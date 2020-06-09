维密英国公司将进入破产清算 此前维密宣布将永久关闭250家店

最新消息，历经 7 个月的申请、谈判、投票和法院确认，贾跃亭的个人破产重组终于获得了美国法院的最终确认和通过。这意味着，贾跃亭个人破产重组正式进入生效流程，有望在 6 月初正式生效，这也意味着FF公司融资最大的障碍得以解除，FF中美双主场策略也进入了实质推进阶段。