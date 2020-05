我想,除了人工智能以外,TikTok还掌握了其他通往未来的钥匙,比如Z世代。2020 年 4 月 29 日,SensorTower发布了一篇报告「TikTok Crosses 2 Billion Downloads After Best Quarter For Any App Ever」,宣称TikTok已经突破 20 亿下载人次。