GSMA取消2020MWC上海 考虑在下半年举办区域性活动

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息：继年初2020MWC巴塞罗那展因新冠疫情宣布取消之后，今天，GSMA发声明宣布将取消原定于 2020 年 6 月 30 日- 7 月 2 日举行的2020MWC上海活动。GSMA表示：健康和安全是举办会议的重要考量。在征询了卫生机构的意见下，GSMA将会考虑在 2020 下半年举办区域性的会议活动，并与相关部门沟通和协调合适的时间与场地。

以下为声明全文：

GSMA关于2020MWC上海的声明

2020 年 4 月 17 日：基于中国政府最近宣布的关于暂停举办大型聚集性展会和展览的通知，以及对全球新冠病毒疫情的担忧，旅行限制和其他相关情况，GSMA将取消举办2020MWC上海。健康与安全是我们最重要的考量，就此GSMA与相关部门和机构保持了紧密沟通，并征询了卫生机构的意见。GSMA将会考虑在2020 下半年举办区域性的会议活动，并将与相关政府和卫生部门沟通和协调合适的时间与场地。我们将会在之后确定新安排的可行性。

自从在中国举办第一届世界移动大会以来，GSMA成功地为全球产业、政府、部长、政策制定者、运营商和广大生态链的行业领袖们提供了交流平台。MWC上海也成长为一个为期三天的国际展会并吸引了来自产业和广泛的垂直行业的高管和合作伙伴们。

我们期待今年继续与产业合作，并为2021MWC上海开始准备。获取GSMA 最新的信息请访问我们网站 www.mwcshanghai.cn。