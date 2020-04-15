在线教育企业VIPKID起诉跟谁学，索赔800万元

据中国网财经消息，在线教育企业VIPKID已于 4 月 13 日向北京市海淀区法院提交起诉书，起诉另一在线教育企业跟谁学“指使员工使用不正当手段窃取用户名单等商业机密”，并索赔 800 万元，目前北京市海淀区法院已受理此案。这也是在线教育行业领域，首例以“窃取商业机密”为由起诉的案件。
据中国网财经消息，在线教育企业VIPKID已于 4 月 13 日向北京市海淀区法院提交起诉书，起诉另一在线教育企业跟谁学“指使员工使用不正当手段窃取用户名单等商业机密”，并索赔 800 万元，目前北京市海淀区法院已受理此案。这也是在线教育行业领域，首例以“窃取商业机密”为由起诉的案件。
昨日，针对“香橼机构发布 的做空报道”，跟谁学发布声明称，该机构报告刻意曲解及污名化中国上市公司。此外，该做空报告完全不知晓公司K12 课外辅导收入的主要来源为跟谁学旗下品牌高途课堂，其对公司业务运营的无知令人发指，其试图误导投资者和公众的意图昭然若揭。该机构居心叵测，不仅企图达到资本市场获利之目的，更充满了令中概股蒙羞的恶意。
做空机构香橼昨日发布报告，称认为美股上市公司跟谁学(GSX)“高达70%的营收是虚构的” 。受此消息影响，跟谁学股价下跌，一度跌近10%。 4 月 14 日夜晚，陈向东发布朋友圈表示：“如此无耻的报告，我们真的无语了。如同我们经常说的，失之毫厘，谬以千里。人和人、人格和人格、声誉和声誉、财富和财富、组织和组织就是这样拉开差距的。”
4月15日上午，针对香橼发布的做空报告，跟谁学创始人、董事长兼CEO陈向东通过微博再次回应称：让我们吃惊的是，那么“专业的”Citron总不能傲慢和无知到连“高途课堂”是跟谁学旗下K12 品牌都不知道吧?我们K12 的收入的相当部分来自于高途课堂，所以Citron的抽样统计恰恰可以从一个视角证明了跟谁学数据的真实和可信。
4月9日据腾讯深网报道，跟谁学今年2月4日发布公告称，公司近期已完成在河南省郑州市经济开发区购买多宗商业地产的交易，总对价为3. 34 亿美元，而近日做空报告指出实际金额仅为 7500 万元。对此，跟谁学CEO陈学冬表示，跟谁学买的办公楼地处郑州经济开发区，最繁华地段，建筑面积是 65800 平米，初步作价3. 3 亿，到手价大概是 5000 元左右/平米。“做空报告的内容属于无稽之谈。”
昨日，做空机构香橼发布了一份报道称，跟谁学将营收夸大了70%，其股票应该立即停止交易，并启动内部调查。随后，跟谁学发布声明称，该机构报告刻意曲解及污名化中国上市公司。
4 月 14 日发布了一份针对中概股跟谁学的做空报告，主要指责后者通过多种手段营收作假，比例高达70%。
4月14日外国做空机构香橼（Citron Research）发布做空报告质疑跟谁学虚构高达70%的营收，对于该做空报告，跟谁学官方表示，有大量重复此前灰熊做空报告，已经被管理层澄清并举证的内容。
4月15日据智通财经报道，在美国做空机构香橼(Citron Research)发布了跟谁学的做空报告后，美国律师事务所Law Offices of Howard G. Smith、Holzer & Holzer、The Schall Law Firm等宣布代表投资者对跟谁学展开调查，以查明跟谁学及其高管是否违反了联邦证券法。
我发现有很多家长和网友在网上咨询英语培训机构的情况，什么教学效果怎么样，价格收费贵不贵，课程教材好不好等问题，也确实困扰了很多人。大家可以百度一下冯老师选课测评，希望能帮各位更好的选课。vipkid少儿英语知名度确实是挺高的，感觉只要有互联网的地方就有vipkid英语的广告。其次它成立于 2013 年，算是比较晚了，专注于4- 12 岁在线少儿英语教育 ，通过 1 对 1 在线视频的方式，帮助小朋友有效学习和掌握英文。其中，使?
4月14日，在跟谁学CEO陈向东在朋友圈怒斥香椽做空报告“无耻”之后，跟谁学方面发布声明，称“该报告污蔑中概股大多为造假公司，刻意曲解及污名化中国上市公司。”跟谁学表示，香橼的做空报告，有大量重复此前灰熊做空报告，已经被管理层澄清并举证的内容。
如今在线教育行业取得了快速发展，大众也越来越关注在线教育。面对如今在线教育行业资源和形式丰富、多元的教学产品，大众选择的关键仍在于高服务质量和学习效果。其中VIPKID用其高质的教育品质、高效的教育效率、精确的教育定位、贴心的教育服务受到业界以及用户的认可。近日，浙江省消保委公布了针对 3 个主要类型共 12 家在线教育平台的消费体验调研及评分。结果显示，VIPKID、作业帮等四家教育机构居第一层次，其中VIPKID以总?
随着互联网+时代的到来，互联网技术对教育改造的威力已从辅助教育发展过渡到引领教育发展，教育市场陆续步入"拇指时代"。教育APP也逐渐成为学生课堂外学习的重要工具，学生可以利用碎片时间来完成学习，在众多APP应用中，天学网APP通过教育部备案，备受老师和学生信赖。抗击疫情，守候学子。在疫情的侵袭下，学生顺利高效学习面临着诸多困难，作为一家业务覆盖全国多个城市，服务众多学员的教育机构，天学网在第一时间为延期开学的
作为全球增长速度最快的在线青少儿英语教育品牌，VIPKID通过互联网的方式将国内孩子与北美老师连接了起来。近日，艾媒咨询发布《2019- 2020 年中国在线教育行业发展研究报告》。报告显示，外教质量是家长选择VIPKID教育平台的重要参考指标。VIPKID作为全球在线教育创新企业，有着领先的智能化教育实践经验与丰富的国际优质资源，基于大数据与AI技术推出的智能学习课堂给在线教学带来诸多益处。VIPKID优质北美外教给孩子更好的上课?
随着一级注册消防工程师(以下简称“一消”)考试成绩的揭晓， 2020 年 3 月 10 日19：00，嗨学 2019 届“春风化雨·桃李芬芳”一消学霸颁奖典礼如约而至，热情的同学们早早地守候在了直播间。2019 届一消学霸奖学金活动开展以来，数千名学员将他们这一年挥洒的汗水，付诸的努力，书写成长文。经过激烈地角逐， 9 位同学获得了学霸奖学金，其中金榜题名一等奖 1 名，奖品为苹果笔记本电脑 1 台;勇猛精进二等奖 1 名，奖品为海尔冰箱
3月30日据晚点LatePost报道，VIPKID近日宣布任命了新COO刘欢，向CEO米雯娟汇报，负责班主任（LP）和销售等业务。刘欢 2018 年 11 月加入VIPKID，并于 2019 年底进入董事会。刘欢曾任百度搜索业务群组任地方公司总经理， 58 同城副总裁。 2018 年底刘欢接手VIPKID班主任团队后，对运行规则，激励规则，服务模式都进行了调整，一位员工表示，“班主任的效率和业绩都上去的很快。”
一提到学英语，很多人就感觉头大。一顿死记硬背，还是一窍不通，有人便做出设想:如果睡眠的时候就能自动背单词，那该多好!而实际上，确有众多科学家对此进行了研究，并得出了成果。在Current Biology期刊上有一系列论文显示:当参试者进入慢波睡眠时，研究者给他们播放单词及相应翻译，而当他们清醒后进行词义勾选测试，结果显示记忆程度不亚于白天高效记忆阶段。睡眠是人的本能，占据了我们生命活动中的大块时间，但是关于睡眠的奥
赢在起跑线上，是每一个家长对于孩子的期许，对于8- 12 岁的小学生来说尤其如此。在课堂学习之外，家长们使出浑身解数，寻找帮助孩子提高成绩的方法。在线教育的出现与兴起，为家长们提供了新的解决方案:只需准备好网络和智能设备，就可以随时随地与名师面对面，利用碎片化时间学习，不懂的地方可以反复观看。这种省时省力的全新学习方式，受到了家长与学生的普遍好评。网学之家的平台，就是在线教育行业众多优秀平台中的一员。自?
如何恢复已删除的照片？现在很多人都喜欢用手机拍照，因此手机里的照片也是越来越多了，有些小伙伴为了节省手机内存，会定期清理一下手机中不需要的照片，但如果在删除后又想找回那些照片怎么办呢？下面小编就针对这个问题给大家分享几个小方法，有需要的小伙伴千万不要错过！照片恢复方法一：在最近删除里面找回其实手机照片被删除后并不会立马消失，会在“最近删除”相册内再保存 30 天，因此当我们误删了手机中的照片后，可以打
互联网时代的来临，带动各个行业纷纷进行线上运营的思维转变和行业布局调整，教育行业自然也是其中一员。随着在线教育用户数量不断增长，下沉市场逐年被开发，市场规模正在迅速扩大。来自艾瑞咨询的数据显示，预计 4538 亿元。2018 年 3 月的网学之家，就是国内个性化在线教育的领导者，从上线开始就受到了广大家长与学生的强烈好评。依托多年积累的教育资源，以及先进的信息技术，网学之家深耕中国教育服务领域，为小学到高中的同
新冠肺炎疫情的侵袭，对学校和教育机构的授课造成严重影响。线上授课的方式，成为了疫情期间学校和老师的新选择，在线教育也因此被越来越多的人所知道与了解。其实，在线教育早在几年前就已经兴起，经过数年的发展与沉淀，已经成为了教育产业的中流砥柱与大势所趋。中国互联网络信息中心第 2019 年 6 月，我国在线教育用户规模达27.20%，预计3. 05 亿人。打破时间与空间的限制、碎片化时间合理利用、低成本高性价比等优势，使得在?