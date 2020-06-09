维密英国公司将进入破产清算 此前维密宣布将永久关闭250家店

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 动态 > 维密最新资讯 > 正文

维密英国公司将进入破产清算 此前维密宣布将永久关闭250家店

2020-06-09 11:44 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日 消息：据外媒报道，维多利亚的秘密英国公司即将进入破产清算。接受委托的德勤会计师事务所表示，将帮助维密英国公司进行投资重组、调整租赁条款，并为其寻找潜在买家。

关闭，倒闭

据悉，维密在英国开设了25家门店，疫情以来所有门店都处于关闭状态。

此前，数据显示，维密母公司L Brands 本年第一季度销售额下跌了37%，已经是连续第三季度亏损。

同时，L Brands日前宣布，Victoria’s Secret 将在 2020 年关闭在美国和加拿大的 250 家分店。

网友热搜:

奚梦瑶维密走秀摔跤视频维密天使杜晨王思聪维密朋友圈维密内衣秀奚梦瑶维密走秀图片奚梦瑶有几对维密翅膀维密秀奚梦瑶维密秀后出席维密秀十大天使维密秀是干嘛的
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM