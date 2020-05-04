Branch：向初创企业出售家具 月入40万美元

站长之家注：Branch是纽约的一家初创公司，主要为其他初创公司提供办公家具，并在客户成长的过程中为它们提供以旧换新的服务。他们在一年前推出，在没有宣传和内容营销策略下，现在收入已增长到每月 40 万美元。我们通过采访Branch的联合创始人，可以看看这家公司在创业中有哪些经验值得我们学习。

您好，Sib!您的背景是什么，目前正在从事什么工作?

我叫Sib，是纽约分公司Branch的联合创始人兼项目负责人，该公司是一家总部位于纽约的初创公司，其使命是使成长中的公司轻松快速创建 团队自己喜欢的办公室。

我们主要出售办公必需品系列：桌子、椅子、会议桌、休闲家具和配件，包含从办公室设计到交付和安装的一切服务。随着客户公司的成长、 移动或需要改变，我们会帮您对空间规划不断更新或者在下次购买时用您的家具换取积分。

对于那些以前没有布置过办公室的人来说，回顾现状可能有助于阐明我们不同的原因：成长中的公司在购买办公室家具时通常会面临两个糟糕的选择。

一方面，你可以使用宜家或办公仓库的“快速家具”，这种解决方案既便宜又快，但缺乏符合企业需求的质量和服务。另一方面，赫尔曼·米 勒这样的“合同家具”解决方案制造出了很棒的实体产品，但通过中间商销售，这需要你通过一个不透明的销售流程，等待 6- 12 周才能交货，并支付高达50%的加价。不管用哪种方法，当你的空间越来越大时，你就会被家具困住：大多数人只是把它扔掉，这意味着每 年有 170 亿磅的办公家具被扔进垃圾箱。

使用Branch，可以为您的团队配备站立式办公桌，人体工学椅子和文件柜，其价格与高端家具经销商提供的一把椅子的价格相同，并具有透明 性，灵活性和全套服务。

是什么让您有创办Branch的想法的?

我一直对创业很感兴趣。除了经济上的好处外，工作的多样性、自己当老板的满足感也吸引着我。

但我花了一段时间来培养自己独立做事的信念。在我职业生涯的最初几年，我在一家名为Redfin的房地产科技初创公司工作，参与一些特殊项 目，并在公司内部孵化新的业务。从我在Redfin的导师那里学到了很多关于产品和初创公司的知识。工作三年后，我萌发了自己创业的想法。

因此，我在不完全知道自己想要建造什么的情况下辞掉了工作，并开始了为期两年的探索。我花了一部分时间环游世界，并到各种初创公司边 工作边学习，赚钱的同时还可以了解不同的企业文化和市场。

然后，我搬到了我的家乡纽约，并与他人共同创建了一个创意孵化器，为从事下科技领域工作的有趣人士服务。最终我在纽约的一家小型风险 基金担任EIR。

那时候我认识了我现在的联合创始人格雷格，他也来自房地产科技界。我们第一次见面时，我对办公室家具一无所知。格雷格在过去两年里为 一家灵活办公空间公司经营房地产业务，在那里他遇到了直接购买办公家具的问题。当他详细阐述了现有企业的问题，以及在一个巨大的市场 中创造 21 世纪体验的机会时，我已经做好了进一步了解的准备。两个月后， 2018 年 9 月，我们成立了公司。

您是如何建立分支的?

首先要做的是弄清楚我们的实际产品：我们的工作站家具的最初生产线。开办公司后，我们从朋友，家人和几个天使那里筹集了一些钱。我们需要资金来开发的第一个家具产品。如果您正在建立软件业务，则可能不必立即筹集资金。

尽管我们希望在我们的总部所在地美国制造，但我们意识到，目前在国内进行小批量生产成本过高。在研究了六个国家后，我们选择了中国， 因为中国在制造耐用品方面的价格和质量都非常高，甚至包括关税;我们的许多高端竞争对手也选择在中国制造。

在制作家具样板的过程中。

2018 年 10 月，我的联合创始人格雷格飞往中国，雇佣了一名翻译，并开始参观工厂。我们最终找到了两个愿意承担风险的制造合作伙伴，并为 我们生产了一批试生产的家具。我们最终推出了一张可调节高度的桌子、标准桌子、开放式办公室长凳和一把符合人体工程学的椅子，在精益 和完整解决方案之间取得了平衡。

当格雷格(Greg)完成我们的第一条生产线时，我开始努力建立我们的数字化业务。由于Shopify强大的基础架构和应用程序选择，我们决定 在Shopify上启动，找到了现成的主题并根据我们的需求对其进行了定制。收到样本后，我们雇用了一名摄影师并拍摄了第一张照片;照片拍 摄的好坏对产品来说至关重要。在 2019 年 2 月，我们的创业项目正式启动了。

我们的第一个网站

这是创业过程中压力最大的阶段之一：我们两人和第三任联合创始人Verity几乎不给自己任何报酬，而且每天都会遇到从国际货运到家具设计 等各方面的新问题。

您发展业务的营销策略是什么?

我们为 25 到 300 人的企业提供服务，并将目标市场划分为几个核心部分：例如，“WeWork Graduate”是一家 25 人的公司，它依赖于合作，正准 备建立一个办公室。在每个细分市场中，我们都确定了一个关键决策者，这样方便让我们充分了解客户的需求。

由于对大多数客户而言，采购办公家具是一项大型、复杂的工作。因此，潜在客户开发是我们销售团队关注的重点，我们预计随着行业渐渐成 熟，电子商务交易量将会增长。

我们以三种方式寻找潜在客户和交易。在线购买对我们来说很重要，我希望通过内容营销和PR来提高自然流量，驱动反向链接到我们的网站来 产生直接流量并提高搜索排名。这对我们来说会产生三个重要的影响：比如吸引直接流量，产生强大的SEO反向链接以及提供可以提高转化率 的信誉。现在，我们有了新的品牌和网站，我们开始尝试使用付费搜索广告。

除了在线渠道，我们还通过房地产和社区的渠道来获取客户。我们会根据用户的规模、成本、购买意向进行优化排序，办公家具大多是公司在 创业初期或者扩张这种特殊时间点购买的，所以通过搜索直接查询更容易找到目标客户。

您想把Branch做成一个怎么样的企业?

未来我想将分公司发展成为办公家具的一站式商店。我们需要扩大市场和团队，增加更多产品线，并推出软件和工具来帮助我们与客户的交易 和售后管理他们的家具。

这样你的办公环境会根据需要配置，让团队在一个高效、舒适、快乐的环境下办公。想象一下“办公家具的API”，您的家具，平面图和配件 会根据招聘，扩展和业务需求的变化而变化。