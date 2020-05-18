荣耀路由3搭载自研芯片倍速升级 开启Wi-Fi 6+全民普及时代仅售219元

2020年5月18日，荣耀召开 #HONOR life# 荣耀智慧生活新品发布会，以#生活与你一起升级#为主题，重磅发布了荣耀智慧屏、荣耀MagicBook Pro等诸多荣耀智能新品。同时继荣耀30系列手机、最新发布的荣耀平板V6两款支持Wi-Fi 6+的终端设备之后，重磅推出了荣耀首款Wi-Fi 6+智能路由器——荣耀路由3。荣耀路由3作为荣耀路由的旗舰系列，性能全面提升，全方位提升连接力，售价219元，首销预订可享定金10元抵30优惠，成交价199元。

新款荣耀路由3配备凌霄双核1.2GHz CPU和自研凌霄Wi-Fi 芯片，内置两颗独立信号放大器，支持160MHz超大频宽;Wi-Fi 6+ 独有的动态窄频宽技术，让手机的功率谱密度最大提升6dB，实现信号多穿一堵墙。除此之外，荣耀路由3拥有全千兆网口，支持多路由Mesh组网，轻松实现居家大覆盖;在继承了荣耀路由系列诸多优秀特性，如双频优选、网口盲插、信道适时自动优化等的同时，新增了更多智能安全功能，如智能设备保险箱、Wi-Fi防暴力破解等。整体而言，荣耀路由3进行了软硬件全面的更新迭代，为用户带来焕然一新的智慧生活升级体验。

助力Wi-Fi 6+全民普及 搭载芯片级协同让网速翻倍

2020年是Wi-Fi 6普及元年，许多厂商都将推出Wi-Fi 6的产品。相比传统的Wi-Fi 5路由，荣耀路由3性能全面提升，带来四大优势：采用1024-QAM高阶调制、最大支持160MHz频宽，单流速度快近3倍;支持智能分频，多台设备并发连接，4倍容量提升，最多可同时接入128个设备;多设备并发，减少排队，时延降低2/3;终端设备按需唤醒，功耗降低30%。

最为重要的是，荣耀路由3在Wi-Fi 6的基础上，采用了独有的端到端的芯片协同技术，使得网速更快、穿墙更强，这也是Wi-Fi 6+的独特优势。其主要表现在：可满血支持160MHz超大频宽，相比友商80MHz频宽的Wi-Fi 6设备，理论速度提高一倍。荣耀路由3兼容Wi-Fi 5的终端设备，荣耀Wi-Fi 5旗舰手机连接时，速率可以提升60%+。在近距离极限吞吐测试中，连接荣耀路由3的荣耀Wi-Fi 5旗舰设备比连接Wi-Fi 5路由的速度快将近一倍;同时，受益于荣耀芯片协同技术，Wi-Fi 6+支持动态窄频宽技术，能在Wi-Fi信号弱的场景下自动调整频宽，最大提升6db发射功率，让手机的回传信号多穿一堵墙，大幅提升手机回传信号质量。

可以说，荣耀的Wi-Fi 6+无论是在上网速度方面，还是信号穿墙方面都做到了领先国内同级产品的水准。此外，升级后的Wi-Fi 6+不仅支持新标准Wi-Fi，更兼容旧标准，让用户免除后顾之忧，真正享受科技更新带来的网速福利。

满血配置疾速上网，多机畅联尽享荣耀速度激情

除支持Wi-Fi 6+外，荣耀路由3性能配置也极其强悍。搭载凌霄双核1.2GHz 处理器，算力高达6000 DMIPS，相比同类Wi-Fi 6产品算力仅有2720DMIPS，荣耀路由3实测吞吐速度更快，充分发挥Wi-Fi 6速度优势;荣耀路由3还支持1024-QAM和160MHz超大频宽工作模式，双频并发理论连接速率高达2976Mbps，在凌霄双核强劲加持下，连接5GHz频段实际下载速率可超过1Gbps，10秒钟即可下好一部高清电影。

同时，荣耀路由3搭载的自研凌霄双核处理器，不仅能够有效提升上网速度，更配备128MB大内存，实现智能调度、分工协同，有效降低负载，保障多设备连接不卡顿。除此之外，荣耀路由3的Wi-Fi 6智能分频特性可让多设备共享同一信道资源，并发数提升4倍。2.4GHz支持4个并发、5GHz支持16个并发，最高总接入设备数量可达128个。

用户在诸如边下载边浏览网页，或是边观看视频边游戏等常见多业务平行场景下，经常会遭遇网速卡顿、延迟高等情况，极度影响Wi-Fi使用体验。而荣耀路由3能够智能识别各种业务，并进行实时的业务优先级调度，使得高优先级业务优先转发，从而实现手游加速、网课加速、loT业务加速等，确保用户在此类场景下各种操作更顺畅、不卡顿。

智能功能引发体验革命，简单易用全面升级智慧生活

在满血强悍的性能配置之余，荣耀路由3亦在用户体验上进行了深度优化。针对游戏玩家，对Game Mode手游加速模式进行了再升级，其通过对游戏业务数据流的识别，进入手游加速模式，对手游数据进行专项加速，能大幅度降低因Wi-Fi干扰而产生的丢包，增强时延稳定性。经升级后使用荣耀/华为手机可支持市面超过3千款手游识别并加速(基本市场上99%的手游都能识别)，即便用户使用非荣耀/华为手机玩手游时，亦可自动识别市面上40款热门游戏进行游戏加速，同时游戏识别清单还会定期根据市场更新。

作为家用Wi-Fi路由器，荣耀路由3支持儿童上网保护防沉迷功能，亦能对不良网站进行拦截，守护儿童健康上网;支持网课加速，提升网课观看稳定性;在安全稳定方面，荣耀路由3亦从底层系统进行深度优化，新加入智能设备保险箱，荣耀HiLink智能家居设备可自动进入，其他设备亦可被手动添加至保险箱，保护家用IoT设备更安全。另外还有Wi-Fi接入授权防蹭网、Wi-Fi防暴力破解等多项安全防护，全方位保障用户上网安全。此外，2步完成上网配置、旧路由账号密码学习等优秀传统功能的继承，让用户可享受一键换新、轻松升级的畅快淋漓，便捷打造专属品质家庭网络。

荣耀路由3，作为荣耀在Wi-Fi 6时代发布的首款旗舰路由产品，借助其独有的Wi-Fi 6+芯片协同技术，将比行业标准还要更快的网速直观表现在用户的日常体验中，这正是荣耀长期技术储备的厚积薄发。目前，虽然越来越多的厂商开始推出Wi-Fi 6产品，但当前市场价格普遍高昂，还未下探至大众圈层。得益于荣耀自研技术带来的成本优势，荣耀路由3彻底打破了Wi-Fi 6产品普遍高价的市场怪圈，开启了Wi-Fi 6+全民普及时代。以超高的质价比，全面升级连接力。

Wi-Fi路由器承担着全场景中无比重要的连接中心的角色。“无连接、不智能”，提供简单、高速、稳定、安全的Wi-Fi连接是畅享高品质智能家居的必备条件，也是荣耀路由的长期战略。荣耀全场景智慧生活，不止于Wi-Fi 6+，未来5-10年，荣耀路由也还将承担更大使命。主打“连接力升级”的荣耀路由3将于5月18日开启预售，5月25日10：08在荣耀亲选、Vmall商城、京东商城、天猫商城、苏宁易购等全平台正式开启首销，售价219元，首销预订可享定金10元抵30优惠，仅需199元。这样一款绝佳质价比、让网络倍速升级的Wi-Fi 6+产品或将重塑家用路由器市场格局，让全民可享Wi-Fi 6+网络畅快体验。

除荣耀路由3外，荣耀还一同发布了两款性价比非常高的Wi-Fi 5路由——荣耀路由X3系列。1300M双频合一，2.4GHz速率为400Mbps，提升33%;采用凌霄双核1.2GHz CPU，相比上一代性能提升50%，支持荣耀手机手游加速特性。整体来说，相较与上一代X2系列性能全面提升。价格方面，荣耀路由X3 Pro售价129元，荣耀路由X3售价99元，将于18日开启预售、25日10：08全平台开售。