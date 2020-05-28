拯救“选择困难综合症”！这家网站让你不再纠结“看什么”

站长之家注：VUniverse是一个流媒体聚合平台，该平台致力于解决用户“看什么”的问题。

虽然现在的流媒体服务很多，但事实上大部分用户都有“选择困难综合症”。根据尼尔森的说法， 18 岁到 34 岁的成年人每天花超过 9 分钟的时间来浏览选择。随着新推出的平台越来越多，用户在选择上变得更加纠结。

去年秋天，Apple TV Plus和Disney Plus接连推出，“美版抖音”Quibi、环球旗下流媒体Peacock也接连亮相，就连HBO Max也将于下周加入战局。

由于流媒体平台的数量过多，导致像Reelgood和Watchworthy这样的流媒体聚合网站成为用户观看视频的选择，尽管目前还没有一家成为主流。

而现在，该领域有了一个新的参与者——VUniverse，它的目标是成为用户的首选聚合器。

VUniverse被称为是“流媒体服务的补充”，它让人们能够清晰地了解哪些节目和电影在哪里播放，并为用户下一步的观看提供有根据的建议。

VUniverse首席执行官Evelyn Watters(沃特斯)表示：“市场上确实有这种需求。现在科技都已经这么发达了，为什么我每晚还要花 20 分钟来寻找值得看的东西?”

据了解，沃特斯和她的姐姐Monica Brady是金预告片奖的创意提出者。该奖项创立于 1999 年，有着“预告片奥斯卡”之称，旨在表彰在电影工业营销领域取得突出成就的影视预告片和海报作品。 2011 年，他们试图将VUniverse的“前辈”每日预告片打倒，该产品旨在根据用户的个人喜好提供预告片。然而这一想法因筹款问题而暂时搁置，直到流媒体平台的兴起。

“VUniverse的概念源于选择困难的挫败感”沃特斯说。

图片由VUniverse提供

像其他聚合器一样，VUniverse从主要播放器中提取数据，这些主要播放器包括奈飞(Netflix)，Hulu(NBC环球和迪士尼联合投资的视频网站)，Disney Plus(迪士尼旗下视频流媒体服务)，Amazon Prime Video(亚马逊流媒体服务)，HBO和Apple TV Plus。(Quibi目前不包括在内。)

沃特斯认为，VUniverse的不同之处在于抓住了她所说的平台的“四大支柱”：实用功能、发现、组织和社区。

沃特斯表示：“我们的竞争对手只提供了其中的一两种服务。”对于社区来说，这将是一种信箱式的服务。组织就是一个IMDb(互联网电影资料库)。实用程序可能是Reelgood(视频搜索引擎)和JustWatch(流媒体指南)，它们旨在帮助人们在日益分散的流媒体环境中找到要观看的东西。这就是VUniverse的最大优势，它集合了多个竞争对手的服务于一身。

在 20 世纪福克斯(20th Century Fox)前首席数据官朱莉•里格(Julie Rieger)的领导下，VUniverse正依靠“专有算法、人工智能和人工管理的独特组合”，帮助提出更好的建议。

在注册过程中，VUniverse用户根据一系列问题创建一个喜好配置文件，从而为算法提供数据支持，当你使用流媒体服务时，算法会向你推荐你感兴趣的视频。

沃特斯表示：依赖于特定流媒体服务的算法无法让人满意，因为推荐仅限于该平台上的内容。在你所有的订阅中浏览推荐是一件痛苦的事。我们希望找到更好的办法，让算法能够更好地为人们服务。

图片由VUniverse提供

VUniverse诞生于选择困难的斗争中，但现在似乎在选择平台上有着同样的困扰。鉴于VUniverse的优势是人工智能和算法，因此，它面临的主要挑战在于如何吸引那些可能已经在其他聚合器上投入时间和数据的用户。

不过，沃特斯依然对VUniverse充满信心，凭借算法推荐，VUniverse能够帮助消费者找到自己真正想看的东西。

注：原文编译自fastcompany，原文标题《This startup thinks it’s cracked streaming TV’s ‘where’s what I want to watch?’ problem》

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