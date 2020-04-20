退居幕后？刘强东卸任7FRESH经理 由王敬接任

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退居幕后？刘强东卸任7FRESH经理 由王敬接任

2020-04-20 22:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息:根据天眼查数据显示，近日，京东旗下生鲜电商品牌7FRESH的运营主体北京四季优选信息技术有限公司发生工商变更，刘强东卸任经理一职，由王敬接任。此外，张雱卸任法定代表人、执行董事，由王敬接任。李娅云卸任监事，由檀赛利接任。

刘强东

公开资料显示，7FRESH的运营主体，北京四季优选信息技术有限公司成立于 2017 年 3 月，注册资本 1 亿人民币，公司经营范围包括供应链管理服务，出租商业用房，经济贸易咨询，销售医疗器械I、II类、家用电器、服装、鞋帽、箱包、体育用品、玩具等，该公司由京东集团的运营主体北京京东世纪贸易有限公司全资持股。

值得一提的是， 4 月 2 日，刘强东卸任北京京东世纪贸易有限公司(京东运营主体)法定代表人、执行董事、总经理，徐雷接任法定代表人、执行董事、经理。 对此，京东官方回应称：很正常的管理动作 。此前，刘强东频频卸任京东旗下公司高管， 2020 年已卸任近 50 家公司高管职务。

此外，根据京东美国证券交易委员会递交20F文件显示，截至今年 2 月 29 日，京东董事会主席刘强东持股15.1%，与去年同期相比下降0.3%;投票权达78.5%，同比下降0.5%。腾讯持股17.9%，同比增加0.1%，投票权为4.6%，仍为京东最大股东;沃尔玛持股9.8%，投票权为2.5%。

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