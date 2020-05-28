打造新基建样本！招商局与阿里蚂蚁欲将中国最大港口集团搬上区块链

在区块链被正式定为新基建之一之后，中国最大港口集团招商局港口或成为首个吃螃蟹者，而其合作方也瞄准了拥有全球区块链专利第一的阿里和蚂蚁集团。

5 月 28 日消息，招商局港口集团股份有限公司与阿里巴巴集团、蚂蚁集团签署战略合作框架协议。三方在北京、香港、深圳、杭州四地通过蚂蚁区块链首创的智能合同完成了一次“链上签约”，虽然全程“无接触”，但通过技术确保了合同签署后无法被篡改、也不会丢失。

根据合作，三方将共同促进港口产业与数字技术的深度融合，把招商局港口打造成全球首个基于区块链的数字港口开放协作网络。这意味着，港口及港口上下游涉及的贸易、物流产业多方参与者将共同迈进数字化新征程，而引入蚂蚁区块链也将为这张数字网络建设信任的商业基石。

△ 招商港口、阿里巴巴、蚂蚁集团三方在京港深杭四地通过“链签约”形式签署战略合作框架协议

根据协议，此次合作将整合各方优势，结合港口的业务场景，建立新的贸易物流+金融的业务联盟。通过蚂蚁区块链技术打通港口业务全链路，重构港口贸易和物流多方协作体系。

港口是连接国际贸易和物流产业链的核心节点，上下游涉及买方、卖方、物流、海关、税务、银行保险等众多协作方，数据共享需求大、节点互信成本高，多方协同难度高。蚂蚁区块链技术将成为其中最重要的连接，重构以港口为核心的多方贸易协作体系，推动港口业务模式快速创新升级。

这一样本在招商局港口打造更具标杆价值。据悉，招局局港口是中国最大公共码头运营商，在全球 26 个国家和地区布局了 50 个港口，集装箱吞吐量超 1 亿TEU，承担着支撑全球贸易的关键性角色。

招商局集团总经理胡建华表示，招商港口与阿里巴巴、蚂蚁集团将共同构建开放互联的数字化港口物流生态圈，提供港口物流整体解决方案，以一流的管理和技术为物流链、供应链和产业链提供一流的平台服务，赋能传统贸易和港口物流。

△ 蚂蚁集团董事长井贤栋：区块链距离大爆炸奇点已不遥远

蚂蚁集团董事长井贤栋表示，希望这次合作成为中国港口数字化升级的里程碑。区块链将是重塑国际贸易和物流的关键基础设施。国际贸易涉及买方、卖方、物流、海关、税务、银行保险等等众多协作方，蚂蚁区块链技术作为重构多方协作的引擎，会是最佳的解决方案。

蚂蚁集团在区块链业务布局上全球领先，其区块链专利申请数量排名连续三年蝉联全球第一，在交易性能、隐私保护、跨链互联等关键技术领域多有突破，并在商品溯源、司法、版权、公益、供应链金融、资产证券化、电子票据等 50 个多场景实现规模化商用。

井贤栋指出，在当下的这个数字化浪潮中，区块链技术将会扮演非常关键的角色。人工智能、云计算是生产力的技术，区块链是重塑生产关系的技术。区块链重构多方协作和信任体系，我们相信这是从“信息互联网”走向“价值互联网”的关键桥梁。