618大促在即，公众号、小程序流量主如何做好规划提升广告收益？

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息:年中618 大促活动的预热已在各大平台启动，商家们的流量竞争也日益激烈。商家们对于引流的强诉求，也带来了广告预算的持续上涨，这一增量将在 6 月 16 日至 18 日达到顶峰。

今天，微信广告助手官方给了公众号、小程序流量主几个建议参考，可以帮助他们在接下来一个月里释放更多流量，提升广告收益。





01

公众号

提前储备相关内容，释放更多流量

1. 增加文章数量提升广告总曝光

结合账号内容调性，储备与电商、 618 大促主题相关的文章内容，如夏日好物推荐、清凉单品特辑等，增加文章阅读场景购物氛围，获得更多广告曝光，提升用户购买欲。

增加单次推送的文章条数，拓展流量位。除电商相关的文章内容以外，还可以考虑增加精彩回顾、相关推荐等模块。

2. 适当精减内容，提升底部广告位曝光率

当文末出现与文章内容关联较低的图片(如签名档图片、关注二维码)时，可降低其高度，提升底部广告位曝光率。

文章内容适当控制篇幅、文风简洁凝练，提升用户阅读完成率及底部广告位曝光率。

3. 增加文中广告，进一步提升收入

开通文中广告，通过手动或智能插入1- 2 条广告，提升整体收入。

02

小程序

提前规划广告组合，开拓增量场景

小程序流量主可以根据自身页面场景属性，提前做好规划，对官方广告组件进行灵活组合，并在大促期间限时适当增加更多的广告接入场景，把握广告主增量预算。

1. 插屏广告组件

适合与用户流程页面切换、流程结束等场景充分结合，使广告展示更为自然。大促期间，可考虑在曝光量级相对更大的页面接入(如用户主流程首页)，提升广告曝光覆盖，同时控制一定观看次数，平衡用户体验。

2. Banner广告组件

特点是接入灵活度高。可选择在多个页面限时接入并尽量适配在首屏展示，提升曝光量。

3. 小程序视频广告组件

eCPM相较Banner广告组件更高。可考虑结合页面排版特性，在部分页面适当替换Banner广告组件，以及在留白空间较大的页面使用，丰富页面内容，同时增加广告曝光。

4. 激励式广告组件

与现有的用户激励、用户成长体系高度结合，流量主在大促期间可以通过以下四个限时小妙招，提高用户主动点击触发激励式广告的概率，提升广告曝光量。具体包括：

适当增加用户激励场景，提升广告曝光

与当前小程序内已有激励场景如每日任务、福利领取等充分结合，同时考虑在大促期间对部分热门内容添加“观看激励式广告解锁”功能。

升级激励内容，提升用户触发动力

大促期间，观看激励式广告可领取的双倍福利，可考虑升级为多倍福利。

强化触发入口文案，吸引用户注意力

入口文案需向用户做预期明确的引导，降低用户心理门槛，强调奖励吸引力，如“观看视频解锁限量折扣券”“观看视频热门壁纸免费下载”等。

前置激励场景展示入口，增加用户触发激励式广告几率

非首页出现的激励场景，可通过挂件形式设置激励触发入口，增加用户触发激励式广告的机会。

618 大促作为全年最重要的电商营销节点之一，广告主大力增投，带来更多的优质广告，期待各大流量主结合以上指引，在大促期间展露拳脚，将更多收益收入囊中。