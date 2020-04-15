在线教育企业VIPKID起诉跟谁学，索赔800万元

赢在起跑线上，是每一个家长对于孩子的期许，对于8- 12 岁的小学生来说尤其如此。在课堂学习之外，家长们使出浑身解数，寻找帮助孩子提高成绩的方法。在线教育的出现与兴起，为家长们提供了新的解决方案:只需准备好网络和智能设备，就可以随时随地与名师面对面，利用碎片化时间学习，不懂的地方可以反复观看。这种省时省力的全新学习方式，受到了家长与学生的普遍好评。网学之家的平台，就是在线教育行业众多优秀平台中的一员。自?