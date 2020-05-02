“相信未来在线义演”定档5月4日，腾讯音乐等5大平台发起

站长之家(ChinaZ.com) 5月2日 消息：由网易云音乐、微博、大麦、虾米音乐和腾讯音乐娱乐等五大平台联合发起的“相信未来在线义演”宣布定档 5 月 4 日，首场将于当晚19： 30 正式开唱。

据悉，本次“相信未来在线义演”是由微博、网易云音乐、大麦、虾米音乐、腾讯音乐娱乐集团等五大平台共同发起，著名音乐人高晓松担任总策划，堪称中国音乐史上最大规模的线上义演，截止 5 月 2 日， 130 余组音乐人、 3 位主持人已确认加入义演行列。

参加本次活动的歌手包括众多国内知名艺人、歌手，如蔡徐坤、陈伟霆、李玟、大张伟、邓紫棋、火箭少女101、郎朗、老狼、李宇春、鹿晗、毛不易、那英、朴树、王菲、汪峰、王俊凯、吴亦凡、张韶涵、张艺兴、周深、周迅等加盟。截止目前已经宣布参加的明星数量超过百位，同时5月4日晚首场活动的主持人阵容为白岩松、汪涵、华少。

据了解，“相信未来在线义演”为所有参与抗疫的人歌唱，为各行各业的人加油，呼吁一起努力复工复产，积极乐观迎接疫情的最终消散。倡议公告中提到，这场云上音乐会将摈除一切商业元素，不要音乐版权，不接受冠名，不插播广告，不需要会员权限，演出将于近期举办，持续三天。内容将向全网视频播放平台全面开放，同步播出。

（图片来源：腾讯综艺官方微博）