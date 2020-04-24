“锦江之星”商标遭擅用 南阳某公司被判赔80余万元

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息：据北京海淀法院消息，因认为南阳市 4 家酒店在经营活动和网站宣传中使用的“锦海之星”“JJ”标识与锦江之星公司的下图所示标识、“锦江之星”商标近似，锦江之星旅馆有限公司以侵害商标权为由，将经营该 4 家酒店的南阳某酒店管理公司诉至法院。

日前，海淀法院审结了此案，一审判决南阳某酒店管理公司立即停止侵权、赔偿经济损失及合理支出共计 80 余万元。

原告诉称，锦江之星公司经授权，依法享有“锦江之星”商标的注册商标专用权，并有权以自己的名义进行维权。经过长期的连续使用和宣传推广，“锦江之星”品牌已被社会公众广泛知晓，具有良好的声誉和较高的知名度。南阳某酒店管理公司未经许可，在涉案 4 家酒店的经营活动及线上推广宣传活动中使用“锦海之星”标识和“JJ”标识，导致相关公众对相关服务的来源产生混淆，侵害了锦江之星公司的注册商标专用权。故诉至法院，请求法院判令被告立即停止侵权、刊登声明、消除影响、赔偿原告经济损失及合理支出等共计 150 万元。

被告辩称，其自2009 年即开始在南阳市使用“锦海之星”标识和“JJ”图形，曾以上述标识注册商标，虽然被宣告无效，但其使用行为有合理基础。被告使用的标识与原告的商标有明显区别，不会造成混淆，不构成侵权，不应承担赔偿责任，请求法院驳回原告全部诉讼请求。

法院经审理后认为，“锦海之星”与“锦江之星”在文字构成上均为四个字，且首尾文字相同，字形、排列方式上一致，整体呼叫未产生明显区分，故“锦海之星”与“锦江之星”构成近似;下图标识中“inn”表示“饭店”，该标识中起到主要识别作用的是其上半部分，“JJ”标识与商标的上半部分相比，字体近似、倾斜角度相同，对一般受众的外在感知区别不大，故该标识与商标亦属于近似标识。

本案中，南阳某酒店管理公司辩称“锦海之星”标识和“JJ”标识曾为注册商标，虽被宣告无效，其具有合法使用被诉侵权标识的基础。但依照商标法的规定，宣告无效的注册商标，该注册商标专用权视为自始即不存在，且“锦江之星”商标和商标在酒店服务上为相关公众所熟知。南阳某酒店管理公司在后成立，与锦江之星公司同属于酒店服务行业的经营者，其模仿“锦江之星”商标和下图所示商标，申请注册极为近似的“锦海之星”商标和“JJ”商标，该行为具有攀附“锦江之星”品牌知名度的故意。法院对被告的辩称不予采信，判定被告的行为构成商标侵权。