刻官方发布“暂停服务”公告。不久后，即刻app在中国的Andr

    即刻

  • 好分期APP帮助用户轻松应对压力

    在线购物平台越来越多，为了提高消费者的关注度，许多购物方式纷纷进行了优化和升级，进一步提升消费者的用户体验。作为北京微财科技有限公司旗下的一款针对年轻互联网消费人群搭建的线上分期购物、现金借款等一体化的APP——好分期，也顺势加入到了分期消费的行列中来。好分期作为互联网分期消费的佼佼者，为大家提供了便捷的分期购物商城，板块分类清晰有条理，手机通讯、黄金腕表、电脑数码、美妆护肤、家用电器...... 10 大分?

    好分期APP

  • 即刻App回归，消失的这一年，它都干了什么？

    今天，消失了一年的“即刻”App重新上线运营，不少用户直呼：爷的青春回来了!更有老用户激动到在App的动态广场举行抽奖。

    即刻App 即刻App回归 社交

  • 即刻app恢复上架 此前下架近一年

    今日，下架近一年的社交app即刻宣布即刻APP正式回归，已可下载。据悉，即刻本次上线的是即刻7.0版本，新增了额心情日记、足迹地图、头像弹一弹等功能。

    即刻 即刻app app

  • 滴滴App新增“货运”业务 入局货运市场

    今日，滴滴出行App在顶部新增了“货运”一栏，同时，滴滴还上线了“开城打call进行时”活动，目前，杭州、成都、南京、上海、郑州、北京、广州、重庆、天津、深圳等十城的用户可参与，用户为其中一个城市投票，即可获得一张货运立减券。

    滴滴 货运 App

  • 排名超百度，这个搜索APP什么来头？

    搜索引擎行业风云变幻，各路人马登场亮相。今年 3 月，华为针对海外市场的搜索引擎HUAWEI Search开始内测。与此同时，经过半年多的测试，脱胎于网页版的头条搜索也上线了自己的APP。

    搜索 阿里巴巴 夸克搜索

  • 万兴科技数字创意家族再获突破：首发面向5G时代的视频剪辑APP

    近日，万兴科技（300624.SZ）数字创意家族再“添丁”。5月18日，在荣耀智慧生活新品发布会上，荣耀重磅发布了年轻人的创造力工具——全球首款同时支持5G和WiFi6的平板电脑荣耀平板V6。同时，万兴科技牵手荣耀首发平板端万兴喵影APP，万兴科技数字创意家族进一步扩大。 此前，万兴科技数字创意家族已囊括视频剪辑软件Filmora/FilmoraPro、视频编辑移动应用软件FilmoraGo、资源商城Filmstock、万能影音转换及播放软件Video Converte

    万兴科技 5G时代 视频剪辑APP

  • 无卡上网 - 多多流量宝App黑科技上网

    移动互联网时代，一部手机在手，走遍天下不愁。移动网络无处不在，从3G、4G再到即将来临的5G时代，国内的通讯服务在不断进化，用户对流量的需求也不断上升，基于各大应用的流量消耗业务一直保持增长。然而通讯服务，尤其从运营商处订购手机流量的服务仍然存在一些不便捷性。基于eSIM核心技术，「RedteaGO - 多多流量宝」App轻松实现无卡上网，做任务换流量，从为用户提供应急、免费、低价流量套餐开始，打开流量订购服务的新姿势，

    无卡上网 流量宝

  • 倾情推荐靠谱租房app——口碑良好的巴乐兔租房

    租过房的人应该知道租房的麻烦程度：找房源、看房子、做对比、搬家等等，一系列的事情围绕着租房，想要租到好房必须得花心思。所以，在租房之前，选择一个好的app是至关重要的。因为它能够帮你节省很多时间与金钱，比如筛选虚假房源信息的时间，免掉中介费等福利。在此，小编要向大家推荐这样一款好用的租房app——那就是巴乐兔租房。以下是小编推荐的理由，大家可以自行对比：海量房源 真实可靠租房本就费心费力了，如果线下看房?

    巴乐兔 巴乐兔租房
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM