文章目录 瑞幸回应摘牌

上海首个停用丰巢小区自建快递架

美团回应美团单车无法解锁

瑞幸回应摘牌

今日凌晨，针对纳斯达克发出的退市通知，瑞幸咖啡董事长陆正耀发布声明道歉称：“瑞幸咖啡事件造成的恶劣影响，我再次向广大投资人、全体瑞幸员工和客户诚挚道歉!基于对特委会调查的尊重，我从未就瑞幸咖啡事件回应过任何媒体对我个人的质疑，也因此让帮助我创业的朋友们背负了许多莫须有的罪名，我同时郑重的向他们表示诚挚的歉意”

陆正耀表示，纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市，出乎意料。自己的风格可能太激进，企业跑的太快，也导致很多问题，但绝不是以“概念做局”去欺骗投资人。创业以来，自己的钱几乎全部投入到了实体企业中，质押瑞幸咖啡股票所得资金，也全部用于支持旗下各个企业的经营发展，没有用于个人挥霍，更没有转移资产。如果瑞幸退市，面临的困难和压力必将继续加大，但不论怎样，自己都会倾尽全力维持门店运营，竭尽所能挽回股东损失。

4 月 2 日，瑞幸咖啡发布公告称，公司coo刘剑及其下属等 4 位管理人员，涉嫌财务数据造假，导致公司 2019 年第二季度到 2019 年第四季度虚增了 22 亿人民币销售额。

4 月 7 日，美股开盘前，瑞幸咖啡宣布停牌，等待更多消息披露。截至当时瑞幸咖啡股价报4. 39 美元，跌幅18.4%，总市值11. 11 亿美元。

上海首个停用丰巢小区自建快递架

昨日，上海首个停用丰巢快递柜的小区中环花苑发文称，将开设“中环花苑快递驿站”，作为丰巢快递柜和菜鸟驿站的补充。小区快递驿站的目的主要是为家中无人的业主提供代管服务，开放时间为： 5 月 20 日起试运行，每天7：00-21： 00 不限时间免费代管，专人看管。

4 月 30 日，丰巢宣布推出“会员服务”。普通用户可免费保管用户包裹 12 小时，超时后每 12 小时收取0. 5 元， 3 元封顶，节假日不计费。

随后，上海近 50 家小区的业委会发起讨论，表示将停用丰巢智能柜。

5 月 15 日，上海市邮政管理局表示，上海市邮政管理局和本市相关部门多方努力，积极协调丰巢公司与相关业委会、物业公司进行了沟通交流，各方站在保障人民群众基本用邮需求和美好用邮需要的角度，为畅通快递“最后一百米”服务和提供群众收件便利，基本上达成了一致意见，全面恢复快件箱正常运行。

美团回应美团单车无法解锁

昨日，针对“美团单车无法解锁”一事，美团方面回应称，已第一时间火速排查并修复，为了表达诚意，决定提前开启“追粉计划”：今早因扫码解锁受到影响的用户可享受 3 天免费骑行权益!相关权益将陆续发放至个人账户内，请关注短信通知。

昨日早间，有大量用户在社交媒体上反映称，美团系统出现了宕机的情况，APP页面显示“开锁失败，抱歉，服务暂时不可用，请稍后再试”。