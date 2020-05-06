小米米家电动滑板车 1S 今日正式开售：30 公里续航，1999 元

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小米米家电动滑板车 1S 今日正式开售：30 公里续航，1999 元

2020-05-06 14:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 6 日消息：日前小米官方推出了小米电动滑板车 1S 正式发布，拥有 30km 续航、25km/ h 最高时速，采用可视化交互仪表盘、双重刹车系统。小米米家电动滑板车 1S 于今日正式开售，首发价 1999 元。

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图片来自 mi.com

据介绍，小米电动滑板车 1S 其最大升级就是新增可视化交互仪表盘，支持开机车况自检，如有故障，「维修」图标自动亮起。行驶状态下，实时车速、电量等信息一目了然；采用极简操作逻辑，一个按钮即可完成所有行车操作。米家电动滑板车 1S 延续了极简几何设计，航空级铝合金车身，整车净重 12.5Kg，载重可达 100Kg，独特的折叠卡扣设计只需要一掰一按，3 秒实现快速折叠。

小米米家电动滑板车1S 黑色
京东自营
￥1999

米家电动滑板车 1S 搭载 8.5 寸轮胎以及耐磨防滑轮面，采用前后轮双重刹车设计，在松开油门或按动刹车手柄时，前车轮实现能量回收（可提供更远的续航）及电机反向制动效果，并辅以 E-ABS 防抱死系统，后车轮采用大尺寸碟刹结构，刹车性能更好。

另外，小米电动滑板车 1S 还支持智联米家 App，在米家 APP 上，能了解新手教学、进行固件升级，查看骑行状态等。

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