百度：3、4月清理百家号违规文章5700余篇

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息：昨日，百度公布了 3 月、 4 月信息安全综合治理月报，报告显示，在 2020 年 3 月、 4 月两个月的时间内，百度利用人工智能技术挖掘打击淫秽色情、赌博等相关有害信息共83. 8 亿余条;通过人工巡查打击淫秽色情、侵权等相关有害信息1012. 3 万余条。

在网络营销方面，百度在 3 月和 4 月共打击医疗变体词(不法分子为躲避监管，对相关搜索词进行字体替换/顺序改变等) 5100 万个，拒绝不合规广告数量5. 92 亿条。 2020 年以来，百度已累计打击医疗变体词 6700 万个，拒绝不合规广告总量达到7. 81 亿条。

其中，百度搜索方面，百度通过机器挖掘和人工巡查等手段，共清理 60 余亿条以危害社会安全等违法类为主的有害信息，其中人工清理包括黄赌毒等在内的搜索词共 151646 组，清理有害链接 192 余万条。

百度网盘方面，百度通过机器挖掘和人工巡查等手段共清理色情及违法等有害文件5. 3 万余个，封禁违规账号6. 5 万余个清理链接 640 万余条。

百家号方面，百度通过机器挖掘和人工巡查等手段共清理16. 2 万余条以低俗、违法、作弊广告等为主的有害信息，其中清理违规文章 5700 余篇。